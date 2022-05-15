Войска РФ нанесли 11 артиллерийских ударов по Северодонецку, повреждены дома, техникум и цех "Азота", - Гайдай. ФОТО

Войска РФ нанесли 11 артиллерийских ударов по Северодонецку – есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за сутки ранены четыре жителя области.

"Процентов 40 всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же – на Горскую и Попаснянскую громады. Разрушений очень много. Это – 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание. техникума и продолжают уничтожать "Азот". Вчера с утра после очередного прилета пламя охватило один из производственных цехов", - отмечает Гайдай.

Ранены три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три – в Лисичанске, где враг нанес авиаудар, двое – в Рубежном.

"Попаснянская и Горская громады стираются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четырех - в Тошковке, пяти - в Золотом, двух - в Троицком. В Камышевахе также попадание в здание поселкового совета и дом культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке", - добавляет глава региона.

Гайдай напоминает, что на фронте Луганщины и Донбасса за вчера отбиты 12 атак врага. Уничтожены: восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

Подразделения ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".