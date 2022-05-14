"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на улицах Херсона появились листовки с обращением к оккупантам. ФОТО

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне на улицах появилось обращение к вражеским силам с напоминанием, что город вскоре будет отвоеван.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ответное фото появилось в местных Телеграм-каналах. Местные патриоты развешивают на столбах листовки с текстом, адресованным оккупантам.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - говорится в тексте листовки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"руководители"-коллаборанты на Херсонщине уже обдумывают план побега. АУДИО