РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6418 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
4 479 5

Ночью оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области. ФОТО

В ночь на 13 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где хранилась и выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Дергачевский городской совет в Facebook.

"Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб.

Также читайте: Россияне ударили ракетой по Харьковщине, есть погибшие и раненые

В связи с этим сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

Ночью оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области 01

Читайте также: Два человека погибли, четверо ранены в результате обстрела россиянами Дергачей в Харьковской области

Автор: 

обстрел (29627) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какая-то мразь корректировала
показать весь комментарий
13.05.2022 10:48 Ответить
Асвабадители пля.Просто этих мразей отогнали от Харькова и теперь они не могут стрелять артиллерией по Харькову. А Дергачи теперь ближе получаются от границы с РФ.Вот идары и гатят по Дергачам и дергачинскому району.Ведь им нужно по ком-то готить....
показать весь комментарий
13.05.2022 11:03 Ответить
А Генштвб категорично не чіпає терторію росії, штрафи від зеленського знову ?
показать весь комментарий
13.05.2022 11:46 Ответить
Злили сцуки....шукайте коректировщика!!!
Запінить рота монтажною піною і гузно ...щоб корегував лише очами
показать весь комментарий
13.05.2022 11:47 Ответить
гугл открыл и все
показать весь комментарий
13.05.2022 20:47 Ответить
 
 