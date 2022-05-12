Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину. ФОТОрепортаж

Утром 12 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Белопольскую громаду на Сумщине, в результате чего погиб человек и повреждены частные дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Госпогранслужба в телеграм-канале.

"Рашисты нанесли артиллерийский удар по Сумщине со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно из САУ (самоходных артиллерийских установок. - Ред.), насчитали примерно два десятка выстрелов", - говорится в сообщении.

Снаряды разорвались на окраине населенного пункта Белопольского городской объединенной территориальной громады, в результате чего погиб гражданский и пострадали частные дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР нашли документы, свидетельствующие о планах России захватить всю территорию Украины

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм-канале уточнил, что оккупанты обстреляли село Новые Вырки.

"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вырки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06:00 до 06:30", - уточнил Живицкий.







Также читайте: Российские войска обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