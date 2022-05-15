РУС
Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы и разрушения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Преступления задокументированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты убили мирных жителей, есть раненые. Разрушения причинены 36 гражданским объектам - это жилые дома, промышленные здания, тяговая электрическая станция, медицинское учреждение.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, пгт.Очеретино, пгт.Дробышево, пгт.Северное, пгт.Керамик, с.Берестово, с.Бородичное, с.Новокалиново. Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое гражданских погибли в результате обстрела Донецкой области оккупантами, 4 человека получили ранения, - ОВА

Военные преступления РФ были задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Защіта народа Дамбаса,Дамбас тепер стирають з лиця землі..іронія долі що саме Донбас завжди найбільше топив за рюсскій мір
15.05.2022 12:43 Ответить
За що боролись, на те і напоролись.
15.05.2022 12:49 Ответить
тут хоча б воюють, а південь віддали без бою
15.05.2022 12:52 Ответить
На пропагандисткой помойке Минубийства ₚосии опубликовали фотографии якобы уничтоженного украинского десанта на Змеином Только на этом видео присутствует очень интересная деталь - на трупе ремень военно-морского флота россии, орки как всегда тупят безгранично!
15.05.2022 13:00 Ответить
15.05.2022 13:01 Ответить
 
 