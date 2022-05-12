РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7239 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 694 3

Российский снаряд попал в газопровод на Харьковщине, без газа осталось 17,5 тыс. потребителей. ФОТО

В Харьковской области 11 мая российский снаряд попал в газопровод и оставил без газа 17,5 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила Харьковская ОВА.

"Очередной вражеский снаряд, выпущенный по мирным населенным пунктам региона, вечером 11 мая прямым попаданием перебил газопровод высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе", - говорится в сообщении.

Без газоснабжения осталось 17,5 тыс. домовладений в 9 населенных пунктах: г. Люботин, пгт Новый Высокий, пгт Покотиловка, пгт Коротич, пгт Рай-Оленовка, с. Березовка, а также в садовых обществах Бор, Универсал, Шасси.

Работники Харьковгаза возобновляют газоснабжение. Объем работ существенный, поэтому может потребоваться несколько дней.

Российский снаряд попал в газопровод на Харьковщине, без газа осталось 17,5 тыс. потребителей 01

Также читайте: Россияне ударили ракетой по Харьковщине, есть погибшие и раненые


Российский снаряд попал в газопровод на Харьковщине, без газа осталось 17,5 тыс. потребителей 02

газопровод (833) обстрел (29613) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злив московітам координатів газового обладнання …
показать весь комментарий
12.05.2022 14:01 Ответить
100 відсотків діверсія, як можно влучити снарядом за 40-50 км по трубі, закопаній у полі.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:06 Ответить
Ета кацапо-вундерваффе
показать весь комментарий
12.05.2022 14:23 Ответить
 
 