На Харьковском направлении оккупанты не пытались наступать. Продолжаются бои на Изюмщине, - Синегубов. ФОТО

В Харькове ночь была относительно спокойная, вчера днем был прилет ракеты по территории Харьковского аэропорта, пострадавших нет. В течение суток в результате обстрелов Салтовки - 3 пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наибольшим обстрелам оккупантов подверглись Дергачи, к сожалению, 2 человека погибли, 4 ранены. Россияне повредили гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, часть поликлиники, здание скорой помощи.











Также Синегубов сообщает о 3 пострадавших в Золочевской общине, в Балаклее также 2 человека ранены.

"В с. Шебелинка Изюмского района российский снаряд попал в ангарное здание. Горели кровля ангара и 10 грузовых автомобилей. К сожалению, погибли 3 человека, еще 5 пострадали", - отметил он.

Смотрите также: Кладбище уничтоженной на подступах к Нежину техники оккупантов. ВИДЕО

Кроме того, как сообщается, на Харьковском направлении оккупанты попыток наступления не предпринимали. Идут бои на Изюмщине. Наши Вооруженные Силы удерживают позиции и отражают врага!