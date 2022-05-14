РУС
"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на улицах Херсона появились листовки с обращением к оккупантам. ФОТО

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне на улицах появилось обращение к вражеским силам с напоминанием, что город вскоре будет отвоеван.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ответное фото появилось в местных Телеграм-каналах. Местные патриоты развешивают на столбах листовки с текстом, адресованным оккупантам.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - говорится в тексте листовки.

ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется, - на улицах Херсона появились листовки с обращением к оккупантам 01

Топ комментарии
+26
Сегодня у орков серьезный минус и по живой силе, и по технике", - рассказал о военной противостоянии с российской армией Александр Вилкул.
14.05.2022 13:19 Ответить
+21
Гарний кацап- мертвий кацап! Майже цитата...
14.05.2022 13:25 Ответить
+15
Корисні листівки.
Молодці херсонці!
14.05.2022 14:26 Ответить
що спитав?
14.05.2022 13:38 Ответить
скоро вас повезуть у поліетилені 200-тими
14.05.2022 13:37 Ответить
Закацапте всіх орків !
14.05.2022 13:48 Ответить
На вулицях Харкова ще є окупанти ? ТИоді виникає питання для кого ці листівки і хто фінансує ...
14.05.2022 14:30 Ответить
Ти прочиталo уважно? В украi'нському Херсонi кацапеди гнiздяться останнi днi.
14.05.2022 14:41 Ответить
ти будеш удивляться, но є, и не только на улицах.... при желании можешь проверить...может тебе и понравится....
14.05.2022 15:53 Ответить
Та ни .уя они не идут, только щеки надувают.
14.05.2022 16:47 Ответить
Видимо, составивший текст человек моего поколения и является поклонником некогда узнаваемой группы "Ласковый бык".
14.05.2022 17:14 Ответить
 
 