Президенты Кучма, Ющенко и Порошенко призывают мир помочь украинским властям спасти защитников "Азовстали". ДОКУМЕНТ
Президент Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призывают мировых лидеров помочь спасти защитников "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом Порошенко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, - второй, третий и пятый президенты Украины, - обращаемся к руководителям стран мира. К государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канады, Китаю, Турции и другим, а также к ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами", - говорится в обращении трех президентов Украины.
"Такая шокирующая жестокость рашистов лишена любого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений", - подчеркивают подписанты обращения.
Они отмечают чрезвычайное мужество и героизм украинских воинов-защитников города, поразивших не только Украину, но и весь мир.
"Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические. Но сейчас уже речь не идет о равном или неравном бое. На глазах всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хоть и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли. Призываем каждого из вас приобщиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев", - говорится в документе.
"На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира", - подчеркивают экс-президенты Украины.
В свою очередь, Порошенко отметил, что готов лично присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали".
"Если переговорная группа сочтет нужным, готов приобщиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали", рядом с международными и украинскими представителями власти, и лично принять участие в реализации этой процедуры", - отметил Порошенко.
- іхні життя 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
2. По базе подводных лодок в Балаклаве.
3. По основным кораблям в Чёрном море и по крымскому мосту.
Он дорожит только крымским ВОЕННЫМ ФОРПОСТОМ.
И у натовской Турции тоже много чего есть - самый момент применить.
Россия захватила и блокирует международные воды, атакует торговые суда третьих стран, минирует акваторию - это открытый международный терроризм.
Это достаточный повод для антитеррористической атаки в ответ.
Пусть Россия скулит от потерь и жалуется в ООН на "русофобию".
Які плювати на нього хотіли попри всі ядерні ракети.
На фоні наших героїв він гостро відчуває власну нікчемність.
и Макрону - Нобелевскую премию мира
P.S. Росії немає, це абстрактний термін, хоч москалям він дуже до вподоби. Наразі є т.з. рф, а фактично «федерація» насильницько асимільованих народів.
Тепер Росію змусять віддати всю ядерну зброю і стратегічні носії.
До володіння такими речами вона вочевидь не доросла.
1.Хайло
2.Кучма
3.Ківі
4.Ющ
5.Ваш варіант
Гражданином Непала могут считаться только те граждане, которые были зачаты непальцем и непалкой.
Як зробили вищеназвану особу?.. Можна тільки припустити, що він не непалець.
арестовать.
Азовці самі казали що це пекло на землі якесь шоу ,а всі спостерігають за ними і нічого не роблять.Саме не зрозуміле те що якщо ми не можемо поки їх звідти витянути то чому с повітря не допомагали?Навіть зброю можливо було скинути.Не кажучи про Байрактари і інше що можна було придумати і допомогти хлопцям те що реальне а не фантастичне.
Россия делает вид, что он не нужен, а сама sцит в потолок кипятком.