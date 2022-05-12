Российский снаряд попал в газопровод на Харьковщине, без газа осталось 17,5 тыс. потребителей. ФОТО

В Харьковской области 11 мая российский снаряд попал в газопровод и оставил без газа 17,5 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила Харьковская ОВА.

"Очередной вражеский снаряд, выпущенный по мирным населенным пунктам региона, вечером 11 мая прямым попаданием перебил газопровод высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе", - говорится в сообщении.

Без газоснабжения осталось 17,5 тыс. домовладений в 9 населенных пунктах: г. Люботин, пгт Новый Высокий, пгт Покотиловка, пгт Коротич, пгт Рай-Оленовка, с. Березовка, а также в садовых обществах Бор, Универсал, Шасси.

Работники Харьковгаза возобновляют газоснабжение. Объем работ существенный, поэтому может потребоваться несколько дней.

Также читайте: Россияне ударили ракетой по Харьковщине, есть погибшие и раненые



