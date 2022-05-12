Сегодня на Киевщине состоится прощание с воином Михаилом Савчуком, погибшим от рук российских оккупантов в Харьковской области. ФОТО
Житель села Пасковщина в Киевской области Савчук Михаил Александрович 25 апреля погиб от рук российского оккупанта в Харьковской области, защищая родную землю.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Згуровской территориальной громады.
"Трагически оборвалась жизнь еще одного защитника Родины. Наш земляк, житель села Пасковщина, Савчук Михаил Александрович, только 21 апреля отметивший свой 34-й день рождения, 25 апреля погиб от рук российского оккупанта в Харьковской области, защищая родную землю до последнего вздоха…
Выражаем искренние соболезнования родителям Михаила, всем родным и близким", - говорится в сообщении.
Прощание с Михаилом состоится сегодня, 12 мая, в 11:00 в центре Згуровки возле Мемориала Славы.
