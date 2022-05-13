В Одесской области экс-руководителя базы топлива "Укрзалізниці" подозревают в растрате дизтоплива более чем на 1,2 млн грн. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении бывшему руководителю базы топлива регионального филиала "Одесская железная дорога" по факту растраты бюджетных средств.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.





"По данным следствия, подозреваемый создал на предприятии неучтенные остатки дизельного горючего и завладел ими. С этой целью в бухгалтерские документы были внесены недостоверные сведения по использованию и списанию дизтоплива. Оно было "списано" на поезда, которые в то время не могли осуществлять перевозку и находились в нерабочем состоянии. В результате таких действий руководитель предприятия присвоил более 63 тыс литров дизельного топлива, нанеся государству ущерб на общую сумму свыше 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ. ФОТО

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.