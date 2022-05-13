РУС
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине. ФОТОрепортаж

Американские гаубицы М777, переданные Украине, зарекомендовали себя как высокоточное и очень эффективное оружие.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные поздравления и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе!" – отметил Залужный.

Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 01
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 02
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 03
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 04
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 05
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 06
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 07
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 08
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 09
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 10
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут помогать Украине, пока агрессия РФ не прекратится, - Госдеп

Автор: 

армия РФ (20620) оружие (10437) помощь (8119) США (27941) Залужный Валерий (673)
+52
13.05.2022 15:42 Ответить
+41
Очередной раз выскажу свою любовь к Залужному. Хотя я его читаю только на цензоре, но каждый его пост на фоне окружающего бреда и непрофессионализма смотрится островком здравомыслия.
13.05.2022 15:46 Ответить
+29
Тільки користуйтесь правильно. Обережно.
Щоб механізм працював якнайдовше
13.05.2022 15:42 Ответить
Тільки користуйтесь правильно. Обережно.
Щоб механізм працював якнайдовше
13.05.2022 15:42 Ответить
Вы считаете офицеры и солдаты ЗСУ не способны правильно эксплуатировать эту гаубицу? Напрасно, даже рашисты признают высокий уровень работы артиллерии Украины.
Тут скорее вопрос в другом - достаточном количестве боеприпасов, с учетом всего стреляющего 155 калибра обещанного разными странами.
13.05.2022 15:51 Ответить
Украине дают дохрена припасов. Главная проблема в том на что рассчитаны эти гаубицы. Украина воюет иначе, так что надо адаптировать доктрину. Посмотрим что получится.
13.05.2022 15:54 Ответить
Одна гаубица потребляет вагон боеприпасов в сутки, и это не в 3х сменку даже
13.05.2022 16:03 Ответить
Ну значит я ошибся. Просто цифра там какая-то запредельная как для стороннего наблюдателя.
13.05.2022 16:08 Ответить
У нас так не стреляет никто. Если целиться и попадать, то на одну гаубицу в среднем десяток снарядов в день.

Єто надо по площадям лупить чтоб вагон.
13.05.2022 16:10 Ответить
Одна гаубица Д-30 потребляет вагон боеприпасов в сутки. M777A2 требуется в разы меньше чтобы достичь цели.
13.05.2022 16:10 Ответить
Только с этими гаубицами не надо 10 раз с лишним вокруг цели стрелять.
13.05.2022 16:11 Ответить
С вагона боеприпасов эскалибуров у пида рассии артилерии не астанецца, вааще.
13.05.2022 16:14 Ответить
Це в вас пам`ять з совка. Так як совок не в змозі був забезпечити якість стволів та прицілів, то точність була дуже низька. Навіть зараз, після 30 років, з новими прицілами тощо, гаубиця Д-20/30 кладе снаряд на максимальну відстань в круг радіусом принаймні 50 метрів. Гаубиця М777А2 кладе снаряд в круг радіусом 20 метрів зі звичайним підривником (на фотці - зелений носик в снаряда), і в круг радіусом 5м з спеціалізованим підривником (носик в снаряда буде з "крильцями").

Тож для ураження конкретної цілі для М777 треба на порядок менше снарядів.

А ще - вона частково зроблена з титану. Вона на 1.5 тони легша за гаубицю Д-20 (при тому, що М777 оснащена радіоприймачем, GPS, бортовим компьютером, інерціальним прицілом - відновлює приціл сама, тощо, на відміну від Д-20). Тому її тягати можна звичайною 2.5 тонкою. А це означає, що на той грузовик, який раніше тягав гаубицю Д-20, тепер можна ще більше БК вантажити, або не вантажити і мати хоч і на трішки, але більшу мобільність.

