22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП. ФОТОрепортаж

Во время боев на Киевщине 26 марта военнослужащий из Винницкой области с позывным Зять уничтожил из противотанкового ракетного комплекса два вражеских танка и одну боевую машину пехоты.

Об этом рассказали в Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.

Зять – оператор противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Он должен был прикрывать колонну техники украинских защитников на трассе между Киевом и Житомиром.

"Наше подразделение закрепилось на Житомирской трассе, мы с моей группой как раз находились на боевом дежурстве, когда услышали гул. Ехала колонна вражеской техники из танков и боевых машин пехоты. За первоочередную цель я выбрал танк. Подготовил ракету, сделал пуск и попал ему под башню.Потом услышал команду командира. Он крикнул, что сзади на меня уже едет БМП, быстро развернул станок, в той ситуации у меня была секунда времени, чтобы выстрелить в "беху". Было страшно, потому что здесь или ты, или тебя. Но я понимал, что за меня этого никто не сделает. Тогда я выстрелил и точно поразил цель", - рассказал Зять.

О бое рассказал и командир Зятя с позывным Лис.

"Я уже нес ему ракету, чтобы перезарядиться и увидел, что он целит в тыл колонне, когда на него позади уже ехала еще одна "беха". После моей команды он развернулся и подбил ее. Зять – лучший срочник, которого я видел за всю свою службу. Умный, преданный, храбрый и добрый. Он такой, что никогда не оставит своих собратьев в беде", - рассказал Лис.

Зять говорит, что готов уничтожать оккупантов и их тяжелую технику столько, сколько нужно, ради победы Украины и освобождения ее земель от захватчиков. А когда вернется домой – женится на любимой девушке, которая ждет его с войны.

22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП 01
22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП 02
22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП 03
22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП 04
22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП 05
22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП 06

Топ комментарии
+35
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
13.05.2022 13:05
+20
13.05.2022 13:17
+19
Бережи Боже тебе синку!
13.05.2022 13:36
Путін не зможе зберегти лице, йому б зберегти державу
13.05.2022 13:03
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
13.05.2022 13:05
а уничтожил он их со стугны, которую выкрал Пашинский, который стрелял на Майдане, в доме, который построил Джек
13.05.2022 13:06
Зять - оператор протитанкового ракетного комплексу "Фагот". Джерело:
13.05.2022 13:22
смерть кацапам !
13.05.2022 13:06
Наш Герой і наша гордість 👍🏼💪🙏🏼❤️
13.05.2022 13:07
В Академию ВС пацана - из таких костяк ВСУ должен состоять !
13.05.2022 13:09
13.05.2022 13:17
Хороший зять комусь дістанеться...
13.05.2022 13:27
Бережи Боже тебе синку!
13.05.2022 13:36
Героям слава!
13.05.2022 13:36
В свинорилих нема шансів проти наших янголів світла.
13.05.2022 13:46
Майбутнє нашої неньки-України. Бережи тебе Бог.
13.05.2022 13:52
Слава Герою, нехай Господь береже і допомогає йому.
13.05.2022 14:02
Це український супермен...
13.05.2022 14:20
Геройський вояка!
13.05.2022 14:30
Молодец, и главное - живой!
13.05.2022 15:05
👍👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
13.05.2022 15:32
Хай у тебе ручки не болять!)))
13.05.2022 15:36
Зелю треба дл того Зятя другим номером, може в себе в голові лад наведе.
13.05.2022 15:42
Тобто з Джавелінами і NLAW позували для відосиків ТО у Києві - всілякі Паші з Інфокара - а строковики в армії стріляють з древнього радянського Фагота.
І під Попасною 24-ка ходила в атаки на танки з кулеметом і одним набоєм для РПГ-7...
13.05.2022 17:03
Молодець 💙💛
13.05.2022 17:37
Я навыть не знаю чи з такою зброэю э у кацапыв якысь шанси. ВСУ дають такий потужний КПД по утилызуванню вати в день, що це просто триндець
13.05.2022 18:33
помню их на журнал фОТАЛИ ТОлько вот по какому праву они воюют когда не имеют на это право а значит потом будут судить..и начальство и его...это срочник...и отменили дембель потом тоже в суд подать на компенсацию лучше в европейский...
13.05.2022 20:37
в 22 убил несколько ...потом крыша сьедет вьетнамско афганский синдром и как рембо в атб всех убить ножиком...эх а кто то и в 40 никого не убивал..лол кек лол
13.05.2022 20:41
Слава Герою!
14.05.2022 20:45
 
 