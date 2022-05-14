РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9996 посетителей онлайн
Новости Фото Война
10 976 7

В Полтавской области обезвредили остатки российской ракеты, вес которой достигает полтонны. ФОТОрепортаж

В городе Кременчуг Полтавской области пиротехники ГСЧС обезвредили остатки неразорвавшейся ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Telegram-канале ГСЧС.

"Смертоносная ракета весом почти в 500 килограммов упала в городе вблизи жилого сектора, во время очередного вражеского обстрела российскими оккупантами. Для обеспечения противопожарной безопасности при обезвреживании взрывоопасного предмета привлекалось 10 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится.

В ГСЧС отчитываются, что 14 мая в 13:10 остатки ракеты были обезврежены путем подрыва на специальном полигоне вдали от населенных пунктов.

В Полтавской области обезвредили остатки российской ракеты, вес которой достигает полтонны 01
В Полтавской области обезвредили остатки российской ракеты, вес которой достигает полтонны 02
В Полтавской области обезвредили остатки российской ракеты, вес которой достигает полтонны 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На разминирование украинских территорий может потребоваться от 5 до 10 лет, - ГСЧС


В Полтавской области обезвредили остатки российской ракеты, вес которой достигает полтонны 04

Кременчуг (381) ракеты (3722) ГСЧС (5151) Полтавская область (1272)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
конечно я фантазер.. але добре було б відправити назад.. на мацкву..прям в мавзолей-толі членін може літати над мацквою і кричати-всі на суботнік
показать весь комментарий
14.05.2022 14:18 Ответить
Кацапи , ми вам бажаємо такого самого ,,щастя" , яке ви нам посилаєте кожного дня - щоби на ваші тупі голови падали таки іграшки по пів тонни , кожної секунди 😠
показать весь комментарий
14.05.2022 14:19 Ответить
нпз
показать весь комментарий
14.05.2022 14:21 Ответить
Більше схоже на паркан біля заводу КрАЗ!
показать весь комментарий
14.05.2022 14:36 Ответить
За даними видання Defense Express всього того дня росіянами було випущено 12 ракет. Відомо, що чотири з них, що поцілили у нафтопереробний завод - типу Х-22, були випущені були випущені з бомбардувальників Ту-22М3 у небі над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курською областю РФ
Бойова частина: фугасно-кумулятивна 9А-22. Маса БЛ - 960 кг. З відсіком 1000 кг маса ВР-630 кг тип ВР ТГАГ-5. Кумулятивний струмінь спрямований вниз на 45°
Точний тип інших восьми КР, які того дня були випущені по Кременчуку, лишається невідомим.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:07 Ответить
Дефективные уроды ***********,вам ли терпеть в заднем проходе слоновый буй,не унывайте,вас ждут ахренительные сюрпризы,подмывайся шелушпонь лапотная,к вам ****** мокрожопые уже едут.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:56 Ответить
Так і хочеться крикнуть: "Хлопці бл*дь! Ви що - показилися?!!!!" То ж здається - Х-22 Її такою заразою заправляють - окислювач - концентрована азотна кислота - димуча, пальне - гас із токсичними присадками, що працюють в костюмах хімзахисту і протигазах А ви навіть протигази не одягаєте! Та й бочка водного розчину аміаку під рукою буть повинна - нейтралізувать окислювач!
показать весь комментарий
14.05.2022 16:14 Ответить
 
 