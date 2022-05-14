РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3890 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 975 5

Дети из внутренне перемещенных семей получили помощь от украинских военных, - Наев. ФОТОрепортаж

Более восьми тонн гуманитарных грузов целевого назначения получили дети и их родители из внутренне перемещенных семей в Песчанской, Губиносской, Перещепинской, Магдалиновской объединенных территориальных громадах Новомосковского района Днепропетровщины.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Грузы были доставлены в рамках гуманитарных инициатив командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева.

– Гуманитарную помощь в первую очередь получили многодетные и социально незащищенные семьи, которые из-за коварного нападения российской федерации временно покинули свои дома, – заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во всех направлениях наши защитники демонстрируют немалые подвиги и героизм, - Наев посетил районы выполнения боевых задач.. ВИДЕО

Он добавил, что помощь состояла из пищевых продуктов, игрушек, подгузников, средств гигиены, а также корма для домашних любимцев.

В свою очередь председатель Новомосковской районной военной администрации Михаил Вишневский сообщил, что в Новомосковском районе сейчас находится 3324 ребенка вместе с родителями, которые временно перемещены из Харьковской, Донецкой, Луганской областей и других территорий, где ведутся боевые действия.

Дети из внутренне перемещенных семей получили помощь от украинских военных, - Наев 01
Дети из внутренне перемещенных семей получили помощь от украинских военных, - Наев 02
Дети из внутренне перемещенных семей получили помощь от украинских военных, - Наев 03
Дети из внутренне перемещенных семей получили помощь от украинских военных, - Наев 04

гуманитарная помощь (1279) Наев Сергей (348)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українські військові найкращі у світі.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:33 Ответить
Не знаю чи має хоч одна Армія світу скількох нормальних Генералів. Так тримати і важкі гостинці також передавайте. Мій племінник найде їм толк
показать весь комментарий
14.05.2022 09:59 Ответить
Піар!фуу наєв! Не справа військових їздити з гуманітаркою по вільній Дніпропетровщині! Що в тих районах влади цивільної для цивільних цілей немає??? Ганьбище.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:03 Ответить
Що Ви мелите? А хто відповідає за ліквідацію гум катастрофи у нч? Чи знову все на волонтерів?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:36 Ответить
 
 