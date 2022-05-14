Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек. В городе остается около 10 тыс. жителей, - Гайдай. ФОТО
Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек, из них трое – дети.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"После таких событий всегда себе говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот, наконец, удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей. Продолжение следует! Верьте в ВСУ!" - подчеркнул Гайдай.
По его словам, в областном центре до сих пор остаются около 10 тысяч жителей, еще пять тысяч в селах громады.
"Тем не менее, желающих уезжать не так много. В городе отсутствуют все коммуникации, рашисты продолжают хаотичные обстрелы, вчера пылали сразу семь многоэтажек", - добавил он.
‼️‼️‼️‼️ ІРИНА ФАРІОН
Судний день для рускоязичних - Фаріон виграла Верховний Суд | Ірина Фаріон
https://youtu.be/xsx_R5TWUM0
"Існує нормативно-правовий акт «Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях», затверджений у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. відповідно до Закону України «Про географічні назви»
Пункт 3.4.
Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:
Лечебное - Лічебне,
Северное - Сєверне"...
Тобто, як і вчили у сєвєродонецьких школах у 60 роках правильна назва міста українською - Сєверодонецьк.
Кому цікаво, почитайте про https://sd.ua/news/13745#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%20%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1,%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%C2%BB. епопею з назвою Сєвєродонецька статтю від Сергія Каленюка - члена Спілки краєзнавців України та письменника.
С другой стороны это не выжить в войне как на необитаемом острове, а сесть на шею военным и волонтёрам.
Грубо: 3 раненых, 2 военных и гражданский (бабушка/дедушка) машина эвакуирует 2 человек.
Обязательно одним из пассажиров будет гражданский. "Солдат ребёнка не обидит"