"Путин - лох": жители Мариуполя оставили послание для российских военных на старой водонапорной башне. ФОТОрепортаж
На водонапорной башне в Мариуполе горожане оставили надпись для российских оккупантов.
Фотографии обнародовал горсовет Мариуполя, информирует Цензор.НЕТ.
"Все отношение мариупольцев к Путину в одной надписи. Это мариупольская башня сейчас. Сооружение пережило две мировые и гражданскую войну. Пережило и российское вторжение. Настоящий символ несгибаемости Мариуполя. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.
Треба писати - "ХУТИН ПУЙ"