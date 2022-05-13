РУС
Президенты Кучма, Ющенко и Порошенко призывают мир помочь украинским властям спасти защитников "Азовстали". ДОКУМЕНТ

Президент Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призывают мировых лидеров помочь спасти защитников "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом Порошенко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, - второй, третий и пятый президенты Украины, - обращаемся к руководителям стран мира. К государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канады, Китаю, Турции и другим, а также к ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами", - говорится в обращении трех президентов Украины.

"Такая шокирующая жестокость рашистов лишена любого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений", - подчеркивают подписанты обращения.

Они отмечают чрезвычайное мужество и героизм украинских воинов-защитников города, поразивших не только Украину, но и весь мир.

Президенты Кучма, Ющенко и Порошенко призывают мир помочь украинским властям спасти защитников Азовстали 01

"Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические. Но сейчас уже речь не идет о равном или неравном бое. На глазах всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хоть и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли. Призываем каждого из вас приобщиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев", - говорится в документе.

"На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира", - подчеркивают экс-президенты Украины.

Смотрите также: "Делаем невозможное": Бойцы "Азова" продолжают выбивать оккупантов с позиций на "Азовстали". ВИДЕО

В свою очередь, Порошенко отметил, что готов лично присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали".

"Если переговорная группа сочтет нужным, готов приобщиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали", рядом с международными и украинскими представителями власти, и лично принять участие в реализации этой процедуры", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он погружен в эту ситуацию очень сильно, - жена бойца "Азова" Федосюк о встрече с Папой Римским Франциском

Кучма Леонид (1868) Мариуполь (5747) Порошенко Петр (19656) Ющенко Виктор (11775) Азов (835) Азовсталь (383)
+20
Звісно немає чим, бо шостий президент, щоб залишитися на другий термін займався популізмом і запустив "Велике крадівництво", а його шавки розпускали тезиси, що мов до нього 30 років всі крали, а він один хоть щось побудує. А міг би коштти всього на 100 км дороги до Мелітополя, який злив ворогу, віддати на ракетні дивізіони і після цього ворог навіть побоявся би напасти. Але маємо те що маємо. І це не помилка Зеленського, це жага до помсти 5-му президенту 73% баранів, які підбурені російською і беніною пропагандою. Це їх вибір, то ж мають терпіти ракети, які можуть впасти кожної миті на їх голову, чи голову їх дитини. Помстилися? А ще питання за що і навіщо?
13.05.2022 13:37
+19
Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко на порядки продержавніші, ніж чинний Зе.
13.05.2022 13:19
+12
Боже , збережи і допоможи нашим Героям зберегти найдорожче в світі
- іхні життя 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
13.05.2022 13:10
13.05.2022 13:10
Яким чином ? Світ себе в лиці ООН вже показав , ООН така ж сама безпомічна як і "Ліга націй" ...
13.05.2022 13:12
1. ********* со всей дури по Севастопольской базе ВМФ России.
2. По базе подводных лодок в Балаклаве.
3. По основным кораблям в Чёрном море и по крымскому мосту.
13.05.2022 13:13
Если есть чем, то я не понимаю почему еще это не сделали. Если нет чем, то я понимаю почему это еще не сделали...
13.05.2022 13:22
У США есть чем - надо подготовить общественное мнение.
13.05.2022 13:26
Звісно немає чим, бо шостий президент, щоб залишитися на другий термін займався популізмом і запустив "Велике крадівництво", а його шавки розпускали тезиси, що мов до нього 30 років всі крали, а він один хоть щось побудує. А міг би коштти всього на 100 км дороги до Мелітополя, який злив ворогу, віддати на ракетні дивізіони і після цього ворог навіть побоявся би напасти. Але маємо те що маємо. І це не помилка Зеленського, це жага до помсти 5-му президенту 73% баранів, які підбурені російською і беніною пропагандою. Це їх вибір, то ж мають терпіти ракети, які можуть впасти кожної миті на їх голову, чи голову їх дитини. Помстилися? А ще питання за що і навіщо?
13.05.2022 13:37
Если не будет уступок по Азовстали, то все войска, атаковавшие завод, в плен не брать. Не соблюдение правил войны должно быть наказано таким же образом.
13.05.2022 13:14
Путину на погибших ПЛЕВАТЬ.
Он дорожит только крымским ВОЕННЫМ ФОРПОСТОМ.
13.05.2022 13:20
У США есть мощное неядерное оружие, которое с этим справится.
И у натовской Турции тоже много чего есть - самый момент применить.
Россия захватила и блокирует международные воды, атакует торговые суда третьих стран, минирует акваторию - это открытый международный терроризм.
Это достаточный повод для антитеррористической атаки в ответ.
Пусть Россия скулит от потерь и жалуется в ООН на "русофобию".
13.05.2022 13:38
Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко на порядки продержавніші, ніж чинний Зе.
13.05.2022 13:19
куча еще тот мудак. жили при нем как при сраном совке. А те кто говорят что газ был дешовый. да хер там - зп и тд было ниже плинтуса... Сейчас хоть какойто лучик надежды все же был после его ухода.
13.05.2022 13:25
я згоден, що Кучма мудак. Але - як тоді точніше охарактеризувати Зе?
13.05.2022 13:49
ща би прославляти Кучу, політичного імпотента і олігарха!!! жгі дальше!!!
13.05.2022 13:27
вище відповів
13.05.2022 13:51
особливо ющенко.. як його земля носить..
13.05.2022 13:19
бджоли не винні
13.05.2022 13:21
Ойц. Чому його земля не має носитит?
13.05.2022 13:25
При Ющенко мы платили коммуналку в куй не дуя, и жили без проблем.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:28
ты дебил полный,,,из 73?
13.05.2022 15:55
навіть в ранішніх війнах у солдат та офіцерів було честь та гідність до сталення ,до противника...За героїзм противник віддавав шану ,тим хто не здався ,а боровся до кінця і віддаючи захистникам честь відпускав живими.але це не стосується рашистів і оркостану.)(уйло наказав знищити..бо в нього немає ні честі ні гідності
13.05.2022 13:20
Бо він заздрить справжнім мужчинам, у яких є гідність і яйця.
Які плювати на нього хотіли попри всі ядерні ракети.
На фоні наших героїв він гостро відчуває власну нікчемність.
13.05.2022 13:31
А чому ви. шановні президенти. так довго думали над цією заявою. вона вже мінімум. як місяць назад мала звучати на всіх світових переговорних площадках ?!! А зараз прийшов час вирішувати питання Маріуполя ЗСУ. АДЖЕ ВОНИ НАЙКРАЩІ !!! СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ !!! СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ !!!
13.05.2022 13:22
Пусть Макрон лично приедет на Азовсталь и заберёт защитников Азова во Францию .
и Макрону - Нобелевскую премию мира
13.05.2022 13:23
Не все же из Елисейского дворца о сдаче Украины договариваться с ****** .
13.05.2022 13:26
Але ці всі президенти не взмозі нічого зробити, бо Україна це люди, історично проживаючі на Богом даній землі. Є головна помилка України, дипломатія, кожна країна відстоює власні інтереси, а Україна завжди намагається усім догодити, хлібом з сіллю зустрічає, столи накриває. До накривалися, тепер маємо захищатися, а могли бути з позиції сили, бути на рівні. Війні з росією не буде кінця без повної поразки однієї зі сторін, але спдіваюсь що добрий і привітливий народ України заслуговує на цю перемогу. Слава Україні!
13.05.2022 13:28
Тільки тепер. І це все?

