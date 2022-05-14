Украина готова вернуть России ее мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах, - глава отдела военно-гражданского сотрудничества Лямзин. ФОТОрепортаж

Украина готова вернуть России тела ликвидированных под Киевом и Черниговом российских оккупантов, как это предусмотрено международным гуманитарным правом.

Об этом рассказал глава отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина их строго соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", - заметил Лямзин.

Сообщается, что украинские военные власти 13 мая погрузили тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны-рефрижераторы.

По словам Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько поездов, где хранились тела российских солдат.

В поезде, который снимали журналисты на окраине Киева, находится несколько сотен тел российских оккупантов.

Лямзин отметил, что большая часть из них привезена из Киевской области, есть также тела из Черниговской области и из других областей.