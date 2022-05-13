РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости Фото
2 982 14

В Одесской области экс-руководителя базы топлива "Укрзалізниці" подозревают в растрате дизтоплива более чем на 1,2 млн грн. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении бывшему руководителю базы топлива регионального филиала "Одесская железная дорога" по факту растраты бюджетных средств.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области экс-руководителя базы топлива Укрзалізниці подозревают в растрате дизтоплива более чем на 1,2 млн грн 01
В Одесской области экс-руководителя базы топлива Укрзалізниці подозревают в растрате дизтоплива более чем на 1,2 млн грн 02

"По данным следствия, подозреваемый создал на предприятии неучтенные остатки дизельного горючего и завладел ими. С этой целью в бухгалтерские документы были внесены недостоверные сведения по использованию и списанию дизтоплива. Оно было "списано" на поезда, которые в то время не могли осуществлять перевозку и находились в нерабочем состоянии. В результате таких действий руководитель предприятия присвоил более 63 тыс литров дизельного топлива, нанеся государству ущерб на общую сумму свыше 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ. ФОТО

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

растрата (261) Укрзализныця (2802) дизтопливо (67) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Залейте ему в глотку дизтопливо. До полного. А бене и зеле автогаз.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:37 Ответить
+2
Это просто отвратительно ,,, если после войни все так и останется ,,,все было зря
показать весь комментарий
13.05.2022 13:35 Ответить
+2
підозрювать - це святе! а шо ще буде коли стартує план маршала дєрьмака та його брата.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і давно підозрюють???? як сильно-- так сильно аж кушать не могу
показать весь комментарий
13.05.2022 13:33 Ответить
Это просто отвратительно ,,, если после войни все так и останется ,,,все было зря
показать весь комментарий
13.05.2022 13:35 Ответить
Залейте ему в глотку дизтопливо. До полного. А бене и зеле автогаз.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:37 Ответить
підозрювать - це святе! а шо ще буде коли стартує план маршала дєрьмака та його брата.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:38 Ответить
Терміново взяти на роботу його на якусь керівну посаду. Такі працівники потрібні в кожній організації.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:39 Ответить
По 19 грн за литр
серьёзно? а наторговал сколько? Всё правильно, поделись - и будь свободен
показать весь комментарий
13.05.2022 13:53 Ответить
это до войны было
показать весь комментарий
13.05.2022 15:01 Ответить
керівництво одес.залізн. злочинці один на одному сидять
показать весь комментарий
13.05.2022 13:53 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/ Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

показать весь комментарий
13.05.2022 13:54 Ответить
Куда дивиться Венедіктова і Єрмак з Татаровим, яких призначив Портнов! Якого призначив ZEленський, якого призначив 73% ZEнарід
показать весь комментарий
13.05.2022 13:56 Ответить
красти менше ніж на суму з шістьма нулями мабуть совіть не дозволяє
показать весь комментарий
13.05.2022 14:01 Ответить
сімья не без урода так було і буде
показать весь комментарий
13.05.2022 14:02 Ответить
та ладна. там сєрлєщ все під контролєм тримає за 300к у місяць
показать весь комментарий
13.05.2022 14:15 Ответить
Це типу - крадіжка палива може бути лише централізованою?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:14 Ответить
 
 