36 113 49

Белогоровка надежно защищена, ВСУ уничтожили более 100 единиц техники рашистов, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники полностью контролируют переправы вблизи Белогоровки.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня снова был на месте выдающейся победы Вооруженных Сил Украины вблизи села Белогоровка Луганской области, где российская армия потерпела сокрушительное поражение в боях 5-13 мая. Село Белогоровка надежно защищено подразделениями 58-й мотопехотной, 80-й десантно-штуромовой и 128-й горно-пехотной бригады.

Сегодня вместе с пехотой 58-й зашел на высоты, полностью контролирующие переправы возле Белогоровки. Российские войска выбиты на северный берег Северского Донца. Противник продолжает обстрелы района Белогоровки, но это уже не мощное артиллерийское наступление, а короткие огневые налеты. Стала понятна обстановка на уничтоженном российском плацдарме, в районе которого были разбиты две российские батальонные тактические группы. Мы подошли к самому месту переправы. Российские войска остались на другом берегу реки, дистанция до них - около 100-200 метров. Зачистка местности от остатков разбитых российских войск продолжается. При разгроме российского наступления украинские воины уничтожили более 100 единиц боевой техники. Собираю все фото и видео этой величайшей победы украинской армии", - рассказал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов о разгроме войск РФ под Белогоровкой: Оккупанты убегали под грохот украинских пушек. ФОТО

Белогоровка надежно защищена, ВСУ уничтожили более 100 единиц техники рашистов, - Бутусов 01
Белогоровка надежно защищена, ВСУ уничтожили более 100 единиц техники рашистов, - Бутусов 02
Белогоровка надежно защищена, ВСУ уничтожили более 100 единиц техники рашистов, - Бутусов 03
Белогоровка надежно защищена, ВСУ уничтожили более 100 единиц техники рашистов, - Бутусов 04

Бутусов Юрий (4416) Луганская область (6552)
Топ комментарии
14.05.2022 19:17 Ответить
14.05.2022 19:33 Ответить
ЗСУ наша гордість, Слава Україні, Героям слава!
14.05.2022 19:21 Ответить
Чернобаевка 2.0
14.05.2022 19:16 Ответить
14.05.2022 19:33 Ответить
14.05.2022 19:47 Ответить
Та це вже 3.0, 2.0 була на Зміїному😃
14.05.2022 19:57 Ответить
А у Чорнобаївці, ви таки будете сміятися, 19:0.
Це вже якийсь Zombie Nazi Mode, як у Call of Duty Потрібно 20:0 - може, якусь ачівку дадуть...
14.05.2022 20:27 Ответить
14.05.2022 19:17 Ответить
ЗСУ-респектище...Давайте ще...
14.05.2022 19:18 Ответить
ЗСУ наша гордість, Слава Україні, Героям слава!
14.05.2022 19:21 Ответить
Дякую! Дякую, пане Юрію, що інформацію нам надає не тільки арестович...
14.05.2022 19:21 Ответить
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!


14.05.2022 19:22 Ответить
раки в северском донце в этом году на 10 потянут!
14.05.2022 19:23 Ответить
Неправильно! Буде дуже багато раченят! М"ясо їдять тільки самки Коли вона готується відкладать ікру (а це вона робить навесні) то шукає у воді якусь затонулу здохляку Поселяється поблизу І чим більше їсть м"яса тим більше у неї ікри Вона її затискає під хвостом і чекає коли вилупляться раченята Якщо харчу калорійного достатньо то всі раченята добре розвиваються і окріпнувши на підкомці яку мама забезпечила розпливаються для самостійного життя! Ну а мама дійсно підросте і може навіть линять частіше ніж завжди - бо у старий панцир не вміщатиметься!
14.05.2022 20:25 Ответить
кращі друзі раків - українські сапери

Я допоміг зруйнувати міст через Сіверський Донець і зірвати плани оточити Лисичанськ.

Користувач твіттера @kms_d4k, який ідентифікує себе як українського військового інженера та офіцера саперного підрозділу, розповів про нещодавню операцію зі знищення понтонної переправи росіян.
https://texty.org.ua/fragments/106670/ya-zrujnuvav-mist-cherez-siverskyj-donec-i-zirvav-plany-otochennya-lysychanska-rozpovid-vykonavcya/?src=main
14.05.2022 20:36 Ответить
Збройні Сили Украіни - це наша гордість і надія 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
14.05.2022 19:28 Ответить
а мы шо...уже в белогородскую обл. прорывались???


