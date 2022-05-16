В оккупированном Крыму одно из зданий "администрации" облили желтой и голубой краской, - Чубаров. ФОТО
В ночь на 16 мая неизвестные "покрасили" желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в городе Евпатория.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Крым – это Украина! В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный ими полуостров. На фотографии: здание оккупационной администрации города Евпатории, которая этой ночью была окрашена крымскими партизанами цветами государственного флага . Пока мост через Керченский пролив не взорвали", - говорится в сообщении Рефата Чубарова.
Глава Меджелиса крымскотатарского народа выразил надежду, "что в следующий раз "коктейль Молотова" также достигнет своей цели".
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Крим Курортний сезон Кацап пливе в морі Пропливає повз якогось чоловіка і радісно проголошує:
- Как харашо в нашем рассийскам Крыму!
У відповідь:
- А Вы "бандеровцев" не боитесь?
- Так их же всех из Крыма выгнали! Где ани сейчас?
- Ну - меня же вы видите...
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Палати має каряченський міст, расєйський флот та дупи кацапів!