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Вспомнил провал россиян в 1939 году: финский генерал жестко ответил на угрозы РФ по вступлению страны в НАТО. ФОТО

Финский генерал Гамис Ставридис отреагировал на угрозы России вступления страны в НАТО.

Об этом генерал Ставридис написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем вас присоединиться к 200 тысячам россиян, которые уже зарыты в землю в Финляндии на глубине нескольких метров после вашей последней попытки в 1939 году", - написал он.

Вспомнил провал россиян в 1939 году: финский генерал жестко ответил на угрозы РФ по вступлению страны в НАТО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает усилить группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с общим заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.

НАТО (10176) путин владимир (31651) Финляндия (991) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+81
Ай молодець!
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16.05.2022 12:03 Ответить
+47
Ви повторюєте наративи совкової пропаганди. Совку важко признати, що їм наваляли фінни, от вони шукають винуватого - то мороз, то ще що. Тоді була звичайна для тої місцевості зима, до якої звикли і фінни, і росіяни по ту сторону кордону (до Ленінграду рукою подати. То ви що, думаєте що зима в Ленінграді чимось відрізнялася від зими на лінії Маннегрейма? )))
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16.05.2022 12:22 Ответить
+46
Якщо дійсно фінни поклали двісті тисяч кацапів, які до них полізли, то нашим ЗСУ ще працювати і працювати...
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16.05.2022 12:04 Ответить
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Ай молодець!
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16.05.2022 12:03 Ответить
Якщо дійсно фінни поклали двісті тисяч кацапів, які до них полізли, то нашим ЗСУ ще працювати і працювати...
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16.05.2022 12:04 Ответить
есть над чем подумать, ход ведения войн значительно сменился, от миллионных потерь в первую мировую до десятков тысяч сейчас
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16.05.2022 12:11 Ответить
Не применшуючи заслуг мужніх фінських воїнів, слід все ж зазначити, що значна частина втрат совка там була не безпосередньо від фінських куль та снарядів, а від обморожень. Тому що зима була сувора, а з теплим обмундируванням командування червоної армії, як би сказав Арестович, трохи прокохалось.
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16.05.2022 12:15 Ответить
Ви повторюєте наративи совкової пропаганди. Совку важко признати, що їм наваляли фінни, от вони шукають винуватого - то мороз, то ще що. Тоді була звичайна для тої місцевості зима, до якої звикли і фінни, і росіяни по ту сторону кордону (до Ленінграду рукою подати. То ви що, думаєте що зима в Ленінграді чимось відрізнялася від зими на лінії Маннегрейма? )))
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16.05.2022 12:22 Ответить
Дуже велика частина красноармійців полягла тоді на лінії Маннергейма. Але ж совок ніколи в цьому не признається. Як і ******* Росія - виплодок совка, яка постійно бреше про свої "перемоги", і поразки видає за перемоги.
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16.05.2022 12:24 Ответить
Лінію Маннергейма вигала пропаганда совка, щоб хоч якось виправдати свої провали, самі фіни ніколи не вважали лінію Маннергейма чимось видатним.
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16.05.2022 13:03 Ответить
