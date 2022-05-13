Рашисты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы "Z", - "Схемы". ФОТОрепортаж

Спутник Maxar зафиксировал на острове Змеиный метки в виде буквы "Z" – символ агрессии РФ против Украины. У острова также замечен плавучий кран, который захватчики могли транспортировать из Севастополя для поднятия затонувшего десантного катера типа "Серна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На спутниковых снимках Maxar за 12 мая на северо-восточной части острова видны заглавные буквы "Z".

Также спутник 12 мая зафиксировал затопленный катер типа "Серна", возле которого плавучий кран. Этот десантный катер украинский беспилотный летательный аппарат Байрактар уничтожил 7 мая. Возле плавучего крана и затонувшего катера на спутниковых снимках зафиксирован другой катер типа "Серна".

Ранее подобный плавучий кран был подмечен в Севастополе, в бухте "Голландия". Спутник Planet Labs зафиксировал его в оккупированном Крыму 11 мая. Обычно в бухте Голландия базируются военные суда Черноморского флота РФ.

Отдельно Maxar зафиксировал вероятный ракетный удар по "Серне".

