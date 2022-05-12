РУС
Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили мирного жителя, еще одного ранили. Разрушения получили 22 гражданских объекта - жилые дома, колледж, предприятие, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Славянск, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Орловка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка, село Красногоровка. Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетами ", – говорится в сообщении.

Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 01
Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 02
Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 03

Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 04
Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 05
Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 06
Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 07
Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя 08

Военные преступления России задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (29613) Нацполиция (16768) Донецкая область (10811)
