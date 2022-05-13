В Мариуполе оккупанты снимают сюжеты, как много людей "рвутся на работу в "ДНР", - советник мэра Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Мариуполе заставили людей прийти на завод для того, чтобы снять пропагандистскую картинку.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. ММК им. Ильича подробности. Или как сделать картинку. Сегодня действительно пришло к заводоуправлению тысячи людей. Почему? Потому, что пообещали отдать трудовые книжки людям. Люди пришли. Что делают оккупанты? Верно - видео. "Как много людей рвется на работу в "ДНР"

Поэтому опять – не верьте оккупационному видео. Оккупанты бесконечно врут. Потому что правда страшна. Мариуполь был, есть и будет Украиной. Оккупантам здесь не рады. Х#й им, а не Мариуполь", - подчеркнул он.

