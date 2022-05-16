Вспомнил провал россиян в 1939 году: финский генерал жестко ответил на угрозы РФ по вступлению страны в НАТО. ФОТО

Финский генерал Гамис Ставридис отреагировал на угрозы России вступления страны в НАТО.

Об этом генерал Ставридис написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем вас присоединиться к 200 тысячам россиян, которые уже зарыты в землю в Финляндии на глубине нескольких метров после вашей последней попытки в 1939 году", - написал он.

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Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с общим заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.