А ще у М777 розрахунок - 5-7 осіб (5 - якщо не треба "швидкості"). А у Д-20 - 8 осіб.
13.05.2022 17:17 Ответить
Сейчас так не стреляют, как во время ВМВ. 20-30 снарядов в сутки. Если очень жарко - 100. Какой там вагон.
показать весь комментарий
На мою думку нам краще підійшли б сау типу паладін. У них десь близько 2000 штук з них 500 на зберіганні, невже наприклад 100-200 зіграли б для них якусь значну втрату? А ці гармати гарні, але ж у нас війна вистрелив і одразу змінив позицію. А тут хлопці без жодної броні, до них достане будь яке рзсв і її ж іще треба скласти, рвдчипити і поїхати.
Я розумію, що дариному коню в зуби не дивляться, але чесно кажучи, оце зволікання і надання по чайній ложці вже дістало.
13.05.2022 16:09 Ответить
Чтобы сложить гаубицу M777A2 в походное положение нужно всего 2 минуты.
13.05.2022 16:15 Ответить
Я нажаль сам був свідком ще на початку війни, коли на місто де хвилину тому були наші сау прилетіли два осколочні реактивні снаряди, що посіли все навкруг, якби там хтось був неприкритий бронею там би було дуже тяжко. Уявіть як після декількох пострілів хлопцям приходиться це все діло швидко складати і це якщо над ними не має цих падлючих орланів. І це багато разів. Роман Донік тиждень назад писав як за батареєю сау буквально добу полювали чи урагани чи смерчі. Я не знаю чим би то закінчилось аби то була звичайна гармата.
13.05.2022 16:26 Ответить
Согласен, самоходка M109 лучше, но и прицепная по факту "снайперская", в сравнении с российским мотлохом, гаубица M777A2 с РЛС контрбатарейной борьбы это тоже очень и очень хорошо.
13.05.2022 16:38 Ответить
один з "смаколиків" М777А2 - це інерціальна система. Ця гаубиця сама приціл відновлює. Саме тому вона "снайперська".
13.05.2022 17:23 Ответить
Тока смерч, а смерча барьяктар, он все равно наводит.
13.05.2022 16:15 Ответить
Нам скоріше потрібні їх m142, а не сау.
13.05.2022 16:17 Ответить
Це само собою. Потрібне і те і інше для своїх задач.
13.05.2022 16:30 Ответить
Эта гаубица готова к транспортировке за 7 секунд. Плюс - она самая легкая и может любым 2,5 тонным автомобилем буксироваться. Она намного мобильнее может быть чем САУ.
Главное это чтобы дальность была километров на 5 больше чем у Мсты или Гвоздыкы при нормальных руках можно безнаказанно расстреливать в дуэли.
13.05.2022 16:39 Ответить
Я читала коментар , що в наших якісь дорогі частини покидані на землю, в пісок.
Американці ж складають все акуратно.
13.05.2022 16:03 Ответить
Молодцы, но на видео бросают досылатель снарядов в песок например, - Д-30 это не M777A2
13.05.2022 16:05 Ответить
Теж це кидається в очі, ще й не в пісок, а скоріше мокра земля, болото.
13.05.2022 16:08 Ответить
Американская гаубица всё-таки сильно отличается от совковых, которые у нас, и к ней надо привыкать и бережно относиться, что не всегда мы видим на видео, тяп-ляп здесь не пройдёт. Народ кстати высказывал обоснованные предостережения по поводу прочности ходовой данного орудия при постоянных перемещениях по пересечёнке, в отличии от американцев, которые тягают их на вертолётах. Надёжность данной системы всё-таки покажет жёсткая эксплуатация в наших реалиях, а не победоносные лозунги. А по поводу снарядов, опять таки придётся нам перестраиваться с перепахивания полей эшелонами совковых снарядов к более точной стрельбе и аккуратному хранению и транспортировке боеприпасов. Хочешь точности и максимальной эффективности, соответственно и относись к оружию
13.05.2022 16:23 Ответить
Нашій артилерії дуже допоміг Ілон Маск завдяки його
системі старлінк і розробці наших айтішників вони дуже влучно стріляють.
13.05.2022 20:59 Ответить
если бы к ним еще управляемые ракетные снаряды?
13.05.2022 16:28 Ответить
Там все износоуязвимые узлы и детали изготовлены из титана. Все будет ОК.)
13.05.2022 17:07 Ответить
13.05.2022 15:42 Ответить
Це добре! Цікаво, а міст вони здатні рознести?
13.05.2022 15:57 Ответить
Сьогодні про це написала преса і завтра Ізраїль відмовиться... про зброю треба мовчати, а лише показувати результати роботи ВСУ, а хто чим і як, тільки після війни...
13.05.2022 16:02 Ответить
навпаки про зброю потрібно писати, ще й трохи прибрехувати, щоб кацапи сцяли сюди лізти....вони хоч тупі, але мабуть теж ці новини читають....і навіть в тупого кацапа є інстинкт самозбереження
13.05.2022 20:38 Ответить
Слава богу.. Если даже израильтяне доставят оружие, то русские успели всех разозлить.
13.05.2022 17:11 Ответить
Как не вовремя Залужный с этой пушкой! Так и переговоры сорваться могут.
13.05.2022 15:44 Ответить
Навпаки. Вправні воїни із класною зброєю як би натякають ***** про перспективи для його армії-банди.
13.05.2022 15:47 Ответить
"Так и переговоры сорваться могут" (С) Сарказм? Если да, то не все его воспринимают
13.05.2022 16:06 Ответить
Очередной раз выскажу свою любовь к Залужному. Хотя я его читаю только на цензоре, но каждый его пост на фоне окружающего бреда и непрофессионализма смотрится островком здравомыслия.
13.05.2022 15:46 Ответить
Полностью согласен! Залужный с июня прошлого года (когда его назначили) трубил во все трубы о катастрофическом некомплекте в ВСУ (60%), об отсутствии элементарной экипировки (форма, броники, каски), о полном отсутствии укрепрайонов на границе с РФ и т.д. и т.п.
Или не трубил? Все устраивало? "Готовы к любым сценариям"?
Может вы знаете? А то я с этой войной запутался - все сразу такими героями стали ...
13.05.2022 16:35 Ответить
Не знаю. Я за ним не следил. Но вики говорит, что его назначили в конце июля.
13.05.2022 16:50 Ответить
Це не задача Головнокомандувача ЗСУ - "трубити". Його задача - в рамках того, що є, зробити все найефективніше і запропонувати шляхи перетворень чи забезпечення.

