Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

В Житомирской области на трассе Киев – Ковель – Ягодин Укравтодор строит временный объезд на международной трассе М-07, известной как "Варшавка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Временная переправа появится недалеко от границы Житомирской и Киевской областей, на месте разрушенного моста, который был поврежден во время боевых действий на Житомирщине.

"Трасса М-07 объединяет пять областей страны и ведет в украино-польский пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", поэтому восстановление проезда на всей ее протяженности является национальным приоритетом", - отмечают в Укравтодоре.

Ведомство напоминает, что специалисты подрядной организации построили уже 2 временных объезда на месте разрушенных мостов: на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский и Р-02 Киев – Иванков – Овруч.











