Бутусов о разгроме войск РФ под Белогоровкой: Оккупанты убегали под грохот украинских пушек. ФОТО
Украинские защитники у села Белогоровка разбили около 100 единиц боевой техники оккупантов, также погибли сотни российских военных.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Блестящая победа украинской армии на Северском Донце! Российское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка и Дроновка Луганской области полностью разгромлено. Сегодня собственными глазами наблюдал уход и побег российских войск из плацдарма возле села Белогоровка. 8 суток подряд российские войска пытались прорваться через Дон и создали три плацдарма, но устойчивость украинской пехоты, героическая атака наших танкистов, мощные удары артиллерии с корректировкой дронов, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери, и россияне просто не выдержали боя.
Российские войска были выбиты постепенно из каждого плацдарма, и сегодня я имел честь видеть, как бегут под грохот украинских пушек российские танки от Белогоровки. Эта неудачная попытка стоила русской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных военных. Очень скоро напишу об этой битве и расскажу о соединениях, которые внесли основной вклад в этот боевой успех", - рассказал журналист.
Ну що ж, будь ласка: " бабы ещё нарожают"
Все це, звісно, чутки. Але фотки з розхєраченими 73 "коробочками" - безсумнівно справжня.
І ці втрати рашкованів ще й в статистику не попали, здається
орок кремлёвского карлика надолго отбили желание совать своё рыло в Украину.
"...В 1943-м году в известном сражении под Прохоровкой на Курской дуге немцы потеряли меньше техники и личного состава, чем россияне в 2022-м при попытках переправиться через Сиверский Донец в районе Белогоровки!.."
https://youtu.be/aE2dQRXnnII Яку суперзброю використали Українскі артилеристи, і чому в Рогозіна така істерика на Старлинк від Ілона Маска, дивіться тут!
Але я проміняю тих, хто не попав у звіти, на реально зажмурених!
Чогось злий я став шопіпець!
Слава нашим воїнам!!!
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Слава нашим воїнам!!!
Ukraine will win!
русского узнаем-ка:
сегодня - Белогоровка,
а завтра - Чернобаевка.
Як зійшлася українська армія і російська під білогорівкою: танкі, артилерія, ракетні комплекси, піхота і т.д. І російській армії надавали таких піздюлей)) що почали тікати, після повного розгрому (100+ одиниць техніки)
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
