"Путин - лох": жители Мариуполя оставили послание для российских военных на старой водонапорной башне. ФОТОрепортаж

На водонапорной башне в Мариуполе горожане оставили надпись для российских оккупантов.

Фотографии обнародовал горсовет Мариуполя, информирует Цензор.НЕТ.

"Все отношение мариупольцев к Путину в одной надписи. Это мариупольская башня сейчас. Сооружение пережило две мировые и гражданскую войну. Пережило и российское вторжение. Настоящий символ несгибаемости Мариуполя. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.

Путин - лох: жители Мариуполя оставили послание для российских военных на старой водонапорной башне 01
Путин - лох: жители Мариуполя оставили послание для российских военных на старой водонапорной башне 02
Путин - лох: жители Мариуполя оставили послание для российских военных на старой водонапорной башне 03
Путин - лох: жители Мариуполя оставили послание для российских военных на старой водонапорной башне 04

+4
аксиома...
12.05.2022 18:28 Ответить
+4
12.05.2022 19:08 Ответить
+3
Це неправильно, "ПУТИН ЛОХ".

Треба писати - "ХУТИН ПУЙ"
12.05.2022 18:28 Ответить
аксиома...
12.05.2022 18:28 Ответить
Це неправильно, "ПУТИН ЛОХ".

Треба писати - "ХУТИН ПУЙ"
12.05.2022 18:28 Ответить
Зато у нас " я не лох "!!!!!
12.05.2022 18:31 Ответить
12.05.2022 18:33 Ответить
Ого, там на вежі, кілька кімнат з немалою площею. Жити можна ))
12.05.2022 19:01 Ответить
лучше канешно - "*****-лох". ну то таке.
12.05.2022 19:07 Ответить
12.05.2022 19:08 Ответить
он не лох, он подлая наглая скотина.
12.05.2022 19:45 Ответить
***** оно. Просто *****!!!
12.05.2022 20:50 Ответить
https://soundcloud.com/nikitamoiseyev*******-don-don-don-ukranskiy-overdab?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu ***** (дон-дон-дон) український овердаб
12.05.2022 20:55 Ответить
"путин, ты лох. Я хочу, чтоб ты сдох" Перша фраза вірша дівчинки з Дніпра на початку війни.
12.05.2022 21:41 Ответить
12.05.2022 22:03 Ответить
Хуūло І. Хоч в чомусь воно перше
13.05.2022 20:01 Ответить
ЗАЛІЗЬ ТА ПЕРЕПИШИ!
14.05.2022 13:32 Ответить
 
 