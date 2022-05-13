РУС
Рашисты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы "Z", - "Схемы". ФОТОрепортаж

Спутник Maxar зафиксировал на острове Змеиный метки в виде буквы "Z" – символ агрессии РФ против Украины. У острова также замечен плавучий кран, который захватчики могли транспортировать из Севастополя для поднятия затонувшего десантного катера типа "Серна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На спутниковых снимках Maxar за 12 мая на северо-восточной части острова видны заглавные буквы "Z".

Рашисты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы Z, - Схемы 01

Также спутник 12 мая зафиксировал затопленный катер типа "Серна", возле которого плавучий кран. Этот десантный катер украинский беспилотный летательный аппарат Байрактар уничтожил 7 мая. Возле плавучего крана и затонувшего катера на спутниковых снимках зафиксирован другой катер типа "Серна".

Рашисты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы Z, - Схемы 02

Ранее подобный плавучий кран был подмечен в Севастополе, в бухте "Голландия". Спутник Planet Labs зафиксировал его в оккупированном Крыму 11 мая. Обычно в бухте Голландия базируются военные суда Черноморского флота РФ.

Рашисты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы Z, - Схемы 03

Отдельно Maxar зафиксировал вероятный ракетный удар по "Серне".

Рашисты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы Z, - Схемы 04

Также читайте: Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, - руководитель ГУР Буданов

+33
Ніякі мітки не врятують лапатніків від повного знищення на Зміїбаївці...
13.05.2022 17:41 Ответить
+30
Ну так знищуйте кран .
13.05.2022 17:43 Ответить
+23
На дні гарно лежить
13.05.2022 17:40 Ответить
На дні гарно лежить
13.05.2022 17:40 Ответить
Ані утанулі
13.05.2022 18:20 Ответить
Исследует фауну подводного мира.
13.05.2022 18:31 Ответить
13.05.2022 19:23 Ответить
Ніякі мітки не врятують лапатніків від повного знищення на Зміїбаївці...
13.05.2022 17:41 Ответить
Для орків..."Змієраздолбаєвку " потрібно.
13.05.2022 17:41 Ответить
Ну так знищуйте кран .
13.05.2022 17:43 Ответить
тем более он единственный
13.05.2022 18:26 Ответить
Здається, що вже запізно.
Згідно свіжих новин орки розмістили на острові ЗРК Панцир, та ЗРК Тор. Зараз буде вкрай важко їх атакувати.
13.05.2022 19:22 Ответить
Давай источники.
13.05.2022 20:26 Ответить
мацкву притопили, а дві танкетки - нараз!
показать весь комментарий
Артой совместно с атакой Байкатаров можно достать?!
Или уже все, закрепились?
13.05.2022 17:44 Ответить
то ZОПА означає
показать весь комментарий
или ******.
13.05.2022 17:52 Ответить
то значить шо нічого не ставить там нізя, ні вертольотам сідать нізя
показать весь комментарий
кран бы тоже не мешало бы епнуть, что бы было им трудно там к причалу подплывать
показать весь комментарий
Вони на своїх могилах теж можуть літеру Z малювати
показать весь комментарий
Може у них тепер усі прізвища будуть на Z закінчуватись. кожен з ума по свойому сходить
показать весь комментарий
путінз лавровз шойгуз соловйовз скабєєваз
показать весь комментарий
Точно. У всіх однакове прізвище адаптоване для китайців - ПІДЕ РАZ
показать весь комментарий
Байрактарами ППО і бомбардувальниками кран (Вові на замєтку)
показать весь комментарий
Наші ракети призивають. То-благодать
показать весь комментарий
на сраці нехай собі тей знак витатують, буде гарна мішень.
показать весь комментарий
Кацап така істота - де пройде, там і насере.
показать весь комментарий
Кацапи як песики. Попісяв, мітку поставив,нюхнув : "Я тут був!"
Так вони й мітять все на що око впаде. Це так Zкрепно!
показать весь комментарий
MLRS HIMARS
показать весь комментарий
неужели вырыли траншею..., дебилы, ***...
показать весь комментарий
Отже означає що є робота байрактару,поки що нескінчена.
показать весь комментарий
Признаюсь, в детстве тоже на заборе плохие слова писал. Больше не буду
показать весь комментарий
Зомби? зоофилы?
показать весь комментарий
треба, щоб вся Росія жила на острові...
показать весь комментарий
Zашкварки.
показать весь комментарий
Як діти, ей Богу. Цікаво, а у крана довжина стріли достатня, шоб зі дна маніпулювати? Треба потопити і з'ясувати.
показать весь комментарий
Знищать по можливості й того крана
показать весь комментарий
Дібілоїди...
З яких це часів латинська зет стала для них сакральним знаком?
Чіканашки якісь
показать весь комментарий
Стане сакральним,
як на Z поріжемо сраки їм.
показать весь комментарий
гадаю цікавіше було б дивитись як той кран і катер лежать на дні .....
показать весь комментарий
*** с ними с метками ,главное чтобы кацапы регулярно лезли в те помеченные места на утилизацию .
показать весь комментарий
опять наZрали
показать весь комментарий
набZZZдєлі
показать весь комментарий
Ракета в молоко ушла((
показать весь комментарий
треба написати х!йло
показать весь комментарий
Потопили сєрну потопимо й кран.
показать весь комментарий
- І мацкву?
- І мацкву!
показать весь комментарий
Тотемний знак московії-плямиста гієна. Напевно це вона так мітить ті місця де тільки но побуває.
показать весь комментарий
