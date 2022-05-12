"Путин - лох": жители Мариуполя оставили послание для российских военных на старой водонапорной башне. ФОТОрепортаж

На водонапорной башне в Мариуполе горожане оставили надпись для российских оккупантов.

Фотографии обнародовал горсовет Мариуполя, информирует Цензор.НЕТ.

"Все отношение мариупольцев к Путину в одной надписи. Это мариупольская башня сейчас. Сооружение пережило две мировые и гражданскую войну. Пережило и российское вторжение. Настоящий символ несгибаемости Мариуполя. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.

