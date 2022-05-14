РУС
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР. ФОТОрепортаж

Подразделения Сухопутных войск ВС Украины продолжают отрабатывать навыки наступательных действий.

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский проверил проведение подготовки одного из подразделений Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Украинские воины уже активно используют технику и вооружение, предоставленные нашими партнерами. Тренировки проходят на БТР М113, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине работают 89 из 90 гаубиц США: подавляющее большинство - на передовой, - Пентагон

– Все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на русско-оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта, - отметил командующий Сухопутными войсками.

Тактика ведения боя в городах и селах, зачистка жилых помещений, наступление пехоты под прикрытием бронетехники – это то, что сейчас требует максимального усовершенствования для нашей безоговорочной победы.

Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 02
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 03
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 04
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 05
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 06
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 07
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 08
Сухопутные войска ВСУ показали, как тренируются на американских БТР 09

оружие (10440) военные учения (3497) Александр Сырский (724)
+38
Точно бабушкин половой орган настал раисии))))
14.05.2022 15:34
+15
а это точно Демилитариза́ция?
14.05.2022 15:48
+15
Резервы у Украины эээсть а у орков все боесспособные части или раз**баны или на издыхании....а мобилизацию обьявлять Пуйло боится,не хочет повторения февраля и октября 1917.
14.05.2022 15:52
14.05.2022 15:34
Да и дедушкин половой орган с ними!
14.05.2022 18:15
Гармати радянські, а бтри клас.
14.05.2022 15:41
І гіацинт і д-30, цілком пристойні гармати!
14.05.2022 18:30
Непогано вони "старе корито "відрихтували"! Це ж було просто "відкрите броньоване корито" - прочитав статтю і думаю - бог з ним! Хоч міномети 120мм поставлять та хлопці з боків прикриті будуть та швидко по бездоріжжю переміщаться - і то користь буде! А тут дивлюся - та його "відтюнінгували"!
14.05.2022 15:42
Принаймні візуально цегеть інша машина, вже й не впізнати той старий м113
14.05.2022 16:21
на фото не М113, а YPR-765 - голландська версія БМП AIFV
14.05.2022 16:48
Пригодится все, раритет Д-44,тоже.
14.05.2022 15:46
14.05.2022 15:48
Так кричат крысе в бункер по переговорной трубе!
14.05.2022 18:16
Такого добра необхідно хоча б штук 100 на кожному стратегічному напрямку...
14.05.2022 15:50
14.05.2022 15:52
Є і в нього. Гуляють відео де записуються ідіоти добровольці. А потім в полоні ниють
14.05.2022 17:07
На последнем фото, у артиллеристов, такие же полицейские броники как и у меня 😄 сочувствую пацанам
14.05.2022 16:33
У нас тоже кто успел в феврале получили корсар4 остальным волонтеры подогнали самодельные броники. Но сейчас потихоньку меняют на нормальные. А по этим самодельным стреляли для проверки ,с 20 м 5,45 ещё держит а 7.62 пробивает.
14.05.2022 16:48
Молодці. Навчений воїн і психологічно стійкіший.
14.05.2022 16:34
А де Абрамси, блдь?
14.05.2022 16:34
Це ж не трактор,американці спитають а скільки у вас є навчених екіпажів на таку техніку і що їм відповісти?Доречі поляки замовили два роки тому їх і отримають в кінці року,а поки ще вчаться..
14.05.2022 16:43
А у Вас все мосты выдержат Абрамсы? У нас с этим были проблемы.
14.05.2022 17:06
А где Минитмен 3? И почему мы не в НАТО, а, Байден?
14.05.2022 20:19
О-о-о-о... УкрАінци заскавуліли. Американці не те нам подарували. То відмовтесь! Скажіть, шо нам етага нінада і відправте назад у штати...
Дарований кінь аж сів на дупу. Такої наглості тварина ще не бачила.
14.05.2022 16:51
Дуже файна фіра тігати піхоту, а а якщо поставити автоматичній гранатомет- ціни не буде., чи міномет.
14.05.2022 20:14
2,5 МИРОВАЯ ВОЙНА !)
15.05.2022 00:11
Бредлі гарні бронетранспортери, кацпам звісно вішак, але думаю що коли закінчиться війна (навіть не стверджую що при Зе вона закінчиться Перемогою), то хрєн хто згадає що Зе впустив кацапів на Південь України через кримський перешейок, чи те що Зе здав азовців кацапам у руки. Дуже коротка у нашого народу память, про Вагнергейт вже давно забули, як його і не було
17.05.2022 11:49
 
 