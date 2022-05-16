Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Утром 16 мая Ингульский район Николаева обстреляли войска РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как говорится, произошел пожар магазина мебели и припаркованного рядом легкового автомобиля. Недалеко от места взрыва найдены остатки от кассетной боевой части ракеты системы залпового огня.
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Валентина Саюн
показать весь комментарий16.05.2022 10:12 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий16.05.2022 10:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василий ГГ
показать весь комментарий16.05.2022 11:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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