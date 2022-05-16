Вспомнил провал россиян в 1939 году: финский генерал жестко ответил на угрозы РФ по вступлению страны в НАТО. ФОТО
Финский генерал Гамис Ставридис отреагировал на угрозы России вступления страны в НАТО.
Об этом генерал Ставридис написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Приглашаем вас присоединиться к 200 тысячам россиян, которые уже зарыты в землю в Финляндии на глубине нескольких метров после вашей последней попытки в 1939 году", - написал он.
Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с общим заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.
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+81 Solomon #418722
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+47 Тунгусский метеорит
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+46 Onufri Zagloba
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А "сталінські полководці" кинули легко вдягнутих людей з України І коли бійці 44 дивізії (в основному, полтавці) стали масово в полон здаваться - Сталін наказав закінчить війну Бо багато хто з тих, що здавалися, почали стрілять командирів А прийшовши до фіннів, просилися до них в армію (Горліс-Горського читав? Він там воював у складі батальйону ОУН)
Ну,допустим,взяты Лондон,Париж,Рим,Лиссабон,Мадрид..
Вырезан цветмет,обосраны,обосцаны и обрыганы Марсово Поле,Пикадилли и Колизей, порезаны на портянки средневековые гобелены,на разбитых Мерсах написано "Шольц - 3,14дор,на Реношках "Макрон- чмо ".
Перетраханы и перерезаны бурятами половина европеек,мужики,кто выжил,согнаны в концлагеря.
Службы в Кёльнском Соборе и в католической Саграда Фамилии ревут дурными голосами пузатые православные схизматы.
Вывозится в Усть- ************* ***** всё,что можно вывезти,остальное сжигается и взрывается.
На разбитых улицах проводится Парад Победы,потом недельная пьянка..
Цель великой спецоперации достигнута.
Вопрос - что дальше ? Дальше что ??
126 875 безвозвратные потери:
71 214 убито и умерло на этапах санитарной эвакуации,
16 292 умерло от ран и болезней в госпиталях,
39 369 пропало без вести
264 908 санитарных потерь
6116 пленных
считаем
Але я не кацап, тому бажаю фінам успіху у протистоянні з ордою.
як і Грузію у 2008, як Україну у 2014
всі сиділи і їли попкорн, всіх все влаштовувало.
то й дочекалися серйозних подій, що були далі
зараз світ так само на тоненькій волосині
вон французи та німці вже говорять що не треба принижувати путю
паралелі у цмх війнах настільки паралельні...
тільки раша зара відігрує і за гітлера і за сталіна
досі верещить "можєм повторіть"
і повторюють, у погіршеному, звірячому, найбільш жорстокому варіанті
сподіваємося, що світова спільнота не дасть задньої, бо повторення 1939- 1945 + ЯЗ - це не те, що світ переживе
Совети тоді йшли не Карельський перешийок відвойовувати, а встановлювати радянську владу на всю Фінляндію та створювати ФССР. І в обозі навіть тягли за собою депутатів верховної ради та вже готового "президента фінляндії" - Отто Куусінена.
ДЕДОВСКИЕ ЯЙЦА "ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН" ИСПОЛНЯЛИ! (с)
А розстрілювали "червоногвардійців" фінських - коли в Росії ішла Громадянська війна! Оце - дійсно було!
"Джеймс Ставрідіс, віце-голова групи Карлайла, доктор філософії, адмірал ВМС США (у відставці), колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в НАТО"
Для адмірала стати раптом, з волі необізнаної людини, генералом, та ще й з спотвореним ім'ям, мабуть образливо...
https://en.wikipedia.org/wiki/James_G._Stavridis
Це він цитує свого фінського неназваного колегу, приаттачив до цього анонімного коментаря ще свою березневу колонку, де цієї цитати про "200 тисяч під землею" немає
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-20/russia-invades-ukraine-lessons-of-finland-s-winter-war-against-soviets