Він і зробив диво. За 7 місяців.

Якщо вас цікавлять конкретні речі: наприклад, програма виробництва ракет Нептун, якими завалили ракетний крейсер мацква, флагман чорномроського флоту рашки та один з 6 найбільших кораблів рашки - відновлена була завдяки рішенням та вимогам Залужного. Скільки виробили - інша справа - але рашкованам дуже сподобалось.

А "трубити" повинні були - зе-шобла загалом і персонально Леська "великий ротяка" *********** та "найвеличніший". Але вони до шашликів, як відомо, готувалися. Замість, наприклад, відпрацювання та забезпечення детальних планів евакуації населення будь-звідкіля.
13.05.2022 17:32 Ответить
Люся, ти?
Я тебе у новій сукні не впізнав.
13.05.2022 18:27 Ответить
Ну так в людини декільки вищих освіт з відзнакою, здається знає 4 мови. Це ж не гопота з 90-х, яка в підворотнях підняла бабла, а зараз всі в депутати подались.
13.05.2022 20:40 Ответить
Дякуємо народові США, смерть кацапам! Ми переможимо мордор.
13.05.2022 15:49 Ответить
Switchblade покажите в действии. Он же камерой на цель наводится. Сотни штук уже передали, а ни одного видео. Или по договоренности нельзя публиковать?
13.05.2022 15:50 Ответить
а давай на них лучше после победы посмотрим. Дотерпишь ?
13.05.2022 16:05 Ответить
Конечно потерплю )). Просто столько разговоров про эти штуки было, столько надежд. И - тишина.
13.05.2022 17:29 Ответить
Херовая эта штука - летающая ручная граната - годится только против террористов.
13.05.2022 17:01 Ответить
Там есть 2 модели - одна легкая, вторая потяжелее. И еще одна совсем секретная. ))
13.05.2022 17:31 Ответить
Да ладно! Из Карабаха как раз большинство видео было сняты подобными "ручными гранатами", а не Байрактарами.
13.05.2022 17:42 Ответить
Сама нижня фотка, буде використана федерастами. Ну ви зрозуміли )))
13.05.2022 15:50 Ответить
13.05.2022 15:55 Ответить
Нас_рать на їх використання! Вони і без цього на нас купу багна ллють... Вам ще цікава їхня думка?
13.05.2022 16:00 Ответить
зигующий чувак на последней фотке) Будет о чем поговорить час другой Скабеевой с Соловьевым)
13.05.2022 15:54 Ответить
прелестно
13.05.2022 15:55 Ответить
Нехай кричать, хоч лопнуть.
14.05.2022 12:22 Ответить
Гарна кацапокосилка.
13.05.2022 15:54 Ответить
У Кремлі шоковані проукраїнськими настроями в Криму та збираються посилити репресії
https://24tv.ua/kremli-shokovani-***************-nastroyami-krimu-zbirayutsya_n1975237
13.05.2022 15:55 Ответить
Гаубицю Д-30 теж тягають за ствол. Зусилля на вигин при транспортуванні за ствол не здатно його викривити.
13.05.2022 16:10 Ответить
Не понятно, - так лучше молчи 😁 Есть хорошая армейская пословица :"Молчи,- за умного сойдешь"😝😝😝😜🤪 Кстати, способ буксировки орудия никак на точность стрельбы не влияет, на точность стрельбы влияет много других факторов, как-то: метеоусловия, точность расчета исходных установок для стрельбы, точность топографической привязки, но... тебе это не понять 😁 Кстати, советская гаубица Д-30 тоже буксируется с помощью шворневой балки приваренной к дульному тормозу и это никак не отражается на точности стрельбы орудия😁 Ну чо, пойнял
13.05.2022 16:12 Ответить
Pavlik Morozov : ты у него ещё спроси,что есть угломер по цели и поправка на деривацию!
13.05.2022 18:01 Ответить
Гарні колошмати.Слава ЗСУ!
13.05.2022 15:56 Ответить
Така штука може добре впердолити ванюшкам. По самі гланди.
13.05.2022 15:56 Ответить
Хорошая штука ,теперь ещё пару тысяч самоходок не помешает .
13.05.2022 15:57 Ответить
"Бис! Дай- ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
13.05.2022 15:58 Ответить
Последняя фотка огонь!
13.05.2022 15:58 Ответить
+ с высокоточными снарядами экскалибур, тоже нам даны, кто не знает, бьёт на 40км с точностью 3метра, москалям просто *****....
13.05.2022 15:59 Ответить
Воно стріляє - бу-бух! У кацапів попа болить дуже-дуже
13.05.2022 16:01 Ответить
В угруповання рашистів на південному сході ( Донбас) є 2 тили....перешийок і східний кордон( Луганська область здебільшого). Зі східним кордоном все погано, а от чому не лупити в тил - перешийок? А це і є звільнення херсонської області! Зато ці гаубиці мабуть поїдуть на Донбас, щоб лоб в лоб довбатися до обопільної усирачки. Ну і тактика у Залужного.
13.05.2022 16:02 Ответить
13.05.2022 16:09 Ответить
Питання для диванних військ. Яка кількість артилерії повинна бути на 1 км фронту? Дякую...
13.05.2022 16:10 Ответить
Достаточной
13.05.2022 16:19 Ответить
Це штампи другої світової про кількість.

