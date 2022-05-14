Огромную колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье, - советник мэра Андрющенко. ФОТОрепортаж

Колонна автомобилей из Мариуполя ожидала пропуска в Запорожье более трех дней.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Анатолий Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец ждем наших родных мариупольцев дома", - говорится в сообщении.

