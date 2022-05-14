В Полтавской области обезвредили остатки российской ракеты, вес которой достигает полтонны. ФОТОрепортаж

В городе Кременчуг Полтавской области пиротехники ГСЧС обезвредили остатки неразорвавшейся ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Telegram-канале ГСЧС.

"Смертоносная ракета весом почти в 500 килограммов упала в городе вблизи жилого сектора, во время очередного вражеского обстрела российскими оккупантами. Для обеспечения противопожарной безопасности при обезвреживании взрывоопасного предмета привлекалось 10 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится.

В ГСЧС отчитываются, что 14 мая в 13:10 остатки ракеты были обезврежены путем подрыва на специальном полигоне вдали от населенных пунктов.







