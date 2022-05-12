РУС
Сегодня на Киевщине состоится прощание с воином Михаилом Савчуком, погибшим от рук российских оккупантов в Харьковской области. ФОТО

Житель села Пасковщина в Киевской области Савчук Михаил Александрович 25 апреля погиб от рук российского оккупанта в Харьковской области, защищая родную землю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Згуровской территориальной громады.

"Трагически оборвалась жизнь еще одного защитника Родины. Наш земляк, житель села Пасковщина, Савчук Михаил Александрович, только 21 апреля отметивший свой 34-й день рождения, 25 апреля погиб от рук российского оккупанта в Харьковской области, защищая родную землю до последнего вздоха…

Выражаем искренние соболезнования родителям Михаила, всем родным и близким", - говорится в сообщении.

Прощание с Михаилом состоится сегодня, 12 мая, в 11:00 в центре Згуровки возле Мемориала Славы.

R.I.P...
12.05.2022 11:49 Ответить
Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
12.05.2022 12:00 Ответить
12.05.2022 12:42 Ответить
Низький уклін Захисникам України !
12.05.2022 14:07 Ответить
Герою Слава ,Вічна пам'ять
12.05.2022 15:23 Ответить
На мой взгляд, ты просто идиот... Счастливый идиот.
16.05.2022 05:36 Ответить
 
 