P.S. Росії немає, це абстрактний термін, хоч москалям він дуже до вподоби. Наразі є т.з. рф, а фактично «федерація» насильницько асимільованих народів.
13.05.2022 14:08
Америка рятувала Росію вже тричі - і що з того вийшло ?
Тепер Росію змусять віддати всю ядерну зброю і стратегічні носії.
До володіння такими речами вона вочевидь не доросла.
13.05.2022 14:10
Голосування! Хто йде слідом за Кравчуком:
1.Хайло
2.Кучма
3.Ківі
4.Ющ
5.Ваш варіант
13.05.2022 14:11
Ющ ще тебе переживе, придурок.
13.05.2022 14:11
Як зробили такого українця владіслав ткачєнко щоб він написав таку дурницю.
13.05.2022 14:37
Из Конституции Непала:

Гражданином Непала могут считаться только те граждане, которые были зачаты непальцем и непалкой.

Як зробили вищеназвану особу?.. Можна тільки припустити, що він не непалець.
13.05.2022 16:45
Все эти обращения к миру не сработают.Нужно шантажировать пуйла чем то весомым и ценным.Например,взять в качестве аргумента запрет и ликвидацию(юридическую) УПЦ МП если русня не согласится на зеленый коридор для защитников Мариуполя.А если согласиться то запрет отменить.
13.05.2022 14:38
УПЦ МП нікого не потрібно шантажувати. Це ворожа організація в серці кожного міста, вона має бути заборонена раз і назавжди.
13.05.2022 15:00
Для кремля это ценный актив - штук 50 самых упоротых "батюшек" присадить для дачи показаний, а всё имущество, территории и счета -
арестовать.
13.05.2022 15:04
це ті сволоти та покидьки за яких ми 30 років в бідності та злиднях .
13.05.2022 16:31
Є така тема в русні ще с 2014 року чим більше ми за когось просимо або переживаємо тим більше вони давять на це питання і мусолять цю тему.Тобто роблять все щоб більше це було в нас болючою темою.Азов для них тапер це як показуха і ціль.А ми ще більше даємо їм наснаги цю тему мусолити давити і використовувати в своїх воєнних і пропагандиських цілях.Замість того щоб вирішите це питання якось помізкуючи і тихенько і щвидко ми своїми же руками дали їм основу щоб на нас давити і показують цілому світу що ось ніфіга тепер не отдамо .На жаль у керівництва не хватає якоїсь мізковитої теми це все провернути правильно.Азов став героями але в теж саме время наглядним прикладом безголовості і провалу нашого керівництва. А деякі особои відверто на цьому піаряться.
Азовці самі казали що це пекло на землі якесь шоу ,а всі спостерігають за ними і нічого не роблять.Саме не зрозуміле те що якщо ми не можемо поки їх звідти витянути то чому с повітря не допомагали?Навіть зброю можливо було скинути.Не кажучи про Байрактари і інше що можна було придумати і допомогти хлопцям те що реальне а не фантастичне.
13.05.2022 16:37
Медведчука отправить в Америку для детальных показаний.
Россия делает вид, что он не нужен, а сама sцит в потолок кипятком.
13.05.2022 20:33
 
 