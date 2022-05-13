Президенты Кучма, Ющенко и Порошенко призывают мир помочь украинским властям спасти защитников "Азовстали". ДОКУМЕНТ

Президент Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призывают мировых лидеров помочь спасти защитников "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом Порошенко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, - второй, третий и пятый президенты Украины, - обращаемся к руководителям стран мира. К государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канады, Китаю, Турции и другим, а также к ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами", - говорится в обращении трех президентов Украины.

"Такая шокирующая жестокость рашистов лишена любого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений", - подчеркивают подписанты обращения.

Они отмечают чрезвычайное мужество и героизм украинских воинов-защитников города, поразивших не только Украину, но и весь мир.

"Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические. Но сейчас уже речь не идет о равном или неравном бое. На глазах всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хоть и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли. Призываем каждого из вас приобщиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев", - говорится в документе.

"На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира", - подчеркивают экс-президенты Украины.

В свою очередь, Порошенко отметил, что готов лично присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали".

"Если переговорная группа сочтет нужным, готов приобщиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали", рядом с международными и украинскими представителями власти, и лично принять участие в реализации этой процедуры", - отметил Порошенко.

