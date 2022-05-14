РУС
На юге Украины российские военные уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу. Люди и окружающая среда в опасности, - Денисова. ФОТО

С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными. Пожар именно на Кинбурнской косе длится более недели. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

На юге Украины российские военные уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу. Люди и окружающая среда в опасности, - Денисова 01

"Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей (его площадь достигает более 60 гектаров), многолетние деревья, розовые озера, животные. Сейчас на территории косы остаются люди, нуждающиеся в помощи, однако выезд на материк контролируют российские военные, которые не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, отсутствует техника и почти нет доставки продуктов для местных жителей", - отмечает Людмила Денисова.

Также читайте: Лесные пожары продолжаются на временно оккупированной территории Херсонщины: Рашисты не позволяют тушить огонь

Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить.

"Действия оккупантов являются нарушением четырех женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним (в т.ч. Протокола № 1 от 1977 года)", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова и обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украине учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине.

Денисова Людмила (996) пожар (6039) военные преступления (1510) Херсонская область (5240)
+10
Там де кацапи ,- там завжди горе , голод , вбивства та руіни і так відбувається на нашій землі століттями !
Пора раз і назавжди загнати цю нечисть в стойло , щоби не тероризували нас і весь світ 😠
14.05.2022 12:10 Ответить
+8
Вам же сказали с ОП: ********, что не понятно.
14.05.2022 12:13 Ответить
+6
До речі це вже вдруге цю місцевість безжально нищять росіянє.Не менших збитків цьому регіону було завдано і за часів російської імперії..
14.05.2022 12:08 Ответить
А что вы хотели? Орда она и есть Орда. Они еще солью будут засыпать наши земли чтобы ничего не росло
14.05.2022 12:05 Ответить
14.05.2022 12:13 Ответить
14.05.2022 12:08 Ответить
14.05.2022 12:10 Ответить
Кацапи - шакали !
14.05.2022 12:12 Ответить
а на заході і всюди де кацапня преться люди і довкілля в безпеці?
за південь з зеленої маячні буде жорстокий спрос
14.05.2022 12:12 Ответить
Нелюдь кацапська знищує все, чого торкається.
14.05.2022 12:13 Ответить
А що, в Омані, про таке не попереджали?
14.05.2022 12:17 Ответить
Если не выгоним рашистов сразу то потом вся ета территория будет потеряна на многие века и восстанавливать нашим детям и внукам все придется очень долго.
14.05.2022 12:18 Ответить
може дзвякнути ***** не через макрона - а так буба в бубу?
14.05.2022 12:18 Ответить
мроzи я там так и не был
14.05.2022 12:27 Ответить
Боятся суки десанта...
14.05.2022 12:36 Ответить
може який приказ на утвердження 331 в Раду - "не мандячити кацапські танки на збудованих бубою дорогах, а то штраф, бо то потенціальні Нептуни" ?
14.05.2022 12:42 Ответить
денисова уже в защитники природы подалась? людей уже защитила?
14.05.2022 12:46 Ответить
Там ще є дикі коні, вони точно загинуть!
14.05.2022 13:06 Ответить
Дивився відосик як бабуся української корупції завітала до Харкова. Бронік, зачіска і .... юбка. Позерка залишаться позеркою. Так і денисова, її подружка, як була людиною фрази так і залишилась.
14.05.2022 14:18 Ответить
Шо вы носитесь с теми женевскими......можете в сортир с ними....
14.05.2022 15:44 Ответить
 
 