Сегодня на Киевщине состоится прощание с воином Михаилом Савчуком, погибшим от рук российских оккупантов в Харьковской области. ФОТО

Житель села Пасковщина в Киевской области Савчук Михаил Александрович 25 апреля погиб от рук российского оккупанта в Харьковской области, защищая родную землю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Згуровской территориальной громады.

"Трагически оборвалась жизнь еще одного защитника Родины. Наш земляк, житель села Пасковщина, Савчук Михаил Александрович, только 21 апреля отметивший свой 34-й день рождения, 25 апреля погиб от рук российского оккупанта в Харьковской области, защищая родную землю до последнего вздоха…

Выражаем искренние соболезнования родителям Михаила, всем родным и близким", - говорится в сообщении.

Прощание с Михаилом состоится сегодня, 12 мая, в 11:00 в центре Згуровки возле Мемориала Славы.