Не "фантазуй" Ти бував зимою в Карелії? Я - був У лютому 1983-го І на навчання виїжджали Трьох днів вистачило "по самі ніздрі" Так ми ще ж у "КУНГу" ночували - з "буржуйкою"! Поки стоїш у черзі за кашею - вона вже насилу "дихає" Наклали в казанок - вона вже трохи інеєм не вкривається! Захочеш посрать - стрибаєш у сніг А він - по пояс! Кілька хвилин "окопчик" витоптуєш, сніг розгрібаєш Потім сідаєш "Зробив справу" - шматком газети підтерся і бігом штани натягуєш, бо температура -15 і вологість висока І все у тебе вже в паху вихололо Ще добре коли вітру нема!
А "сталінські полководці" кинули легко вдягнутих людей з України І коли бійці 44 дивізії (в основному, полтавці) стали масово в полон здаваться - Сталін наказав закінчить війну Бо багато хто з тих, що здавалися, почали стрілять командирів А прийшовши до фіннів, просилися до них в армію (Горліс-Горського читав? Він там воював у складі батальйону ОУН)
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16.05.2022 12:48 Ответить
В ту мясорубку було кинуто якраз багато вихідців з України, для яких фінська зима дійсно була незвичною.
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16.05.2022 13:00 Ответить
Тоді було б справедливо, якби Україна вибачилася перед Фінляндією за свою вимушену, проте все-таки участь в загарбницькому нападі СРСР на їх країну.
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16.05.2022 22:44 Ответить
Так сейчас Рашка далеко не советский союз ни по военнотехническим возможностям ни по людским ресурсам. Именно поэтому ***** захватывает соседние страны чтобы с их помощью создать большую армию и начать настоящую войну против Запада
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16.05.2022 12:19 Ответить
это будет истинная бойня. Десятки тысяч Томагавков и прочих ракет будут безжалостно уничножены кацапской техникой и наземными объектами методом тарана
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16.05.2022 12:34 Ответить
Всегда задавался целями этой войны с Западом.
Ну,допустим,взяты Лондон,Париж,Рим,Лиссабон,Мадрид..
Вырезан цветмет,обосраны,обосцаны и обрыганы Марсово Поле,Пикадилли и Колизей, порезаны на портянки средневековые гобелены,на разбитых Мерсах написано "Шольц - 3,14дор,на Реношках "Макрон- чмо ".
Перетраханы и перерезаны бурятами половина европеек,мужики,кто выжил,согнаны в концлагеря.
Службы в Кёльнском Соборе и в католической Саграда Фамилии ревут дурными голосами пузатые православные схизматы.
Вывозится в Усть- ************* ***** всё,что можно вывезти,остальное сжигается и взрывается.
На разбитых улицах проводится Парад Победы,потом недельная пьянка..
Цель великой спецоперации достигнута.
Вопрос - что дальше ? Дальше что ??
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16.05.2022 13:59 Ответить
Москалі як пліснява. Воно просто розповзається, заражуючи все, до чого дотягнеться. Це спосіб існування.
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16.05.2022 14:17 Ответить
от ради цього процесу все і буде. А далі будуть 70 років марширувати як вони "перемогли" і "можемо повторити"
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16.05.2022 14:46 Ответить
Budet leztj dalshe. Bolshe interesujet, chto budet, kogda Kremlj zavojujet vesj zemnoj shar. Zvezdnih korablej dlja zavojevanija inoplanetjan onji stroitj tochno nje budet. Etji skazochki ostavtje, kremlevskaja oprichnina na eto umstvenno nje sposobna. Navernoe okuklitsja i budet pitj i sratj povsjudu, poka degradiruetsja i vimret kak mamonti.
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16.05.2022 17:01 Ответить
Американцу пох, как живет его сосед, главное чтобы он жил лучше. Кацапу пох, как живет он сам, главное чтобы сосед жил хуже
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16.05.2022 17:38 Ответить
Офіційно - жертв війни з боку СРСР було 137 тисяч за приблизно 11 місяців боїв.Але що до техніки - то ми вже поклали набагато більше
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16.05.2022 12:40 Ответить
Википедия знает все

