В оккупированном Крыму одно из зданий "администрации" облили желтой и голубой краской, - Чубаров. ФОТО

В ночь на 16 мая неизвестные "покрасили" желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в городе Евпатория.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Крым – это Украина! В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный ими полуостров. На фотографии: здание оккупационной администрации города Евпатории, которая этой ночью была окрашена крымскими партизанами цветами государственного флага . Пока мост через Керченский пролив не взорвали", - говорится в сообщении Рефата Чубарова.

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Глава Меджелиса крымскотатарского народа выразил надежду, "что в следующий раз "коктейль Молотова" также достигнет своей цели".