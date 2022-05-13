РУС
Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые. ФОТОрепортаж

В результате очередных вражеских обстрелов повреждены многоэтажные и частные дома жителей Гуляйполя, а также другая инфраструктура города. Предварительно установлено, что травмированы трое местных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Нацполиция сообщает в Telegram.

12 мая военнослужащие РФ еще раз обстреливали населенные пункты Пологовского района. В результате обстрелов из тяжелой артиллерии повреждено около десятка частных домов жителей Гуляйполя, а также 8 многоэтажек, несколько магазинов и почтовое отделение. От вражеских обстрелов здания получили значительные повреждения: разрушены крыши окна, а некоторые помещения от попавших ракет выгорели дотла.


Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые 01
Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые 02
Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорожском направлении враг пытается вести штурмовые действия по улучшению своего положения, - ОВА


Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые 04
Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые 05
Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые 06

По факту военного преступления полицейские передали материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Запорожскую и Херсонскую область отдали на растерзание кацапам. Ни каких подвижек по освобождению этих областей нет в принципе
13.05.2022 16:32 Ответить
Нету столько сил, чтобы контратаковать на всех участках. ВСУ освободят от кацапов все захваченные территории, но не сразу и не быстро. Серьезно наступать на Запорожье и Херсонщине кацапы уже не могут. Сейчас идет формирование ударной группировки ВСУ, насыщение нужной техникой и боеприпасами.
13.05.2022 17:05 Ответить
для власть имущих сволочей самое главное что бы в Киеве и Конча-Заспе было всё хорошо .
13.05.2022 16:39 Ответить
та даже в Запорожье дерибан ужасный, срать руководству на область
13.05.2022 18:29 Ответить
толку от того криминального дела...какое оно по счету за 8 лет и три месяца..№1000000000000000000000000000000 по счету это все равно что завести дело на корову что пописяла или ворону шо покаркала..ищи в поле ветра))
13.05.2022 21:20 Ответить
 
 