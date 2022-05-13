РУС
"Карта рашизма будет бита": Залужный презентовал колоды карт с главными оккупантами. ФОТО

Волонтеры InformNapalm выпустили две колоды игральных карт, на которых изображены военные преступники РФ.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели".

В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ, а также российских политиков и пропагандистов. Поэтому совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине. ФОТОрепортаж

Карта рашизма будет бита: Залужный презентовал колоды карт с главными оккупантами 01

Карта рашизма будет бита: Залужный презентовал колоды карт с главными оккупантами 02

Автор: 

Залужный Валерий (673)
13.05.2022 23:43 Ответить
13.05.2022 23:49 Ответить
13.05.2022 23:46 Ответить
nifiga se - u nih tam vremja v karty sygratj e ?
13.05.2022 23:38 Ответить
І навіть поспати та поїсти час знаходять!...
13.05.2022 23:43 Ответить
13.05.2022 23:46 Ответить
Тільки замість =лає= - гавкає.
13.05.2022 23:50 Ответить
В кожному поважному штабі мають бути штабні "карти".
14.05.2022 00:51 Ответить
"Шістка хрестова" хто?
14.05.2022 08:10 Ответить
москалі будуть ображатися чого він дама чи валет а не король)
13.05.2022 23:39 Ответить
Они шестерки
14.05.2022 00:18 Ответить
Це як чорні мітки для рашистів, пора готувати білі тапки
13.05.2022 23:41 Ответить
а )(уйло шістьорка?
13.05.2022 23:43 Ответить
13.05.2022 23:43 Ответить
Вы только не унижайте красивые шкарпетки Не все же мужчинам только чёрные и белые носить
13.05.2022 23:48 Ответить
Кім став «пісним» коли знесли обладміністрацію, багато людей загинуло, а він бачте проспав і не прийшов на роботу вранці. Краще б усі працівники так «проспали» вранці, а не лише той Кімченин
14.05.2022 06:00 Ответить
Цей сяючий хлопчик тоді дуже засмутився що пропали його айкоси. Я йому звісно співчуваю з такою втратою, але ніяк не можу зрозуміти який ідіот назначив такого дурня на таку відповідальну посаду. Насправді це було риторичне питання бо відповідь добре відома.
15.05.2022 21:25 Ответить
13.05.2022 23:44 Ответить
А на нервы действует) Причем не только изображенным выродкам, но и их выводку...
13.05.2022 23:45 Ответить
Ціна на ці карти битиме рекорди на аукціонах.
13.05.2022 23:45 Ответить
це все "биті карти"...
13.05.2022 23:45 Ответить
Почему имена переведены, они же не украинцы?
13.05.2022 23:46 Ответить
чтобы больнее было
14.05.2022 00:11 Ответить
Шістки, мабуть, всякі Пєтушиліні?
13.05.2022 23:49 Ответить
13.05.2022 23:49 Ответить
Лом Кадафи уже стучится Путину в Жопу. А лучшие «интеллектуалы» Запада за огромные гонорары бросились призывать спасать ему лицо
13.05.2022 23:51 Ответить
Як на мене, так собі ідея. На це лайно навіть дивитися гидко, не то щоб ними ще в шось грати.
13.05.2022 23:54 Ответить
Його бити добре,це креатив.
13.05.2022 23:59 Ответить
пропагандонов тоже надо
13.05.2022 23:59 Ответить
их на других изделиях выпускают
14.05.2022 00:32 Ответить
Политическая партия «Европейская солидарность» призывает власть ввести санкции против Русской православной церкви как организации-пособника терроризма, а также против её руководителей и подразделений в Украине, говорится в официальном заявлении политсилы.
13.05.2022 23:59 Ответить
***** туз? не смешите мои тапочки!
13.05.2022 23:59 Ответить
А как тогда ? Вафлет или полупокер ?
14.05.2022 00:36 Ответить
Окурок он от *********.
14.05.2022 01:29 Ответить
Ця карта використовуватимеця тільки при грі "В очко"...
14.05.2022 01:37 Ответить
А как можно купить
14.05.2022 03:03 Ответить
14.05.2022 05:32 Ответить
А вот этот гидроцефал есть в колоде?

14.05.2022 09:04 Ответить
Хернёй страдаете, зачем этих пдров делать запоминающимися? Сдохли да и хер с ними, отработанный материал. Они не стоят той бумаги которую вы потратили на эти карты.
14.05.2022 11:46 Ответить
 
 