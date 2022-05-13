РУС
Бутусов о разгроме войск РФ под Белогоровкой: Оккупанты убегали под грохот украинских пушек. ФОТО

Украинские защитники у села Белогоровка разбили около 100 единиц боевой техники оккупантов, также погибли сотни российских военных.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Блестящая победа украинской армии на Северском Донце! Российское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка и Дроновка Луганской области полностью разгромлено. Сегодня собственными глазами наблюдал уход и побег российских войск из плацдарма возле села Белогоровка. 8 суток подряд российские войска пытались прорваться через Дон и создали три плацдарма, но устойчивость украинской пехоты, героическая атака наших танкистов, мощные удары артиллерии с корректировкой дронов, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери, и россияне просто не выдержали боя.

Российские войска были выбиты постепенно из каждого плацдарма, и сегодня я имел честь видеть, как бегут под грохот украинских пушек российские танки от Белогоровки. Эта неудачная попытка стоила русской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных военных. Очень скоро напишу об этой битве и расскажу о соединениях, которые внесли основной вклад в этот боевой успех", - рассказал журналист.

Бутусов о разгроме войск РФ под Белогоровкой: Оккупанты убегали под грохот украинских пушек 01
Бутусов о разгроме войск РФ под Белогоровкой: Оккупанты убегали под грохот украинских пушек 02

Козаки давіть цих гадів щоб вони кров'ю сцяли! Бутусов молодець! Слава Україні!!!
13.05.2022 17:54
Блеск!!!
13.05.2022 17:50
І толька свєркалі абосраниє лапті...
13.05.2022 17:53
Блеск!!!
13.05.2022 17:50
Хтось із кацапів захотів погратись у мьясника Жукова.

Ну що ж, будь ласка: " бабы ещё нарожают"
13.05.2022 18:03
у немцев были 88, но не было 777 (с) Вячеслав Шатров
13.05.2022 21:19
Так! Блищало довго!
13.05.2022 18:22
На чем убежали с плацдарма?
13.05.2022 17:52
на вёслах
13.05.2022 17:56
на ногах
13.05.2022 18:02
на одной
13.05.2022 18:20
Кто на унитазе, некоторые на стиральных машинах.
13.05.2022 18:15
В литровой баночке на родину тікали.
13.05.2022 18:18
Ответ правильный - это не важно, ибо раков кормять..
13.05.2022 23:41
І толька свєркалі абосраниє лапті...
13.05.2022 17:53
Це дуже добра новина, бо читав, що через річку все ж пролізли.
13.05.2022 17:53
ЗСУ частину їх спеціально пропустили, а потім роз'їбашили.
13.05.2022 17:55
пролезли и что? несколько человек и несколько единиц техники, вы их видели на берегу, они там лежат/стоят, какая разница, где они померли, если важен факт...
13.05.2022 17:57
Ніби було 4 переправи. В 3 точках. 2 поодинокі - розхєрачили практично одразу після наведення і перекиду рашкованами до 1 батальйону техніки через них, оці всі фотки з купою коробочок - з них. А інші 2 переправи, в одній точці (там ще річка дає "петлю" на карті) - розхєрачити зразу не змогли - рашковани змогли переправитися і почати наступ на Білогорівку. Але концентрація та готовність всіх підрозділів ЗСУ були такі, що, кажуть, за 2 доби всіх рашкованів (до 3 БТГр) відігнали за переправи та розбили і переправи.

Все це, звісно, чутки. Але фотки з розхєраченими 73 "коробочками" - безсумнівно справжня.

