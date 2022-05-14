Еще более 100 тонн гуманитарной помощи из США доставлены в Украину. ФОТО
Очередной самолет доставил в Украину 105 тонн важной гуманитарной помощи.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Среди груза: 3 автомобиля скорой помощи для ГСЧС (уже направляются на Восток, где они наиболее нужны), 220+ паллет медикаментов и медицинского оборудования, пищевые продукты длительного хранения и т.д.", - написала Маркарова.
Она также поблагодарила украинскую диаспору и небезразличных американских граждан за помощь.
выставить на показательную порку на телевидение
с последующим уголовным наказанием .
жёсточайший контроль .
А может даже немедленно ввести в уголовный кодекс
существенный срок за хищения и злоупотребления по её
распределению.