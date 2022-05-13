Прямое попадание в дом и осколочные ранения. За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донбасса. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 5 ранили. Разрушения получили 49 гражданских объектов - жилые дома, лицей, промышленные предприятия, медицинские учреждения, детское оздоровительное учреждение, объекты жизнеобеспечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Светлодарск, Святогорск, Красногоровка, Торецк, Соледар, Лиман, Белозерское, Яровое, Черкасское, Нью-Йорк, Новоселовка-3, Зайцево, Цукурино, Восход, Дробышево , Звановка, Переездное, Сосновое, Федоровка. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии, а также ракетами.

В Лимане от осколочного ранения в голову погибла 30-летняя женщина, в Авдеевке мужчина. В селе Новоселовка-3 прямым попаданием в дом была убита супружеская пара 76 и 80 лет.





Военные преступления РФ были задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.