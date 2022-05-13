РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6576 посетителей онлайн
Новости Фото Война
15 167 28

В Мариуполе оккупанты снимают сюжеты, как много людей "рвутся на работу в "ДНР", - советник мэра Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Мариуполе заставили людей прийти на завод для того, чтобы снять пропагандистскую картинку.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. ММК им. Ильича подробности. Или как сделать картинку. Сегодня действительно пришло к заводоуправлению тысячи людей. Почему? Потому, что пообещали отдать трудовые книжки людям. Люди пришли. Что делают оккупанты? Верно - видео. "Как много людей рвется на работу в "ДНР"

Поэтому опять – не верьте оккупационному видео. Оккупанты бесконечно врут. Потому что правда страшна. Мариуполь был, есть и будет Украиной. Оккупантам здесь не рады. Х#й им, а не Мариуполь", - подчеркнул он.

Смотрите также: Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться вовнутрь "Азовстали", - Андрющенко. ФОТО

В Мариуполе оккупанты снимают сюжеты, как много людей рвутся на работу в ДНР, - советник мэра Андрющенко 01
В Мариуполе оккупанты снимают сюжеты, как много людей рвутся на работу в ДНР, - советник мэра Андрющенко 02
В Мариуполе оккупанты снимают сюжеты, как много людей рвутся на работу в ДНР, - советник мэра Андрющенко 03

Автор: 

Мариуполь (5747) пропаганда (3736) фейк (695)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
На самом деле от города, отдавшим на последних выборах 90% пророссийским силам, можно ожидать всего
показать весь комментарий
13.05.2022 00:02 Ответить
+12
И как? Открылся комбинат Ильича?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:56 Ответить
+11
О да, ваты в Мариуполе оооочень много
показать весь комментарий
13.05.2022 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И как? Открылся комбинат Ильича?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:56 Ответить
horosho hotj nerazstrelali.....a to radi kartinki na tv rashisti gatovy na vse
показать весь комментарий
12.05.2022 23:59 Ответить
А почему без шариков и транспорантов? Люди наверное на заводе работали, зарплату получали. Невидно радости на лицах.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:01 Ответить
На самом деле от города, отдавшим на последних выборах 90% пророссийским силам, можно ожидать всего
показать весь комментарий
13.05.2022 00:02 Ответить
О да, ваты в Мариуполе оооочень много
показать весь комментарий
13.05.2022 00:07 Ответить
Ну а дальше по столетиями накатанной схеме освобождении, памятники освободителям, сочинение истории с перекладыванием своих убийств на других, диктатура и рабский труд.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:11 Ответить
По отзывам вышедших на связь сейчас людей-знакомых и знакомых-знакомых-которые из Мариуполя и сейчас в "дыныры" в фильтрационыых лагерях и все такое-но которые хотя бы вышли на связь-80-90% за Украину и хотят на нашу территорию. Беда там. Ужас-Но вот мировоззрение очень сильно поменялось
показать весь комментарий
13.05.2022 00:23 Ответить
а як пан думає, люди живі потрапили туди, де зроблено все, щоб вони людьми перестали бути, по поверненню прийдеться довго і нудно лікуватися, бо там вже не тільки сталькгольмскій синдром. Мене тільки від новин вже тіліпає, а що казати про тих, хто на собі все це переносить.
показать весь комментарий
13.05.2022 01:14 Ответить
пане-я я не зовсім зрозумів вашого поста.. я поняв, що вам боляче, яле я не зрозумів контексту
показать весь комментарий
13.05.2022 01:47 Ответить
Про мировоззрение подробние, плииз...
показать весь комментарий
13.05.2022 06:44 Ответить
Не больше, чем в Киеве.
показать весь комментарий
13.05.2022 07:46 Ответить
Москальня набирає людей в Мелітополі та навколишніх селах розбирати завали в Маріуполі за їжу.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:02 Ответить
стандартна схема пропагандонів
береш любе фото і вигадуєш «правильну» назву для цього фото
показать весь комментарий
13.05.2022 00:02 Ответить
я здивований. що ці люди там роблять?
показать весь комментарий
13.05.2022 00:04 Ответить
Предположительно они там живут и им нужна работа, потому что кушать хочица
показать весь комментарий
13.05.2022 00:05 Ответить
*****?
показать весь комментарий
13.05.2022 00:59 Ответить
так їх могли просто під загрозою життю зігнати туди.
показать весь комментарий
13.05.2022 01:15 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показать весь комментарий
13.05.2022 00:06 Ответить
не треба ходити на фотосесії руського міра.
показать весь комментарий
13.05.2022 01:16 Ответить
Черговий сюжет про распятого мальчіка.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:11 Ответить
Туалетний папір "Абдрестович"
показать весь комментарий
13.05.2022 00:24 Ответить
Яка прелесть із цих половину получать повістки в армію ордло !
показать весь комментарий
13.05.2022 00:50 Ответить
Работа.... В днр...... Это будет комедия или трагедия?
показать весь комментарий
13.05.2022 02:48 Ответить
Нахрен им трудовые книжки если все сейчас в электронных реестрах? ****** товарищ Андрющенко походу
показать весь комментарий
13.05.2022 03:39 Ответить
угу
а Ви оформлювали пенсію?
Тим , хто працйював після 2000 р., так..не потрібна, і все одно ці бюрократи з ПФУ їх вимагають
А хто раніше..і трудова і архіви, а якщо ще предприємцем був, то хоіайся в жито
показать весь комментарий
13.05.2022 07:08 Ответить
Та і ваще картинка фейкова.
Хто працював , на таких комбінатах, знає, шо такої навали біля прохідної ніколи не буває. Там зміни..
Вони що, втрвьох на одному станку працювати будуть, чи шо там на тім комбінаті
А ваще иака нанода майдан забацати
показать весь комментарий
13.05.2022 07:16 Ответить
Да мы и так не верим. Кому он это объясняет. ВАТНИКАМ ? так они даже если прочитают мнения не изменят.
показать весь комментарий
13.05.2022 07:54 Ответить
В той час як 1 тисяча військових захищає Азовсталь, то десь 5-6 тисяч хлопів чекають трудові книжки від окупантів. Мені шкода наших хлопців, що захищали таких виродків....
показать весь комментарий
13.05.2022 08:44 Ответить
 
 