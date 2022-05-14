РУС
Огромную колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье, - советник мэра Андрющенко. ФОТОрепортаж

Колонна автомобилей из Мариуполя ожидала пропуска в Запорожье более трех дней.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Анатолий Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец ждем наших родных мариупольцев дома", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть шанс на эвакуацию с "Азовстали" с участием ООН и Красного Креста, - Верещук

Огромную колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье, - советник мэра Андрющенко 01
Огромную колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье, - советник мэра Андрющенко 02
Огромную колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье, - советник мэра Андрющенко 03

Гаврило був «Герой асфальту» В асфальт ракети закатав. «Заславши» Скумбрію на Мальту Гаврило Боневтіком став! Гаврило був «Герой асфальту» Чонгар Гаврило про... втикав. Проте попав на перші шпальта І МАЧОм Гавріілом став!
14.05.2022 18:20 Ответить
14.05.2022 18:21 Ответить
выпустили ли русские ******** маму Алисы???
14.05.2022 18:15 Ответить
выпустили ли русские ******** маму Алисы???
14.05.2022 18:15 Ответить
Гаврило був «Герой асфальту» В асфальт ракети закатав. «Заславши» Скумбрію на Мальту Гаврило Боневтіком став! Гаврило був «Герой асфальту» Чонгар Гаврило про... втикав. Проте попав на перші шпальта І МАЧОм Гавріілом став!
14.05.2022 18:20 Ответить
14.05.2022 18:21 Ответить
14.05.2022 18:26 Ответить
Цікаво. А парашну пропаганду не дивує, що люди які "так сильно їх чекали" взагалі кудись хочуть виїхати...
14.05.2022 18:25 Ответить
А як в розбомбленому місті змогли 3 місяці зберегти так багато автівок і палива до них? Чи то не з самого Маріуполя люди, а з околиць і сіл?
14.05.2022 18:47 Ответить
думаете везде снаряды сыпались дождем?Где шли активные боевые действия-там все разбито в разной степени,где меньше -все более менее сохранилось .В селах рядом с мариуполем активных боев почти не было (гляньте в телеграмме или ютубе луггандонские каналы -там много окрестных сел почти не пострадало-и во многих поначалу с хлебом -солью встречали орков)
14.05.2022 19:00 Ответить
Почему номера запорожские?
14.05.2022 18:56 Ответить
н-да ... і як Запоріжська область усих розмістить ??
14.05.2022 19:55 Ответить
усіх це 1000 х 5 = 5000 чоловік, а реально: 2 - 3 тисячі

із приблизно 100 000, що залишились в Марику
14.05.2022 21:43 Ответить
 
 