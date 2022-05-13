400-летнюю липу Петра Могилы сломала буря. Но дерево можно спасти. ФОТОрепортаж

Одна из старейших лип Киева серьезно пострадала от непогоды. Сначала думали, что дереву пришел конец, но теперь выяснилось, что его можно спасти.

Дерево пострадало от непогоды накануне, а сейчас его обследовали коммунальщики и арбористы.

По словам арбориста Игоря Сингера, для начала возможны временные аварийные решения, в том числе подпорки. Но чтобы такие случаи не повторялись, требуются более современные "динамические" конструкции. Также большую ветвь липы могут проредеть на 20-25%, чтобы снизить ее вес.

Липа Петра Могилы находится в начале Андреевского спуска рядом с Национальным музеем истории Украины и остатками фундамента Десятинной церкви. Возраст липы – около 400 лет, она является памятником природы. По легенде, липа была посажена митрополитом Петром Могилой в 1635 году в честь частичного восстановления Десятинной церкви.

Всего вчерашняя непогода сломала в столице более 70 деревьев и повредила еще 230. Больше всего деревьев пострадали в Святошинском и Соломенском районах.

