"Stop Russian oil & gas import", - в Литве был создан плакат с призывом к введению эмбарго на российскую нефть и газ. ФОТО

Девушка из Литвы, небезразличная к судьбе Украины, вместе со своим другом разработали плакат с призывом остановить импорт российской нефти и газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользовательницу фейсбука Eglė Tunikaitytė.

Stop Russian oil & gas import, - в Литве был создан плакат с призывом к введению эмбарго на российскую нефть и газ 01

Газ (10265) Литва (2604) нефть (2011) россия (97292) санкции (11871) эмбарго (226)
Все помнят как кацапье разбомбило наши нефтебазхы и нпз? Но это все фигня. Жопа начнется, когда ***** примет решение, что ему не нужна наша ГТС. Да-да. Газ транспортируется с параши в Европу даже во время войны. Нонсенс. Так вот, что ему помешает разбомбить магистральные газапроводы и газохранилища? Например во время отопительного сезона. Так что запасаемся дровами и ставим котлы твердотопливные и кладем камины...
13.05.2022 11:04 Ответить
ВСЕ страны помогают Украине бороться с рашизмом . А ДЕПУТАТЫ РАДЫ все играются в добрых дядечек - депутатов опзж мандатов не лишили , визовый режим с недружественными странами не ввели ( раша, Беларусь, Армения)
13.05.2022 11:41 Ответить
И хочу предупредить депутатов этого созыва - КАК ВЫГНАЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ СОСТАВ РАДЫ ИЗ ВР ЗА ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ, так выгонят и Вас за трепетную заботу об депутатах опзж .
13.05.2022 11:43 Ответить
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:30 Ответить
 
 