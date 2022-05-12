РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7239 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 270 12

Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину. ФОТОрепортаж

Утром 12 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Белопольскую громаду на Сумщине, в результате чего погиб человек и повреждены частные дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Госпогранслужба в телеграм-канале.

"Рашисты нанесли артиллерийский удар по Сумщине со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно из САУ (самоходных артиллерийских установок. - Ред.), насчитали примерно два десятка выстрелов", - говорится в сообщении.

Снаряды разорвались на окраине населенного пункта Белопольского городской объединенной территориальной громады, в результате чего погиб гражданский и пострадали частные дома.

Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР нашли документы, свидетельствующие о планах России захватить всю территорию Украины

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм-канале уточнил, что оккупанты обстреляли село Новые Вырки.

"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вырки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06:00 до 06:30", - уточнил Живицкий.

Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину 02

Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину 03

Также читайте: Российские войска обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину 04

Госпогранслужба (6856) обстрел (29613) Сумская область (3674) Живицкий Дмитрий (242)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!!)))
показать весь комментарий
12.05.2022 12:14 Ответить
+11
террористы
показать весь комментарий
12.05.2022 12:07 Ответить
+11
Саме зараз пора починати "примус до виселення" кацапів з цієї зони адекватно відповідаючи по тим місцям звідки кацапи стріляють. Якщо не відповідати то обстріли з кацапської сторони ніколи не припиняться. Ніколи.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
террористы
показать весь комментарий
12.05.2022 12:07 Ответить
"А в отвнт тишина...."!!!)))
показать весь комментарий
12.05.2022 12:12 Ответить
белгород обстрел )
показать весь комментарий
12.05.2022 12:18 Ответить
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!!)))
показать весь комментарий
12.05.2022 12:14 Ответить
Україна має переконувати союзників у необхідності примусу кацапердії до створення буферної зони в глибину території орків кілометрів на 100. Зони, вільної від важкого озброєння і авіації. Але вже після перемоги.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:15 Ответить
Саме зараз пора починати "примус до виселення" кацапів з цієї зони адекватно відповідаючи по тим місцям звідки кацапи стріляють. Якщо не відповідати то обстріли з кацапської сторони ніколи не припиняться. Ніколи.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:29 Ответить
к сожалению, сегодня на протяженности ответственности погранзаставы не установлены через каждые 20 км AN/TPQ-49 с подведенным к нему питанием и круглосуточной сменой дежурных операторов. Когда это произойдёт, тогда ответка в виде одного 155-милиметрового «привета» прилетала бы через 30 секунд из армейской дежурной батареи, которая будет стоять за 30 км от границы (а не только на сегодняшних фронтах). Только для границы с лаптестаном нам нужна сотня таких радаров ( и полсотни для границы с Белоруссией). Но дело в том, что закупка таких дивайсов не позволяла юзикам на этом заработать, это же не щебень.

У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!

А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:45 Ответить
Тьоткіне можно б і спалити... Бажано трофейним буратіно
показать весь комментарий
12.05.2022 12:39 Ответить
З тьоткіно постійно стріляють, В тьоткіно ні разу! Ну от як це розуміти???? Хто дав такий тупий і зрадницький наказ не обстрілювати території рашистів???
показать весь комментарий
12.05.2022 13:04 Ответить
дававйте коордінати для відповіді. Завтра знімемо М777 з-під Барвєнкова і жахнемо з Дяковки по Тьоткіно. Головне - не попасти в тьоткінську лікарню чи у школу.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:51 Ответить
Тьоткіно, блть...
Огидніше назва хіба що "Тьощіно"...
показать весь комментарий
12.05.2022 14:40 Ответить
 
 