Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром 16 мая Ингульский район Николаева обстреляли войска РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как говорится, произошел пожар магазина мебели и припаркованного рядом легкового автомобиля. Недалеко от места взрыва найдены остатки от кассетной боевой части ракеты системы залпового огня.























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