"Месть за MH17": Надпись на одном из снарядов, которые поставили в Украину Нидерланды. ФОТО

Нидерланды отправили в Украину снаряды, на одном из них была надпись "Месть за MH17".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОВА.

"Месть за MH17" – такое "послание" написали на одном из снарядов, которые поставили в Украину Нидерланды. Речь идет о "Боинге", который сбила Россия в небе над Донбассом в 2014 г.", - рассказали в ОВА.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

