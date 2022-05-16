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Новости Фото Война
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Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА. ФОТО

Вчера, 15 мая, около 16:00 войска РФ обстреляли дом в старых районах Северодонецка.

Мужчина и женщина погибли на месте. Еще один мужчина госпитализирован. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Он также напомнил, что девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке.

В детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.

"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там опять много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянской громады. В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки. Кроме того, вчера днем ​​зафиксированы попадания в семь многоэтажек в новых районах Северодонецка, а еще повреждено здание профессионального училища", - информирует Гайдай.

По его словам, из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Привилегия, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка.

Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА 01
Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА 02
Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА 03
Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА 04
Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА 05
Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Враг атаковал в направлении Тошковки, - Луганская ОВА 06

На фронте за вчера отбиты 17 атак врага. Уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники, один вражеский автомобиль.

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Підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

армия РФ (19892) обстрел (28218) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Селище Борівське("Ворівське") належить до найстаріших поселень Луганщини. Назва Ворівське дійсно говорить про історію виникнення селища (згадується 1550 рік). А розпочалась ця історія задовго до появи поселення. Ще до появи постійних поселень на Дінці певними територіями, які називали юртом, володіли і контролювали «вільні козаки». Їх називали воровські козаки за те, що втекли від влади. У 1670-80 рр. лави воровських козаків поповнили розкольники або ж старообрядці, які втікали з Московської держави. Їх теж називали ворами. Сьогодні «вор» означає «злодій, лиходій». У книзі історика козацтва Савельєва дається пояснення, що в XVIі XVIIстоліттях слова воровать і воровской означали ослушный - неслухняний, той хто чинить не по закону.Тож назва Воровський - відгомін «воровського періоду» Боровського. Після 1675 року за городком уже закріпилася офіційна назва Боровський, бо його жителі несли службу на Боровському перевозі Кальміуської сакми.
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16.05.2022 11:18 Ответить
 
 