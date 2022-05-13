Более 60 тонн продуктов питания доставлено жителям Северодонецка Красным Крестом.. ФОТО

Продовольчі набори загальною вагою 61 152 кг, що становить 3600 пакунків, передано жителям міста, які досі перебувають в укриттях і підвалах своїх зруйнованих будинків.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

"Доставку наборов в город обеспечила Северодонецкая городская военно-гражданская администрация. Водители трех грузовиков и легкового автомобиля, рискуя жизнью, привезли продукты в город", - отметила глава Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева.

Эта помощь продолжает выдаваться, вопреки обстрелам, лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, пенсионерам и другим незащищенным категориям населения волонтерами Северодонецкой городской организации Общества Красного Креста Украины.

Адресную помощь лежащим людям оказывают сотрудники Национальной полиции.

Гуманитарная помощь предоставлена ​​Луганской областной организацией Общества Красного Креста Украины вместе с УВКБ ООН и Национальным комитетом ООК.

