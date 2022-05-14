"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на улицах Херсона появились листовки с обращением к оккупантам. ФОТО
Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне на улицах появилось обращение к вражеским силам с напоминанием, что город вскоре будет отвоеван.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ответное фото появилось в местных Телеграм-каналах. Местные патриоты развешивают на столбах листовки с текстом, адресованным оккупантам.
"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - говорится в тексте листовки.
Топ комментарии
+26 Bob Fayn
показать весь комментарий14.05.2022 13:19 Ответить Ссылка
+21 Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий14.05.2022 13:25 Ответить Ссылка
+15 Oleksandr Yushchuk
показать весь комментарий14.05.2022 14:26 Ответить Ссылка
Молодці херсонці!