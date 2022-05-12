Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину. ФОТОрепортаж
Утром 12 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Белопольскую громаду на Сумщине, в результате чего погиб человек и повреждены частные дома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Госпогранслужба в телеграм-канале.
"Рашисты нанесли артиллерийский удар по Сумщине со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно из САУ (самоходных артиллерийских установок. - Ред.), насчитали примерно два десятка выстрелов", - говорится в сообщении.
Снаряды разорвались на окраине населенного пункта Белопольского городской объединенной территориальной громады, в результате чего погиб гражданский и пострадали частные дома.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм-канале уточнил, что оккупанты обстреляли село Новые Вырки.
"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вырки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06:00 до 06:30", - уточнил Живицкий.
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Огидніше назва хіба що "Тьощіно"...