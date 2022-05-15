РУС
В России за последние двое суток пытались поджечь военкоматы в трех разных регионах. ФОТО

Военкоматы пытались поджечь в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, около 1 часа ночи (по киевскому времени) 15 мая неизвестные попытались поджечь здание военкомата Советского, Ворошиловского и Кировского районов в Волгограде.

Огонь охватил помещение площадью 20 квадратных метров. Когда его потушили, полицейские обнаружили бутылку с тряпкой, как для "коктейля Молотова". Рядом лежала литровая бутылка объемом 1л.

Читайте: В Приднестровье неизвестные пытались поджечь "военкомат" и нефтебазу, - оккупанты

В России за последние двое суток пытались поджечь военкоматы в трех разных регионах 01

Военкомат в Волгограде, который пытались поджечь

Около 2 часов ночи в поселке Пронск Рязанской области неизвестные попытались поджечь двери и оконную раму здания местного военкомата, однако огонь не распространился на остальное здание.

Смотрите: В России подожгли седьмой военкомат. ВИДЕО

В России за последние двое суток пытались поджечь военкоматы в трех разных регионах 02

Военкомат в Пронске

В ночь на 14 мая в городе Гуково Ростовской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" в военкомат на улице Красная Горка. Однако пожар сразу потушили.

Ни в одном из трех перечисленных случаев российские силовики не нашли людей, причастных к попыткам поджога.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России предприняли 11 попыток поджога военкоматов в разных регионах.

Топ комментарии
+18
Вроджена рукожопість лапатніків дається взнаки...
15.05.2022 16:22 Ответить
+16
Прямо флешмоб у них хто останній спалить воєнкомат той лох
15.05.2022 16:24 Ответить
+15
Белгород сегодня.....
15.05.2022 16:45 Ответить
Вроджена рукожопість лапатніків дається взнаки...
15.05.2022 16:22 Ответить
Прямо флешмоб у них хто останній спалить воєнкомат той лох
15.05.2022 16:24 Ответить
А что дает подпал в военкоматах?
15.05.2022 16:24 Ответить
мабуть хочуть спалити особові справи призовників та вже відслуживших , щоб уникнути мобілізації.
15.05.2022 16:26 Ответить
Там знаходяться мобілізаційні списки.
15.05.2022 16:31 Ответить
Знищення особовх справ військовозобов"язаних! Там вказано ВУС - "військово-облікову спеціальність" за якою вони проходили строкову службу та мають відповідну підготовку Саме так формуються команди під мобілізацію
15.05.2022 16:34 Ответить
криворукі зайвохромосомні потвори, як вони збираються палити українців, якщо вони навіть власний військкомат, який не чинить опору, спалити не можуть?
15.05.2022 16:24 Ответить
Чому лише військомати,є ще ментовки вселякі ради,є навіть Держдура !!!)))
15.05.2022 16:28 Ответить
НА росіі!!!
15.05.2022 16:31 Ответить
Правильно. Писав Нєкрасов "Кому НА Русі жить хорошо?..", а росія - це Русь по грецьки, от і мають правила вєлікомогучєго так само діяти: НА росії
15.05.2022 17:11 Ответить
Зараз Кісельов з Солов"йовим і Скабєїха з "Боброєдкою" почнуть розказувать, що це протести добровольців, яким відмовили у відправці на "спецоперацію" в Україну!!!
15.05.2022 16:32 Ответить
Або українська дрг із купою специфічної літератури (куди ж диверсантам і терористам на завдання - без книжок?), наприклад, Поварьонная кніга анархіста, з рецептами коктейлів Молотова, ну й Майн кампф, Донцов...
15.05.2022 17:16 Ответить
Довго і придумувати не будуть - скажуть що то Бандера пройшовся. Це у них хіт - Бандеру всюди бачать.
15.05.2022 20:59 Ответить
Це як розуміти , а за родіну за путєна за сталєна здохнути вже не хочеться ?
15.05.2022 16:33 Ответить
99,99% зиганутых рашистов предпочитают воевать с дивана. Так что удивляться нечему.
15.05.2022 17:24 Ответить
Кремль паліть, дегенерати кацапськи!
15.05.2022 16:35 Ответить
Чтобы сжечь военкомат нужно сначала в окно бросать камень чтобы разбить стекло а потом бутылку с бензином. Толку что вы только двери обсмалили
15.05.2022 16:38 Ответить
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
15.05.2022 16:39 Ответить
15.05.2022 16:40 Ответить
не знал, что мосейчук лесбиянка.....
15.05.2022 16:47 Ответить
Белгород сегодня.....
15.05.2022 16:45 Ответить
От дебільні кацапи, не приміщення паліть а военкомов.
15.05.2022 16:45 Ответить
треба їм інструкцію написати як робити коктейль, куди кидати
щоб результати покращити
15.05.2022 17:00 Ответить
Одним словом кацапи .Руки з дупи ростуть-навіть підпалити по людськи не вміють.Чи скрєпи мішають?
15.05.2022 17:03 Ответить
Кто нибудь поедте инструктором в рашу и покажите этим недоумкам
как пользоватся коктейлем молотова.
15.05.2022 17:12 Ответить
военкоматы какие-то обосранные, как сама рашка-говняшка.))
15.05.2022 17:29 Ответить
навчаться..у них ще все попереду.
15.05.2022 17:31 Ответить
Ну, нічого нездатні зробити. Рукосракі
15.05.2022 18:03 Ответить
Нема розуму бруківкою розбити,пляшки нонадрізати,пінопласт й алюміній,бітум використати. Невиліковні
15.05.2022 18:07 Ответить
продолжайте
15.05.2022 18:51 Ответить
Вже сам факт, що кацапи вчаться палити вожнкомати, то не дуже то і дивує. Але в статті є інша цікава інфо - силовики не знайшли винуватців. Тобто, це дуже добре що їх не шукають, бо інакше дуже важко не знайти. Навіть будь-кого тай могли би підставити - це у них виходить дуже добре. Але навіть і так вони не стараються когось засудити. І це - повірте - дуже, ну дуже добре.
15.05.2022 21:04 Ответить
 
 