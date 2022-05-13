Бутусов о разгроме войск РФ под Белогоровкой: Оккупанты убегали под грохот украинских пушек. ФОТО

Украинские защитники у села Белогоровка разбили около 100 единиц боевой техники оккупантов, также погибли сотни российских военных.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Блестящая победа украинской армии на Северском Донце! Российское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка и Дроновка Луганской области полностью разгромлено. Сегодня собственными глазами наблюдал уход и побег российских войск из плацдарма возле села Белогоровка. 8 суток подряд российские войска пытались прорваться через Дон и создали три плацдарма, но устойчивость украинской пехоты, героическая атака наших танкистов, мощные удары артиллерии с корректировкой дронов, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери, и россияне просто не выдержали боя.

Российские войска были выбиты постепенно из каждого плацдарма, и сегодня я имел честь видеть, как бегут под грохот украинских пушек российские танки от Белогоровки. Эта неудачная попытка стоила русской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных военных. Очень скоро напишу об этой битве и расскажу о соединениях, которые внесли основной вклад в этот боевой успех", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация населения поселка Циркуны в Харьковской области при обстреле: "Все живы? Сколько вам еще объяснять, что нужно выезжать?". ВИДЕО



