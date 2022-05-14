Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек. В городе остается около 10 тыс. жителей, - Гайдай. ФОТО

Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек, из них трое – дети.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"После таких событий всегда себе говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот, наконец, удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей. Продолжение следует! Верьте в ВСУ!" - подчеркнул Гайдай.

По его словам, в областном центре до сих пор остаются около 10 тысяч жителей, еще пять тысяч в селах громады.

"Тем не менее, желающих уезжать не так много. В городе отсутствуют все коммуникации, рашисты продолжают хаотичные обстрелы, вчера пылали сразу семь многоэтажек", - добавил он.

