"Месть за MH17": Надпись на одном из снарядов, которые поставили в Украину Нидерланды. ФОТО

Нидерланды отправили в Украину снаряды, на одном из них была надпись "Месть за MH17".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОВА.

"Месть за MH17" – такое "послание" написали на одном из снарядов, которые поставили в Украину Нидерланды. Речь идет о "Боинге", который сбила Россия в небе над Донбассом в 2014 г.", - рассказали в ОВА.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору
Схоже, що у світі немає країни, яка б не хотіла привітати мордор снарядом.
Говорит Москва

На работе начальству сказал на неделе, мол, мобилизация возможна скоро, давайте удаленку из-за бугра согласуем.
На три-четыре месяца в +++++ улечу.
Посмотрели на меня, как на мудака. Как-будто в разных странах живём...
Но обещали поговорить с высшим руководством.
Слушай, у нас народ в основной своей массе реально не понимает, что происходит.
Ідіотізм,це не надовго,це назавжди !!!)))
Український гурт Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення" закликав порятувати заблокованих у Маріуполі азовців, попри заборону на "політичні висловлювання"
Ну і до кого це звернення? Зараз дискваліфікують Україну і все. Ніхто крім Ердогана це не може зробити. А він не буде це робити, бо не хоче сваритись з ******
то не політичне висловлювання, це гуманітарний заклик, врятувати людей.
Доречі,рейс SBI-1812 в якому загинув 51 громадянин Ізраїлю також збила росія.Розслідування проводила сама рф ,тому юридичної відповідальності так і не понесла.
Украина случайно сбила. ...по официальной версии...
Кузьмук виграв суд про не причетність до збиття. Як тобі така офіційна версія?
Нуда, ну да, и русские-славяне...
Це Кучма по домовленості з Ірзаілем ***** лице рятував
Случайно такі ракети не попадають. Коли ЗСУ проводили навчання ПВО на мисі Чауда кацапня тренувалася перехвачувати управління ракет комплексу С-200 та протидії. Далі писати хто збив?
Це повісили на Україну, Кучма не став пручаться.
Мало того он после выплат компенсации Израильтянам заявил о подписании контракта на газ по 50 долларов до 2012г как раз перед выборами, когда 3 раз собирался на президента.
Скільки людей загинуло на борту літака стільки і снарядів... За діток у подвійній мірі...
Зачотно
ну медаль причепите всему отважному голландскому войску
если бы они еще приговор отважились вынести через 10 лет, было бы вообще супер!!
це самий зворушливий і духопід'ємний напис з часів "на рейхстаг"
