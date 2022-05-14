Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР. ФОТОрепортаж
Подразделения Сухопутных войск ВС Украины продолжают отрабатывать навыки наступательных действий.
Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский проверил проведение подготовки одного из подразделений Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.
Украинские воины уже активно используют технику и вооружение, предоставленные нашими партнерами. Тренировки проходят на БТР М113, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.
– Все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на русско-оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта, - отметил командующий Сухопутными войсками.
Тактика ведения боя в городах и селах, зачистка жилых помещений, наступление пехоты под прикрытием бронетехники – это то, что сейчас требует максимального усовершенствования для нашей безоговорочной победы.
