Более 60 тонн продуктов питания доставлено жителям Северодонецка Красным Крестом.. ФОТО
Продовольчі набори загальною вагою 61 152 кг, що становить 3600 пакунків, передано жителям міста, які досі перебувають в укриттях і підвалах своїх зруйнованих будинків.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.
"Доставку наборов в город обеспечила Северодонецкая городская военно-гражданская администрация. Водители трех грузовиков и легкового автомобиля, рискуя жизнью, привезли продукты в город", - отметила глава Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева.
Эта помощь продолжает выдаваться, вопреки обстрелам, лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, пенсионерам и другим незащищенным категориям населения волонтерами Северодонецкой городской организации Общества Красного Креста Украины.
Адресную помощь лежащим людям оказывают сотрудники Национальной полиции.
Гуманитарная помощь предоставлена Луганской областной организацией Общества Красного Креста Украины вместе с УВКБ ООН и Национальным комитетом ООК.
Павло Розенко писав, що між міжнародним Червоним хрестом та українським не можна ставити знак рівності.
