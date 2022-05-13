"Stop Russian oil & gas import", - в Литве был создан плакат с призывом к введению эмбарго на российскую нефть и газ. ФОТО

Девушка из Литвы, небезразличная к судьбе Украины, вместе со своим другом разработали плакат с призывом остановить импорт российской нефти и газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользовательницу фейсбука Eglė Tunikaitytė.