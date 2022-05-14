РУС
На Донетчине за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов и убили 1 мирного жителя. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили мирного жителя, еще 12 ранили. Разрушения получил 61 гражданский объект: жилые дома, промышленные и аграрные предприятия, железная дорога.

Об этом сообщают на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Железное, Лиман, Славянск, Святогорск, Северск, Угледар, Марьинка, Ильинка, Новолуганское, Ярова, Бахмутское, Богородичное.

Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган".

На Донетчине за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов и убили 1 мирного жителя 01
На Донетчине за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов и убили 1 мирного жителя 02

На Донетчине за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов и убили 1 мирного жителя 03
На Донетчине за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов и убили 1 мирного жителя 04

Военные преступления РФ были задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (29670) Нацполиция (16779) Донецкая область (10836)
