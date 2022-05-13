Ночью оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области. ФОТО
В ночь на 13 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где хранилась и выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Дергачевский городской совет в Facebook.
"Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб.
В связи с этим сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Запінить рота монтажною піною і гузно ...щоб корегував лише очами