В Мариуполе оккупанты снимают сюжеты, как много людей "рвутся на работу в "ДНР", - советник мэра Андрющенко. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в Мариуполе заставили людей прийти на завод для того, чтобы снять пропагандистскую картинку.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. ММК им. Ильича подробности. Или как сделать картинку. Сегодня действительно пришло к заводоуправлению тысячи людей. Почему? Потому, что пообещали отдать трудовые книжки людям. Люди пришли. Что делают оккупанты? Верно - видео. "Как много людей рвется на работу в "ДНР"
Поэтому опять – не верьте оккупационному видео. Оккупанты бесконечно врут. Потому что правда страшна. Мариуполь был, есть и будет Украиной. Оккупантам здесь не рады. Х#й им, а не Мариуполь", - подчеркнул он.
береш любе фото і вигадуєш «правильну» назву для цього фото
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
а Ви оформлювали пенсію?
Тим , хто працйював після 2000 р., так..не потрібна, і все одно ці бюрократи з ПФУ їх вимагають
А хто раніше..і трудова і архіви, а якщо ще предприємцем був, то хоіайся в жито
Хто працював , на таких комбінатах, знає, шо такої навали біля прохідної ніколи не буває. Там зміни..
Вони що, втрвьох на одному станку працювати будуть, чи шо там на тім комбінаті
А ваще иака нанода майдан забацати