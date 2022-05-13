РУС
На Харьковском направлении оккупанты не пытались наступать. Продолжаются бои на Изюмщине, - Синегубов. ФОТО

В Харькове ночь была относительно спокойная, вчера днем был прилет ракеты по территории Харьковского аэропорта, пострадавших нет. В течение суток в результате обстрелов Салтовки - 3 пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наибольшим обстрелам оккупантов подверглись Дергачи, к сожалению, 2 человека погибли, 4 ранены. Россияне повредили гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, часть поликлиники, здание скорой помощи.

Также Синегубов сообщает о 3 пострадавших в Золочевской общине, в Балаклее также 2 человека ранены.

"В с. Шебелинка Изюмского района российский снаряд попал в ангарное здание. Горели кровля ангара и 10 грузовых автомобилей. К сожалению, погибли 3 человека, еще 5 пострадали", - отметил он.

Кроме того, как сообщается, на Харьковском направлении оккупанты попыток наступления не предпринимали. Идут бои на Изюмщине. Наши Вооруженные Силы удерживают позиции и отражают врага!

Здається їх більше південь цікавить. А тут вони увагу та сили відволікають
13.05.2022 11:34 Ответить
жаль что в генштабе это не понимают
13.05.2022 11:47 Ответить
Так, це було зрозумiло ще з 2000 року, а почало здiйснюватись у 2014 - iм потрiбно вiдрiзати нас вiд морiв, пробити сухопутну дорогу до Криму i Приднiстров"я. Ну i, якщо вдасться, захопити всю Украiну.
13.05.2022 11:57 Ответить
Відволікають, еге ж.
Тому і зосередили найбільше БТГ і 300 одиниць бронетехніки додатково завели.
І фосфором вночі крили.
13.05.2022 12:53 Ответить
Наче була інформація про вихід в деяких місцях до кордону. Про це пишуть вже дня три. І поки невідомо, що там з Липцями. По карті наче це сіра зона.
13.05.2022 11:42 Ответить
Боже, поможи нашим захисникам