126 875 безвозвратные потери:
71 214 убито и умерло на этапах санитарной эвакуации,
16 292 умерло от ран и болезней в госпиталях,
39 369 пропало без вести
264 908 санитарных потерь
6116 пленных

считаем
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16.05.2022 12:55 Ответить
Дуже велика кількість кацапів просто померла від переохолодження чи нестачі їжі, тоді логіста у кацапів була тако ж як зараз.
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16.05.2022 13:01 Ответить
Там мабуть половина просто перетворилась в заморожені тушки.
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16.05.2022 15:05 Ответить
То тільки солдатів вбитих у боях, загальна цифра втрат там під 400 тисяч
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16.05.2022 18:41 Ответить
Финны могут повторить, причём на раз:
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16.05.2022 12:04 Ответить
Обратите внимание на то, что у него даже не было оптического прицела. Дело в том, что его винтовка была сделана не каZZапами, а людьми, и била очень точно и так.
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16.05.2022 12:06 Ответить
У него оптика вмонтирована в маску.
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16.05.2022 12:17 Ответить
Великий снайпер Симо Хяюйня не пользовался оптикой, чтобы не отбрасывать бликов. Тем более респект!
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16.05.2022 12:17 Ответить
Финны сделали из трехлинейки относительно пригодную винтовку. Самый лучший из вариантов был именно финский, послереволюционный.
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16.05.2022 12:18 Ответить
А кацапы нет. У них столько техники нет и шинелки придется просить у Монголии)
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16.05.2022 12:09 Ответить
Нет у Рашки столько туристов,вся ленинградская 6-я армия нюхает корни около Киева.
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16.05.2022 12:05 Ответить
а таманская и кантемировская дивизии))
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16.05.2022 20:46 Ответить
voimme toistaa, venäläiset huorat (с) Suomen käkiä
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16.05.2022 12:06 Ответить
Якби я був кацапом, то у відповідь нагадав би генералу, що, попри значні втрати радянських військ, Фінляндія програла обидві війни з СРСР, втратила половину територій та одне з найбільших в світі родовищ нікеля.
Але я не кацап, тому бажаю фінам успіху у протистоянні з ордою.
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16.05.2022 12:08 Ответить
тоді фіни були один на один з жорстоким підступним ворогом, а зараз з ними весь цивілізований світ! я к і з нами, та з ними ще більщ щільно, вони для них свої!
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16.05.2022 12:10 Ответить
їх тоді ніхто не підтримав фактично
як і Грузію у 2008, як Україну у 2014
всі сиділи і їли попкорн, всіх все влаштовувало.
то й дочекалися серйозних подій, що були далі

зараз світ так само на тоненькій волосині
вон французи та німці вже говорять що не треба принижувати путю
паралелі у цмх війнах настільки паралельні...
тільки раша зара відігрує і за гітлера і за сталіна
досі верещить "можєм повторіть"
і повторюють, у погіршеному, звірячому, найбільш жорстокому варіанті

сподіваємося, що світова спільнота не дасть задньої, бо повторення 1939- 1945 + ЯЗ - це не те, що світ переживе
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16.05.2022 12:27 Ответить
Згадуючи про те, що фіни втратили тоді, в 39-40 році, все ж таки треба мати на увазі не тільки те, що втратили, а що могли б втратитиу разі поразки .
Совети тоді йшли не Карельський перешийок відвойовувати, а встановлювати радянську владу на всю Фінляндію та створювати ФССР. І в обозі навіть тягли за собою депутатів верховної ради та вже готового "президента фінляндії" - Отто Куусінена.
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16.05.2022 12:56 Ответить
11 % території а не половину втратила Фінляндія
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16.05.2022 16:21 Ответить
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16.05.2022 12:09 Ответить
На місці пуйла треба наступати на Фінляндію
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16.05.2022 12:11 Ответить
Пока рановато. Надо подождать официального вступления финнов в НАТО. Тогда пускай и наступает. Дня через три москва с уже разрушенным кремлем будет сдаваться.
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16.05.2022 12:15 Ответить
По фэншую в Финляндию вступают поздней осенью, поближе к морозам.
ДЕДОВСКИЕ ЯЙЦА "ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН" ИСПОЛНЯЛИ! (с)
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16.05.2022 12:20 Ответить
Фіни мають бути для нас прикладом, як утілізувати східних варварів, а Густав Маннергейм, який доречі деякий час будував свою військову кар*єру у Харкові, заслуговує, щоб його ім*ям була названа якась вулиця у Харкові, наприклад "Целиноградская", "Краснодарская", "Тимуровцев" і т.п.
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16.05.2022 12:13 Ответить
Фінляндія відбилася, бо ще при розвалу рос імперії, коли почалася "буза" на її колишніх околицях, Маннергейм розстріляв в себе в Фінляндії десь біля 20 тисяч російських офіцерів, чи щось таке. Щоби не було "сюрпризів" на майбутнє. Плюс Фінляндія 20 років потім будувала укріплення, ту ж таки "лінію Маннергейма", готувалася. Порівняйте з Україною.
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16.05.2022 12:36 Ответить
Не бреши! Він розстрілював не "російських офіцерів" бо сам був "російським офіцером - випускником Пажеського корпусу Він навіть усю блокаду Ленінграду забороняв артилеристам і льотчикам стрілять по місту - бо він там вчився! Багато російських офіцерів служили у фінській армії і воювали проти "червоних" до 1945-го року
А розстрілювали "червоногвардійців" фінських - коли в Росії ішла Громадянська війна! Оце - дійсно було!
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16.05.2022 12:59 Ответить
Россия по возможностям, как оказалось, это голимое говно.
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16.05.2022 12:14 Ответить
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16.05.2022 12:15 Ответить
Как мясо?
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16.05.2022 12:23 Ответить
Рєпін, масло, 1851.
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16.05.2022 12:24 Ответить
не масло, а олія, масло мастять на хлі
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16.05.2022 14:28 Ответить
То вазелін.
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16.05.2022 15:19 Ответить
Ну ща начнется. Треск и фейерверки из кацапских задниц на гавношоу скабеихи.))
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16.05.2022 12:15 Ответить
З профілю:
"Джеймс Ставрідіс, віце-голова групи Карлайла, доктор філософії, адмірал ВМС США (у відставці), колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в НАТО"

