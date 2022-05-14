РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4041 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 719 9

Еще более 100 тонн гуманитарной помощи из США доставлены в Украину. ФОТО

Очередной самолет доставил в Украину 105 тонн важной гуманитарной помощи.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Среди груза: 3 автомобиля скорой помощи для ГСЧС (уже направляются на Восток, где они наиболее нужны), 220+ паллет медикаментов и медицинского оборудования, пищевые продукты длительного хранения и т.д.", - написала Маркарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 60 тонн продуктов питания доставлено жителям Северодонецка Красным Крестом.. ФОТО

Еще более 100 тонн гуманитарной помощи из США доставлены в Украину 01

Она также поблагодарила украинскую диаспору и небезразличных американских граждан за помощь.

Еще более 100 тонн гуманитарной помощи из США доставлены в Украину 02

США (27954) гуманитарная помощь (1279) Маркарова Оксана (290)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амерам-черговий респект за підтримку України.Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
14.05.2022 07:55 Ответить
Гуманитарная помощь 155 калибра очень даже подошла бы..
показать весь комментарий
14.05.2022 10:52 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 08:18 Ответить
О гуманитарке. Мои в эвакуации в Пятихатках. Сразу по прибытию, с месяц назад, им со склада выдали, как они это восприняли на ********... Чтобы больше и не обращались... Пакетики формировала выдающая, пророщенная цибуля, сморщенная картошка, все остальное в ничтожном количестве и соответственного качества. И пару дней назад приезжали волонтеры... С этим складом работать они отказались и развезли все по адресам... Гуманитарка была из одной из Европейских стран. Говорят ящики ели донесли, на всех ящиках указан ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖИМОГО.... И само содержимое отличного качества. И перечень именно то что в первую очередь необходимо... Как то так...
показать весь комментарий
14.05.2022 08:35 Ответить
Вот и надо не отмалчиваться ,а этот склад и ему подобные
выставить на показательную порку на телевидение
с последующим уголовным наказанием .
показать весь комментарий
14.05.2022 09:28 Ответить
Ото злодюги з повноваженнями і без заворушились. Аж слину, мабуть, пускають.
показать весь комментарий
14.05.2022 08:41 Ответить
у тімашонки аж щелепи зводить, що мимо її рученят загребущих
показать весь комментарий
14.05.2022 08:48 Ответить
Над распределением гуманитарки давно уже пора установить
жёсточайший контроль .
А может даже немедленно ввести в уголовный кодекс
существенный срок за хищения и злоупотребления по её
распределению.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:16 Ответить
Не зрозумів, це фото для наводки ракет? До цих пір журналістам не зрозуміло, що можуть це місце обстріляти?
показать весь комментарий
14.05.2022 13:55 Ответить
 
 