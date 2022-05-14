Еще более 100 тонн гуманитарной помощи из США доставлены в Украину. ФОТО

Очередной самолет доставил в Украину 105 тонн важной гуманитарной помощи.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Среди груза: 3 автомобиля скорой помощи для ГСЧС (уже направляются на Восток, где они наиболее нужны), 220+ паллет медикаментов и медицинского оборудования, пищевые продукты длительного хранения и т.д.", - написала Маркарова.

Она также поблагодарила украинскую диаспору и небезразличных американских граждан за помощь.