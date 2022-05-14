Дети из внутренне перемещенных семей получили помощь от украинских военных, - Наев. ФОТОрепортаж

Более восьми тонн гуманитарных грузов целевого назначения получили дети и их родители из внутренне перемещенных семей в Песчанской, Губиносской, Перещепинской, Магдалиновской объединенных территориальных громадах Новомосковского района Днепропетровщины.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Грузы были доставлены в рамках гуманитарных инициатив командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева.

– Гуманитарную помощь в первую очередь получили многодетные и социально незащищенные семьи, которые из-за коварного нападения российской федерации временно покинули свои дома, – заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он добавил, что помощь состояла из пищевых продуктов, игрушек, подгузников, средств гигиены, а также корма для домашних любимцев.

В свою очередь председатель Новомосковской районной военной администрации Михаил Вишневский сообщил, что в Новомосковском районе сейчас находится 3324 ребенка вместе с родителями, которые временно перемещены из Харьковской, Донецкой, Луганской областей и других территорий, где ведутся боевые действия.







