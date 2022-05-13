"Карта рашизма будет бита": Залужный презентовал колоды карт с главными оккупантами. ФОТО

Волонтеры InformNapalm выпустили две колоды игральных карт, на которых изображены военные преступники РФ.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели".

В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ, а также российских политиков и пропагандистов. Поэтому совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости", - говорится в сообщении.

