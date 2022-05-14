РУС
66 381 116

Российские танкисты утопили 6 танков под Белогоровкой, чтобы спастись от огня ВСУ. ФОТО

Волонтер Павел Кашчук обнародовал информацию, что после уничтожения переправы на Северском Донце некоторые танки пытались отойти через брод, но утонули.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Если вы думали, что орки немного того, то... вы правы.

Героическая переправа через Северский Донец, последствия первых дней которой сегодня отмаячили на всех страницах, действительно продолжается, хотя уже и в обратную сторону. Как наверняка скажут в раше "плановая деэскалация"

Не поленился и обозначил вам на ночь новую коллекцию.

На фото не очевидно, но эти танки действительно пытались вернуться назад вброд, держа пушки в сторону врага. Но о шноркелях, походу, забыли, так что далеко не доехали. Некоторые танкисты даже сдали зачет по плаванию. Но не все.

Похоже, слава крейсера Мацква им не давала покоя.

Российские танкисты утопили 6 танков под Белогоровкой, чтобы спастись от огня ВСУ 01

Российские танкисты утопили 6 танков под Белогоровкой, чтобы спастись от огня ВСУ 02

+86
Красиво плывёт эта группа в полосатых купальниках
показать весь комментарий
14.05.2022 01:01 Ответить
+84
И логично же, собаки, придумали... Джавелин по подводным целям не работает. Сиди себе в танке всю войну, дыши через ствол, ну и авось как-то рассосется. Бурятские танкисты очень умные, однако!
показать весь комментарий
14.05.2022 01:20 Ответить
+73
ЧОРНОбаївка та БІЛОогорівка - це як інь і янь, два портали в пекло для орків
показать весь комментарий
14.05.2022 01:29 Ответить
Детанкізація расєї...Файно !
показать весь комментарий
14.05.2022 12:25 Ответить
"Это просто праздник какой -то!" (с)
показать весь комментарий
14.05.2022 12:38 Ответить
Подводные танки в степях Украины.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:11 Ответить
правильное решение
показать весь комментарий
14.05.2022 13:51 Ответить
Окуньки Треба їх виловлювати
показать весь комментарий
14.05.2022 13:57 Ответить
Похожи на маленьких крокодильчиков, ждущих, когда же их покормят...
показать весь комментарий
14.05.2022 14:32 Ответить
Що ви розумієте, то ж підводні танки Хутіна - таємна зброя.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:58 Ответить
из задрипанной жисти членистоногих. одни дыхальця з воды стырчать )))
показать весь комментарий
14.05.2022 17:26 Ответить
Тепер головне для ЗСУ, дістати їх та відремонтувати.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:23 Ответить
Наскільки я розумію теоретично росіяни можуть повернутися і витягти ці танки, може варто їх залпами добити?
показать весь комментарий
14.05.2022 19:07 Ответить
Роми будуть раніше!
показать весь комментарий
14.05.2022 19:48 Ответить
це вже наші.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:59 Ответить
У российских подводных войск присоединилась бригада подводных танков. Красиво крокодильчики сидит.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:22 Ответить
НУ ОНИ КАК ХОРОШИЕ БЛ@ДИ !?)
показать весь комментарий
15.05.2022 00:06 Ответить
А, забыли шнокели. А я-то думал, что они через эти трубочки, что там торчат, дышат
показать весь комментарий
15.05.2022 11:58 Ответить
