Войска РФ пытались прорвать нашу оборону на Очеретинском и Авдеевском направлениях. ВСУ обе попытки отбили, - Кириленко. ФОТОрепортаж

79-е утро широкомасштабного вторжения России в Украину. Под вражеским огнем громады по всей линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, самые активные обстрелы – на Авдеевском направлении. Второй день подряд россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу – один работник ранен, повреждена часть оборудования.

"В результате обстрелов и бомбежек сегодня утром Авдеевка обесточена. Вчера россияне нанесли два авиаудара по городу, убив одного человека и ранив еще одного. Сегодня ночью по городу дважды отработала вражеская артиллерия – информации о пострадавших нет, но есть поврежденное жилье. За эти два дня в городе повреждено не менее 11 домов", - отметил глава региона.

Также сообщается, что в Очеретинской общине россияне вчера применили "Смерчи", сегодня также продолжаются обстрелы из разных пушек по всей линии фронта в общине.

"В Торецке вчера был ранен один человек, повреждены 5 домов. От обстрела занялся пожар на одном из предприятий - его оперативно ликвидировали спасатели. Два жилых дома получили повреждения от попадания управляемым ПТУРом в Светлодарске. К счастью, жители были уже эвакуированы", - добавляет Кириленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО

Кроме того, на Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать нашу оборону – обе попытки были отражены вооруженными силами Украины. Враг не прекращает попыток прорваться на Марьинском направлении, но ситуация там контролируемая.

"Самой болезненной точкой не только на Донетчине остается Мариуполь, где стальные ребята ценой своих титанических сверхусилий под постоянными ударами авиации, ракет, корабельных пушек, танков и артиллерии продолжают держать круговую оборону "Азовстали". Украинское государство обращается ко всему миру, с призывом о спасении жизней наших воинов. Верим, что будем услышаны. И знаем, что за все военные преступления на нашей земле россияне будут наказаны!", - резюмирует Кириленко.

Ну хоч асфальт цілий, і то слава...Великому будівництву і верховному головнокомандуючому!
13.05.2022 10:26 Ответить
Ну и где Стартреки если бомбят постоянно наши позиции , все в Киеве держат , бо там мозг страны сидит с Дерьмаком , твари
13.05.2022 10:30 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
13.05.2022 10:40 Ответить
 
 