22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП. ФОТОрепортаж

Во время боев на Киевщине 26 марта военнослужащий из Винницкой области с позывным Зять уничтожил из противотанкового ракетного комплекса два вражеских танка и одну боевую машину пехоты.

Об этом рассказали в Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.

Зять – оператор противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Он должен был прикрывать колонну техники украинских защитников на трассе между Киевом и Житомиром.

"Наше подразделение закрепилось на Житомирской трассе, мы с моей группой как раз находились на боевом дежурстве, когда услышали гул. Ехала колонна вражеской техники из танков и боевых машин пехоты. За первоочередную цель я выбрал танк. Подготовил ракету, сделал пуск и попал ему под башню.Потом услышал команду командира. Он крикнул, что сзади на меня уже едет БМП, быстро развернул станок, в той ситуации у меня была секунда времени, чтобы выстрелить в "беху". Было страшно, потому что здесь или ты, или тебя. Но я понимал, что за меня этого никто не сделает. Тогда я выстрелил и точно поразил цель", - рассказал Зять.

Смотрите также: "Ситуация сложная, но контролируемая. Врагу не удается продвинуться вглубь города", - боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Шкипер об обороне Рубежного. ВИДЕО

О бое рассказал и командир Зятя с позывным Лис.

"Я уже нес ему ракету, чтобы перезарядиться и увидел, что он целит в тыл колонне, когда на него позади уже ехала еще одна "беха". После моей команды он развернулся и подбил ее. Зять – лучший срочник, которого я видел за всю свою службу. Умный, преданный, храбрый и добрый. Он такой, что никогда не оставит своих собратьев в беде", - рассказал Лис.

Зять говорит, что готов уничтожать оккупантов и их тяжелую технику столько, сколько нужно, ради победы Украины и освобождения ее земель от захватчиков. А когда вернется домой – женится на любимой девушке, которая ждет его с войны.











