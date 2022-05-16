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Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром 16 мая Ингульский район Николаева обстреляли войска РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как говорится, произошел пожар магазина мебели и припаркованного рядом легкового автомобиля. Недалеко от места взрыва найдены остатки от кассетной боевой части ракеты системы залпового огня.

Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 01
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 02
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 03
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 04
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 05
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 06
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 07
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 08
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 09
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 10
Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Николаеве раздались взрывы, - мэр Сенкевич

армия РФ (19892) Николаев (2162) обстрел (28218) ГСЧС (5051)


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А ви як відповіли? Знову про наболіле, зброї уже багато, нової і вона поступає і поступає,так використовуйте її так,щоб жоден орок не подумав навіть дихать в вашу сторону а не то що стрілять.
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16.05.2022 10:12 Ответить
Хто вам сказав, що зброї багато? Наявний дефіцит тільки поглиблюється.
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16.05.2022 10:56 Ответить
Не плутайте рамси - дефіцит зброї скорочується.
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16.05.2022 11:45 Ответить
 
 