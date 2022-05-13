Ночью оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области. ФОТО

В ночь на 13 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где хранилась и выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Дергачевский городской совет в Facebook.

"Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб.

В связи с этим сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