І ці втрати рашкованів ще й в статистику не попали, здається
13.05.2022 19:31
"бежали робкие кацапы" (С) ))
13.05.2022 17:53
Козаки давіть цих гадів щоб вони кров'ю сцяли! Бутусов молодець! Слава Україні!!!
13.05.2022 17:54
Слава Україні!
13.05.2022 17:55
Дай Бог и дальше так же продолжать
13.05.2022 18:00
Ай да молодцы украинцы ! Поздравляю ВСУ с БЛЕСТЯЩЕЙ ПОБЕДОЙ ! Думаю у этих
орок кремлёвского карлика надолго отбили желание совать своё рыло в Украину.
13.05.2022 18:08
Давай свою на тому фоні, воїн.
13.05.2022 18:10
а це те поле, де були рашисти - і нема))
13.05.2022 18:13
А где красивое?
13.05.2022 18:21
На фото показана выжженая земля. Артиллерия смешала рашистов с говном.
13.05.2022 18:20
Олег, а какого хера ты приперся к нему на Цензор?
13.05.2022 18:23
Ну до Дона еще не дошли пока... Пока только Северный Донец, но все еще впереди...
13.05.2022 18:17
Сіверський
13.05.2022 18:30
и дорогая не узнает какой в рашиста был конец...
13.05.2022 18:17
Как это какой конец? Оторванный.
13.05.2022 19:10
"...также погибли сотни российских военных." Пане Бутусов! Гинуть Воїни, а оті кляті орки дохнуть. В подальшому пишіть, що "знищено" сотні росіян. Дякую. Слава Україні!
13.05.2022 18:21
то есть еще +100 к вчерашним 73? или всего 100?
13.05.2022 18:21
"вчорашні 73" ще навіть в офіційну статистику ГШ не потрапили, наскільки я розумію. А 100 одиниць техніки - це оцінка втрат супротивника на всіх 4 переправ, які були розхєрачені под Білогорівкою. Фоточки ж - тільки з 2.
13.05.2022 19:40
Офіційно, за підрахунками техники по фотографіям, було знищено 73 коробочки!

"...В 1943-м году в известном сражении под Прохоровкой на Курской дуге немцы потеряли меньше техники и личного состава, чем россияне в 2022-м при попытках переправиться через Сиверский Донец в районе Белогоровки!.."

https://youtu.be/aE2dQRXnnII Яку суперзброю використали Українскі артилеристи, і чому в Рогозіна така істерика на Старлинк від Ілона Маска, дивіться тут!
13.05.2022 18:24
"офіційно" - це факт-чекери рамочок на фоточках з 2 переправ намалювали. До статистики ГШ України - все ще не потрапило, наскільки я розумію. Переправ всього було 4. Тож і техніки сумарно там попалили - більше, ніж 73...
13.05.2022 19:42
Можливо.

Але я проміняю тих, хто не попав у звіти, на реально зажмурених!

Чогось злий я став шопіпець!
13.05.2022 20:25
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!!!
13.05.2022 18:26
Слава ЗСУ! Бий кацапів у хвіст і в гриву! Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
13.05.2022 18:30
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!!!
Ukraine will win!
13.05.2022 18:33
"Дай боже и завтра тоже!"(с)
13.05.2022 18:41
Eto boj i razgrom fasistov vojdiot v ucebnyki
13.05.2022 18:47
...как пример правильной работы по безголовому стаду!
13.05.2022 19:04
Да панове ,есть такая замечательная работа ,КАЦАПЬЁ ВАЛИТЬ ,хотя и хобби такое тоже есть ..
13.05.2022 18:51
13 число, п"ятниця. Прикмета, аднака.
13.05.2022 18:51
Нарид, кто в теме, срочно создайте страницу в википедии "Битва под Белогоровкой". Это историческое событие.
13.05.2022 19:30
Хто тобі заважає? На вікіпедії кожен може сторінки створювати. Перероблять, правда, потім, до неупізнаності від початкової, але - кожен може створити.
13.05.2022 19:44
.. О судьбе солдатика
русского узнаем-ка:
сегодня - Белогоровка,
а завтра - Чернобаевка.
13.05.2022 19:43
А потім це буде у підручниках історії. Бо саме цей бій - один із самих масштабних по числу знищеної техніки.

Як зійшлася українська армія і російська під білогорівкою: танкі, артилерія, ракетні комплекси, піхота і т.д. І російській армії надавали таких піздюлей)) що почали тікати, після повного розгрому (100+ одиниць техніки)
13.05.2022 21:43
там наши дали оркам полный разгром с ихними огромными потерями
14.05.2022 09:49
Підтримаємо петицію. Слава Україні. Героям слава.

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:33
 
 