Украина готова вернуть России ее мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах, - глава отдела военно-гражданского сотрудничества Лямзин. ФОТОрепортаж
Украина готова вернуть России тела ликвидированных под Киевом и Черниговом российских оккупантов, как это предусмотрено международным гуманитарным правом.
Об этом рассказал глава отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина их строго соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", - заметил Лямзин.
Сообщается, что украинские военные власти 13 мая погрузили тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны-рефрижераторы.
По словам Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько поездов, где хранились тела российских солдат.
В поезде, который снимали журналисты на окраине Киева, находится несколько сотен тел российских оккупантов.
Лямзин отметил, что большая часть из них привезена из Киевской области, есть также тела из Черниговской области и из других областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
робите проблему з гівна
За порєбрік оту гниль.
З облоги і полону.
Пусть своим транспортом забирают.
потрібна фінансова компенсація рідним , а кремлівська челядь не хоче цього робити , взпгалі 😕
То что немножко по кускам - звиняйте, дядьку, нефиг шастать...