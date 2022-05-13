РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 761 6

Более 60 тонн продуктов питания доставлено жителям Северодонецка Красным Крестом.. ФОТО

Продовольчі набори загальною вагою 61 152 кг, що становить 3600 пакунків, передано жителям міста, які досі перебувають в укриттях і підвалах своїх зруйнованих будинків.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

"Доставку наборов в город обеспечила Северодонецкая городская военно-гражданская администрация. Водители трех грузовиков и легкового автомобиля, рискуя жизнью, привезли продукты в город", - отметила глава Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева.

Эта помощь продолжает выдаваться, вопреки обстрелам, лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, пенсионерам и другим незащищенным категориям населения волонтерами Северодонецкой городской организации Общества Красного Креста Украины.

Адресную помощь лежащим людям оказывают сотрудники Национальной полиции.

Гуманитарная помощь предоставлена ​​Луганской областной организацией Общества Красного Креста Украины вместе с УВКБ ООН и Национальным комитетом ООК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и области меняют время комендантского часа, транспорт будет работать дольше

Более 60 тонн продуктов питания доставлено жителям Северодонецка Красным Крестом. 01

Более 60 тонн продуктов питания доставлено жителям Северодонецка Красным Крестом. 02

Северодонецк (605) Красный Крест (444) гуманитарная помощь (1279)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це дуже гарний знак. Це означає, що від "дороги життя" орків відбили...
показать весь комментарий
13.05.2022 12:07 Ответить
Це, напевно, український Червоний хрест.
Павло Розенко писав, що між міжнародним Червоним хрестом та українським не можна ставити знак рівності.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:12 Ответить
Так і є. Читайте уважніше. Наприкінці статті написано:

Гуманітарну допомогу надано Луганською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України разом із УВКБ ООН та Національним комітетом ТЧХУ.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:31 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 13:05 Ответить
Явно фото старое. У нас нет таких очередей. Все по подвалам и убежищам сидят. Связи нет, никто не ходит за гуманитарной. Да и в шапках все
показать весь комментарий
13.05.2022 14:47 Ответить
 
 