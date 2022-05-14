Белогоровка надежно защищена, ВСУ уничтожили более 100 единиц техники рашистов, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники полностью контролируют переправы вблизи Белогоровки.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня снова был на месте выдающейся победы Вооруженных Сил Украины вблизи села Белогоровка Луганской области, где российская армия потерпела сокрушительное поражение в боях 5-13 мая. Село Белогоровка надежно защищено подразделениями 58-й мотопехотной, 80-й десантно-штуромовой и 128-й горно-пехотной бригады.

Сегодня вместе с пехотой 58-й зашел на высоты, полностью контролирующие переправы возле Белогоровки. Российские войска выбиты на северный берег Северского Донца. Противник продолжает обстрелы района Белогоровки, но это уже не мощное артиллерийское наступление, а короткие огневые налеты. Стала понятна обстановка на уничтоженном российском плацдарме, в районе которого были разбиты две российские батальонные тактические группы. Мы подошли к самому месту переправы. Российские войска остались на другом берегу реки, дистанция до них - около 100-200 метров. Зачистка местности от остатков разбитых российских войск продолжается. При разгроме российского наступления украинские воины уничтожили более 100 единиц боевой техники. Собираю все фото и видео этой величайшей победы украинской армии", - рассказал журналист.

