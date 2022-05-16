Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА. ФОТО

Вчера, 15 мая, около 16:00 войска РФ обстреляли дом в старых районах Северодонецка.

Мужчина и женщина погибли на месте. Еще один мужчина госпитализирован. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Он также напомнил, что девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке.

В детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.

"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там опять много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянской громады. В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки. Кроме того, вчера днем ​​зафиксированы попадания в семь многоэтажек в новых районах Северодонецка, а еще повреждено здание профессионального училища", - информирует Гайдай.

По его словам, из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Привилегия, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка.













На фронте за вчера отбиты 17 атак врага. Уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники, один вражеский автомобиль.

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Підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".