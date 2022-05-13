Войска РФ штурмуют Горскую и Попаснянскую громады на Луганщине, множество разрушений, поврежден мост в Рубежном, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ штурмуют Горскую и Попаснянскую громады, разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А вот в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии", – сообщил Гайдай.

Как отмечается, войска РФ 31 раз открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области в течение 12 мая.

"Семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске. Однако больше всего досталось Попаснянской и Горской громадам. Там оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехового и в районе Камышевахи. Успеха по продвижению вперед они не имели, однако много разрушили жилья – более 50 домов. 15 – в Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевасе, шесть – в Тошковке, четыре – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянской громады. Кроме того, днем ​​спасатели ликвидировали возгорание склада с углем в Лисичанске", - добавляет Гайдай.

Глава Луганщины добавил, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на установлении полного контроля над Рубежным.





"Разрушенный мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м - транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени", - акцентировал Гайдай.

Через восемь лет мост через реку Боровая пострадал от оккупантов уже во второй раз. Сначала в июле 2014-го и вот сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили. А летом 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта, все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.

Гайдай также напоминает, что на Луганском и Донецком направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага, уничтожены тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

Подразделения ПВО сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".