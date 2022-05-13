32 403 86
Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине. ФОТОрепортаж
Американские гаубицы М777, переданные Украине, зарекомендовали себя как высокоточное и очень эффективное оружие.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельные поздравления и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе!" – отметил Залужный.
Йцу Кенг #461207
13.05.2022 15:42
Nika Joy
13.05.2022 15:46
Ksenia VB
13.05.2022 15:42
Щоб механізм працював якнайдовше
Тут скорее вопрос в другом - достаточном количестве боеприпасов, с учетом всего стреляющего 155 калибра обещанного разными странами.
Єто надо по площадям лупить чтоб вагон.
Тож для ураження конкретної цілі для М777 треба на порядок менше снарядів.
А ще - вона частково зроблена з титану. Вона на 1.5 тони легша за гаубицю Д-20 (при тому, що М777 оснащена радіоприймачем, GPS, бортовим компьютером, інерціальним прицілом - відновлює приціл сама, тощо, на відміну від Д-20). Тому її тягати можна звичайною 2.5 тонкою. А це означає, що на той грузовик, який раніше тягав гаубицю Д-20, тепер можна ще більше БК вантажити, або не вантажити і мати хоч і на трішки, але більшу мобільність.
А ще у М777 розрахунок - 5-7 осіб (5 - якщо не треба "швидкості"). А у Д-20 - 8 осіб.
Я розумію, що дариному коню в зуби не дивляться, але чесно кажучи, оце зволікання і надання по чайній ложці вже дістало.
Главное это чтобы дальность была километров на 5 больше чем у Мсты или Гвоздыкы при нормальных руках можно безнаказанно расстреливать в дуэли.
Американці ж складають все акуратно.
системі старлінк і розробці наших айтішників вони дуже влучно стріляють.
Или не трубил? Все устраивало? "Готовы к любым сценариям"?
Может вы знаете? А то я с этой войной запутался - все сразу такими героями стали ...
Він і зробив диво. За 7 місяців.
Якщо вас цікавлять конкретні речі: наприклад, програма виробництва ракет Нептун, якими завалили ракетний крейсер мацква, флагман чорномроського флоту рашки та один з 6 найбільших кораблів рашки - відновлена була завдяки рішенням та вимогам Залужного. Скільки виробили - інша справа - але рашкованам дуже сподобалось.
А "трубити" повинні були - зе-шобла загалом і персонально Леська "великий ротяка" *********** та "найвеличніший". Але вони до шашликів, як відомо, готувалися. Замість, наприклад, відпрацювання та забезпечення детальних планів евакуації населення будь-звідкіля.
Я тебе у новій сукні не впізнав.
https://24tv.ua/kremli-shokovani-***************-nastroyami-krimu-zbirayutsya_n1975237
Скажімо у кацапів 10 гаубиць на км. Стріляють вони на 15 км і хз куди.
У нас одна 777 яка стріляє на 25 км і попадає точно в ціль з другого снаряда.
Результат їх дуелі досить очевидний - 10:0. Кацапські банально не дістануть по відстані.
Тобто стрільба по площам визнана неефективною.