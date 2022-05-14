В результате обстрелов в Луганской области повреждены более 50 домов, в Лисичанске поврежден завод, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В результате вражеских обстрелов населенных пунктов Луганской области повреждено более 50 домов, в Лисичанске поврежден завод резиновых технических изделий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава ОВА Сергей Гайдай.

Более 50 домов разрушили россияне в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад, в Лисичанске попали в здание завода.

Приблизительно такое количество жилья в этих громадах мы теряем каждый день. Следом за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая была зафиксирована именно там. Утром было по меньшей мере пять разрушенных домов в Троицком, пять – в Викторовке, 11 – в Камышевахе. Днем: пять – в Новозвановке, пять – во Врубовке, 10 – в Золотом. Ближе к вечеру: пять в Тошковке и Екатериновке", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение дня повреждения получили семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном, где также разрушены два частных дома. В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян произошло разрушение административного здания завода резиновых технических изделий.

