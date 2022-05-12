РУС
Вся Луганщина под плотным огнем захватчиков. Повреждены более 20 домов. Эвакуация пока не возможна из-за обстрелов, - Гайдай. ФОТО

За сутки в Луганской области оккупанты обстреляли более 20 жилых домов. Россияне выжигают города, чтобы захватить руины.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель рашистов - полный контроль над Рубежным и захват Северодонецка. Сейчас все их действия направлены именно на это. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка. Противник ведет наступление в направлении Кудряшовки, Северодонецк, имеет частичный успех. В Камышевахе боевые действия продолжаются. Штурм Орехового и Тошковки безрезультатный для орков", - пишет Сергей Гайдай.

На Донбассе за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.

"В течение суток решисты системно расстреливали свободные населенные пункты области. Они продолжают "выжигать землю", более 20 жилых домов повреждены. Есть самые большие разрушения в Северодонецке (как в новых, так и в старых районах, город обстреливается хаотично) - девять многоэтажек. Еще три дома разрушены в Рубежном, два – в Горском, пять – во Врубовке, четыре – в Камышевахе, три – в Тошковке. Дорога Лисичанск-Бахмут под обстрелами, эвакуация пока не возможна, попытаемся доставить хотя бы гуманитарный груз", - говорится в сообщении.

Читайте: Луганщина вскоре останется без газа из-за оккупантов, мобильной связи нет, гуманитарная помощь заканчивается, - Гайдай


русские - варварьі, все бьіло ок в Украине, пришли и все разрушили, больньіе ублюдки
12.05.2022 09:12 Ответить
На одному з напрямків ЗСУ за минулу добу відправили до прабатьків 21 мокшу, а 28 до шпиталю.Знищили 2 Града, 2 Піона, 1 Мста-С, 2 причепні гаубиці Д-30, 2 міномети, 3 бронемашини і 6 одиниць автомобільної техніки. Далі буде.
