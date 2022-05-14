В Полтавской области обезвредили остатки российской ракеты, вес которой достигает полтонны. ФОТОрепортаж
В городе Кременчуг Полтавской области пиротехники ГСЧС обезвредили остатки неразорвавшейся ракеты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Telegram-канале ГСЧС.
"Смертоносная ракета весом почти в 500 килограммов упала в городе вблизи жилого сектора, во время очередного вражеского обстрела российскими оккупантами. Для обеспечения противопожарной безопасности при обезвреживании взрывоопасного предмета привлекалось 10 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится.
В ГСЧС отчитываются, что 14 мая в 13:10 остатки ракеты были обезврежены путем подрыва на специальном полигоне вдали от населенных пунктов.
Бойова частина: фугасно-кумулятивна 9А-22. Маса БЛ - 960 кг. З відсіком 1000 кг маса ВР-630 кг тип ВР ТГАГ-5. Кумулятивний струмінь спрямований вниз на 45°
Точний тип інших восьми КР, які того дня були випущені по Кременчуку, лишається невідомим.