14.05.2022 19:39 Ответить
7 раз. И это только после обеда
14.05.2022 19:51 Ответить
История успеха ВСР(то ли вооруженные, то ли всратые силы роиси). От Киева за три дня, до обороны Белгорода
14.05.2022 19:51 Ответить
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/14/467758/ на Харьковщине ВСУ почти вытеснили российские войска из артиллерийской зоны досягаемости города, а в одном месте - даже на расстояние 2-3 км от международной границы. Именно это "выступление" позволяет им перерезать одну из основных линий снабжения, идущих из России к ее силам в Изюме.
14.05.2022 19:55 Ответить
форма как у вермахта
14.05.2022 19:57 Ответить
Ну так писали ж: "СРСР нацизм не розгромив Він його "усиновив"!"
14.05.2022 20:29 Ответить
А сутність, страшніше ніж у СС!
14.05.2022 21:38 Ответить
просто он хотел из горящего танка письмо маме дописать. а так бы смылся после первого же услышанного выстрела )))
14.05.2022 20:07 Ответить
Може, це він у World of Tanks?
14.05.2022 20:20 Ответить
Пириважу с мардовскава : мардва с паганяловом покойник, кавота замочило, ну типа непабидимый зомбак. Скаски у стиле мардовских людоедов про бабку людоедку в лесной избе.
14.05.2022 20:20 Ответить
А чё сразу не на москву?
14.05.2022 21:23 Ответить
Та що там по дрібницях... На Приамур'я одразу! Визволяти Зелений Клин з кацапської окупації! І брататися з японською армією на Сахаліні! 🇺🇦🇯🇵
14.05.2022 22:44 Ответить
Да-да, слышали. Герой-Панфиловец бл..дь
17.05.2022 03:09 Ответить
скоріш за все, казанський танкіст герасимов приїзджав організовувати перекидання з-під Ізюму вояків на Білогорівку, щоб "внезапнім, сокрушаючим ударом повергнуть противника вспять" і як говорять історики рузге -навесмти ужас.
Навели, СНН по всьому світу рознесла кадри естафетного танкового запливу на коротку дистанцію. Так тримати, вояки танкового тріатлону - прискакали, втопили кінські сили і поскакали назад.
14.05.2022 19:39 Ответить
Разоруженные силы россии
14.05.2022 19:46 Ответить
хорошая работа. ВСУ красавчеки
14.05.2022 19:46 Ответить
моя 58-ма...
Тримайтесь, браття...
14.05.2022 19:50 Ответить
Буквально попереднє повідомлення в стрічці: "Під Білогорівкою на Луганщині російські окупанти втратили близько 250 одиниць техніки" Джерело: https://censor.net/ua/v3341369. Хоча, чого це я прискіпуюсь... 250 це ж більше ніж 100, так?
14.05.2022 19:51 Ответить
Це із пральними машинами і холодильниками 🙂🙂🙂
14.05.2022 20:15 Ответить
100 штук - это только одна переправа.
14.05.2022 21:31 Ответить
Юра,
бережи себе,будь ласка!!!
14.05.2022 20:05 Ответить
58-ма Конотопська - це залізобетон! Якщо вони там б'ють орків, то можна не хвилюватись!
14.05.2022 20:14 Ответить
ЮРА, ты самый КЛАССНЫЙ!!!!!
14.05.2022 21:23 Ответить
14.05.2022 21:28 Ответить
Очередные невыдуманные истории от хохлов, даже о количестве не договорились, на всех сайтах разная инфа
16.05.2022 14:05 Ответить
Ага,то постанова, и все танки "Абрамсьі"
16.05.2022 17:00 Ответить
А в тебе є інша інфа, з доказами?
16.05.2022 22:06 Ответить
Кацапчику, от якби історія була вигадана, то вона б співпадала в найменших деталях у всих, ну як по вашому зомбоящику. Слідчі, при допиті свідків, завше звіряють покази, якщо історії співпадають в наймеших дрібницях - то це колективна брехня.
17.05.2022 09:14 Ответить
 
 