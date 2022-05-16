Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция. ФОТО
Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами "воздух-земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, за сутки оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов. Есть раненые и погибшие. Разрушения получили 36 гражданских объектов - жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры.
"За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва, Бахмутское. Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпов огня "Град" и "Смерч", а также ракетами", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.dialog.ua/war/251910_1652676291 https://www.dialog.ua/war/251910_1652676291