Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы и разрушения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Преступления задокументированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты убили мирных жителей, есть раненые. Разрушения причинены 36 гражданским объектам - это жилые дома, промышленные здания, тяговая электрическая станция, медицинское учреждение.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, пгт.Очеретино, пгт.Дробышево, пгт.Северное, пгт.Керамик, с.Берестово, с.Бородичное, с.Новокалиново. Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

















Военные преступления РФ были задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.