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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция. ФОТО

Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами "воздух-земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов. Есть раненые и погибшие. Разрушения получили 36 гражданских объектов - жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры.

"За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва, Бахмутское. Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпов огня "Град" и "Смерч", а также ракетами", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы и разрушения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция 01
Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция 02
Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция 03
Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция 04
Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция 05
Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Ударили авиабомбами, ракетами и реактивными системами, - Нацполиция 06

армия РФ (19892) обстрел (28218) Нацполиция (16607) Донецкая область (10126)


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16.05.2022 09:40 Ответить
Що ми бачимо на цих фото,так звана росармія це військо-боягузів які тільки вміють залякувати та вбивати цивільних,руйнувати житлові будинки,школи та лікарні.У чесному бою вони тікають кидаючи свою техніку, вбитих та поранених.
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16.05.2022 09:46 Ответить
битва за Северодонецк
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16.05.2022 09:55 Ответить
 
 