Скажімо у кацапів 10 гаубиць на км. Стріляють вони на 15 км і хз куди.

У нас одна 777 яка стріляє на 25 км і попадає точно в ціль з другого снаряда.

Результат їх дуелі досить очевидний - 10:0. Кацапські банально не дістануть по відстані.
13.05.2022 16:20 Ответить
Гаубиця Гіацинт-B 152 мм стріляє на 28,5 км звичайним снарядом.
13.05.2022 16:51 Ответить
Отвечу тебе, не вставая с тахты😁 Для разного вида целей привлекается разное колличество артиллерийских орудий Никто не будет привлекать дивизион 122мм. гаубиц для того, чтобы подавить дот, или просто пулеметное гнездо,- накладно это, для этого достаточно снайпера, или гранатометчика, можна влкпить с МТ12, или той же Д-30 прямой наводкой. А вот для подавления более других, групповых целей уже привлекается большее колличество артиллерии, от того каких и зависит колличество стволов на километр фронта, если так хочется считать, мне так в дится... с тахты
13.05.2022 16:24 Ответить
Если на один участок фронта привезти два дивизиона гаубиц 155 мм ,а это 24-48 шт ,скажем на Изюмское направление ,то там через три дня ни будет ни одного кацапа ,они сравняют все с землей.
13.05.2022 16:37 Ответить
У ******** війні не кількість артилерії на 1 км фронту вирішує, а точність влучання та здатність швидко змінити позицію та швидко прив'язатися у новій точці. Реалізується з допомогою цифровой СУВ. Система управління вогнем може визначати місце знаходження гаубиці та обчислювати параметри гармати для швидкого наведення на ціль. Виявлення цілей, їх положення, та корегування вогнем, як можна бачити в інтернеті, здебільшого зараз виконується з допомогою БПЛА.
Тобто стрільба по площам визнана неефективною.
13.05.2022 16:53 Ответить
В цьому і суть питання: скільки артилерії необхідно накопичити для оборони, скільки для переваги (чи щоб подавити противника), а скільки для теоретичного контр-удару. Дякую, що проконсультували.
13.05.2022 16:52 Ответить
********* : " В ЗСУ вже зігують прямо в окопах")))
13.05.2022 16:54 Ответить
Я взагалі зігую зранку, не встаючи з ліжка!
13.05.2022 17:15 Ответить
Головне тут не в самих гаубицях, а у необмеженій кількості 155 мм снарядів, які мають у своєму розпорядженні країни НАТО. Ось чому вони так цінні, бо свого виготовлення снарядів у нас практично нема.
13.05.2022 17:01 Ответить
На каждую гаубицу давали 2000 снарядов ! Учитывая точность попадания, то это эквивалентно десяткам тысяч кацапских неаналогов их систем.....
13.05.2022 17:37 Ответить
Мене бентежать викопані капоніри на фото. Від вогню у відповідь вони не врятують, за ідеєю повинні приїхати на крапку, розвернутися, прицілитися, накрити ціль, звернутися за 2-3 хвилини і поїхати. Для цього на гаубиці є цифрова СУВ.
13.05.2022 17:26 Ответить
а хіба можна кривє дишло кидати на землю, а потім у ствол багнюку заносить?
13.05.2022 18:28 Ответить
А хтось знає, яку саме версію передали нам американці? М777 зі звичайними снарядами? Чи з снарядами екскалібур що наводяться?
13.05.2022 21:44 Ответить
 
 