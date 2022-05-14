На юге Украины российские военные уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу. Люди и окружающая среда в опасности, - Денисова. ФОТО

С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными. Пожар именно на Кинбурнской косе длится более недели. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей (его площадь достигает более 60 гектаров), многолетние деревья, розовые озера, животные. Сейчас на территории косы остаются люди, нуждающиеся в помощи, однако выезд на материк контролируют российские военные, которые не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, отсутствует техника и почти нет доставки продуктов для местных жителей", - отмечает Людмила Денисова.

Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить.

"Действия оккупантов являются нарушением четырех женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним (в т.ч. Протокола № 1 от 1977 года)", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова и обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украине учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине.