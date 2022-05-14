РУС
Украина готова вернуть России ее мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах, - глава отдела военно-гражданского сотрудничества Лямзин. ФОТОрепортаж

Украина готова вернуть России тела ликвидированных под Киевом и Черниговом российских оккупантов, как это предусмотрено международным гуманитарным правом.

Об этом рассказал глава отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина их строго соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", - заметил Лямзин.

Сообщается, что украинские военные власти 13 мая погрузили тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны-рефрижераторы.

По словам Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько поездов, где хранились тела российских солдат.

В поезде, который снимали журналисты на окраине Киева, находится несколько сотен тел российских оккупантов.

Лямзин отметил, что большая часть из них привезена из Киевской области, есть также тела из Черниговской области и из других областей.

+22
Даремні сподівання. Це сміття з різних ****** там теж не потрібне.
14.05.2022 12:01
14.05.2022 12:01 Ответить
+20
Треба привезти до кордону і висипати за порєбрік, хай там смердить і розкладається!
14.05.2022 12:05
14.05.2022 12:05 Ответить
+20
14.05.2022 12:05
14.05.2022 12:05 Ответить
Такое продавать нужно. Возня с ними тоже денег стоит.
14.05.2022 11:57
14.05.2022 11:57 Ответить
Згоден, потрібно. Скіко там кацапам дають за 200? Ото половину на потреби ЗСУ, та най забирають.
14.05.2022 12:38
14.05.2022 12:38 Ответить
мля!!!! та невже не знайшли 300 л солярки і бульдозера??????????????????

робите проблему з гівна
14.05.2022 13:54
14.05.2022 13:54 Ответить
яма і вапно... і соляри не треба,вапно все "перетравить"))))
показать весь комментарий
14.05.2022 22:57
Даремні сподівання. Це сміття з різних ****** там теж не потрібне.
14.05.2022 12:01
14.05.2022 12:01 Ответить
А виплата? Поки нема тіла то нема бабосів.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:39
Треба привезти до кордону і висипати за порєбрік, хай там смердить і розкладається!
14.05.2022 12:05
14.05.2022 12:05 Ответить
14.05.2022 12:05
14.05.2022 12:05 Ответить
Главное добить мутантов !!!
показать весь комментарий
14.05.2022 12:06
в баночки наскребзти з-під аналізів...от нехай і забирають
показать весь комментарий
14.05.2022 12:08
Не будуть вони їх забирати бо це ще компенсацію треба платити. А так нема тіла нема діла.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:11
Вже писав : якщо Росія відмовиться від цих трупів (А вона (скоріш всього) - відмовиться!), то привезти їх до кордону на Харківшині в таке місце, де поряд проходять залізниця з Росії (по якій ходять поїзди з Москви і автораси звідти ж)Там поховать і поставить великий хрест На ньому написать "Окупантам" Щоб всі , хто в"їжджає в Україну, бачили долю тих, хто прийде в Україну зі зброєю
показать весь комментарий
14.05.2022 12:12
косооким бурятам хреста ? (( викопати котлован на кордоні загорнути там їх усіх гамузом згідно до ними ж розроблених нормативів і зверху забити осикового кілка з табличкою "а ***** шастать" !
показать весь комментарий
14.05.2022 12:23
На «день пабеди» потрібно їм відправити.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:15
Обов'язково фіксувати кількість тіл при допомозі міжнародних організацій, пропонувати забрати їх росії, у випадку відмови закопувати в братські могили, поближче до мордору.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:18
Сфотографируйте каждого, и выставьте на Авито или куда там Пускай кацапские мамаши ищут своих выродышей и штурмуют ***** чтобы забрал росийских дохляков.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:22
Что предлагаете?
показать весь комментарий
14.05.2022 12:34
Просто цікавиться... Цікавий.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:35
Він пропонує Украіні капітулювати !
показать весь комментарий
14.05.2022 13:41
Обязательно надо , что бы это все фиксировали международные комиссии Есть вероятность , что не расии их кремируют и все
показать весь комментарий
14.05.2022 12:33
Какой нибудь катапультой зашвырнуть за поребрик и пусть собирают.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:36
Выкиньте эту падаль в скотомогильник .
показать весь комментарий
14.05.2022 12:39
Перекиньте тіла через кордон.
За порєбрік оту гниль.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:48
Наших, живих людей, дітей і військових поверніть!
З облоги і полону.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:51
Вивезти до кордону і викинути з потяга - нехай забирають. Нічого на це бюджет витрачати, ЗСУ зараз гроші потрібніші.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:54
На поля !
показать весь комментарий
14.05.2022 13:08
Так они рефрижераторы *******. Это же гопники.
Пусть своим транспортом забирают.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:31
Ніхто цих трупаків забирати не збирається , так як за кожного орка ,
потрібна фінансова компенсація рідним , а кремлівська челядь не хоче цього робити , взпгалі 😕
показать весь комментарий
14.05.2022 13:39
*****?????(((((
показать весь комментарий
14.05.2022 13:45
Створити сайт, куди викладати фото цих трупів. Вказати дату появи кожного фото і коментар: якщо його через місяць, наприклад, ніхто не впізнає і не зробить запит на повернення - труп викидається на скотомогильник. Повернення тіла - лише після сплати всіх понесених витрат на його зберігання Нехай на россії дивляться, скільки тут "патєрь" насправді, і нехай впізнають кожен свого. Чим більше кацапи бачитимуть, як насправді "родіна" їх "бросаєт", тим менше бажаючих сюди буде їхати.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:48
Морду, татуировки, шрамы - чтобы не ошиблись.
То что немножко по кускам - звиняйте, дядьку, нефиг шастать...
показать весь комментарий
14.05.2022 15:43
Поміняйте їх на загиблих воїнів "Азова".
показать весь комментарий
14.05.2022 14:13
Срачь надо выкинуть обратно
показать весь комментарий
14.05.2022 15:45
На хрена дерьмо складировать?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:47
 
 