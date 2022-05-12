РУС
Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

В Житомирской области на трассе Киев – Ковель – Ягодин Укравтодор строит временный объезд на международной трассе М-07, известной как "Варшавка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Временная переправа появится недалеко от границы Житомирской и Киевской областей, на месте разрушенного моста, который был поврежден во время боевых действий на Житомирщине.

"Трасса М-07 объединяет пять областей страны и ведет в украино-польский пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", поэтому восстановление проезда на всей ее протяженности является национальным приоритетом", - отмечают в Укравтодоре.

Также читайте: В Харьковской области возобновили проезд переправами вдоль трассы Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук

Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор 01

Ведомство напоминает, что специалисты подрядной организации построили уже 2 временных объезда на месте разрушенных мостов: на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский и Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор 02

Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор 03

Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом. ФОТОрепортаж

Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор 05

Временный объезд строят на международной трассе М-07 в Житомирской области, - Укравтодор 06

А укріплення біля кордону будують, чи знови пиляти бабло на дорогах почали?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:47 Ответить
Не знаю як у інших місцях а у нас риють "аж вивертні летять" - з ранку до ночі!
показать весь комментарий
12.05.2022 17:27 Ответить
Велике крадівництво продовжується.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:03 Ответить
Таке руйнування китайці в себе би за два тижні поправили.
Але - земляні роботи автодору - золоте дно - ніхто ніколи не визначить реальний обсяг.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:11 Ответить
Дороги - це артерії, по яких протікає логістика та економіка. війни виграють або програють логістикою та економіками, які її підживлюють. але це не обов'язково має бути красива дорога.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:34 Ответить
при слове "стороим дороги" сразу у меня штамп и ассоциации с войной. Может всё таки мост?
показать весь комментарий
12.05.2022 15:07 Ответить
А мост вызывает ассоциации с оккупацией.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:45 Ответить
"Траса М-07 об'єднує п'ять областей країни..." Знаю, що проходить через Київську, Житомирську, Рівненську, Волинську. А яка п'ята? Невже Луцька?
показать весь комментарий
12.05.2022 15:47 Ответить
 
 