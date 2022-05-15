В России за последние двое суток пытались поджечь военкоматы в трех разных регионах. ФОТО

Военкоматы пытались поджечь в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде.

Так, около 1 часа ночи (по киевскому времени) 15 мая неизвестные попытались поджечь здание военкомата Советского, Ворошиловского и Кировского районов в Волгограде.

Огонь охватил помещение площадью 20 квадратных метров. Когда его потушили, полицейские обнаружили бутылку с тряпкой, как для "коктейля Молотова". Рядом лежала литровая бутылка объемом 1л.

Около 2 часов ночи в поселке Пронск Рязанской области неизвестные попытались поджечь двери и оконную раму здания местного военкомата, однако огонь не распространился на остальное здание.

В ночь на 14 мая в городе Гуково Ростовской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" в военкомат на улице Красная Горка. Однако пожар сразу потушили.

Ни в одном из трех перечисленных случаев российские силовики не нашли людей, причастных к попыткам поджога.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России предприняли 11 попыток поджога военкоматов в разных регионах.