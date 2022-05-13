Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые. ФОТОрепортаж

В результате очередных вражеских обстрелов повреждены многоэтажные и частные дома жителей Гуляйполя, а также другая инфраструктура города. Предварительно установлено, что травмированы трое местных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Нацполиция сообщает в Telegram.

12 мая военнослужащие РФ еще раз обстреливали населенные пункты Пологовского района. В результате обстрелов из тяжелой артиллерии повреждено около десятка частных домов жителей Гуляйполя, а также 8 многоэтажек, несколько магазинов и почтовое отделение. От вражеских обстрелов здания получили значительные повреждения: разрушены крыши окна, а некоторые помещения от попавших ракет выгорели дотла.









Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорожском направлении враг пытается вести штурмовые действия по улучшению своего положения, - ОВА









По факту военного преступления полицейские передали материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".