Для адмірала стати раптом, з волі необізнаної людини, генералом, та ще й з спотвореним ім'ям, мабуть образливо...
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16.05.2022 12:15 Ответить
редакторы Цензора знают лучше, как подать новость, шоб лучше зашла. Адмирал переживёт, пусть по-философски к этому отнесётся.
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16.05.2022 12:32 Ответить
А я дивуюсь, чого це чолов'яга з грецьким призвіщем і сам, мабуть, грек, служив від дзвінка до дзвінка у Фінляндії? В Штатах це, звісно, часто-густо трапляється, в Фінляндії - малоймовірно,
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16.05.2022 15:18 Ответить
Ставрідіс - адмірал США у відставці
https://en.wikipedia.org/wiki/James_G._Stavridis
Це він цитує свого фінського неназваного колегу, приаттачив до цього анонімного коментаря ще свою березневу колонку, де цієї цитати про "200 тисяч під землею" немає
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-20/russia-invades-ukraine-lessons-of-finland-s-winter-war-against-soviets
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16.05.2022 12:16 Ответить
А я ще й думаю: призвіще ніби грецького походження у фінського генерала?Ну хай би там якийсь швед . Наприклад:Нільсен- СтернерЮханссон.
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16.05.2022 16:04 Ответить
Уважаемый генерал Гамис Ставридис, слишком много чести тратить столько букв! В руSSком языке есть идеально подходящая к данному смыслу фраза "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ"!
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16.05.2022 12:17 Ответить
Слава богу, хоть у финов историю учат. А то лапеногие видать школу прогуливают, когда им убогим за бухлом...
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16.05.2022 12:21 Ответить
Chotkij general, moje uvazhenije jemu 👍 S gopnikami mozhno toljko tak.
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16.05.2022 12:24 Ответить
внезапно американский адмирал стал финским генералом
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16.05.2022 12:39 Ответить
вот так надо отвечать *****, а не пытаться заглянуть то в глаза, то в задницу и что то там увидеть
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16.05.2022 12:59 Ответить
Terve, Suomi!
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16.05.2022 13:16 Ответить
Фіни готувались до війни. Була створена Лінія Маннергейма. А у нас розмінували Чонгар. От і вся різниця. Звідси захоплені Херсон, Бердянськ, Мелітополь та Маріуполь.
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16.05.2022 13:22 Ответить
Взагалі-то, Фінляндія може згадати що в неї також є «Исконно финские земли». Раз вже почали пересувати кордони, то чому б ні. Не ми це почали.
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16.05.2022 13:40 Ответить
Приклад для наших керманичів, як слід говорити з рашистською мерзотою.
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16.05.2022 14:26 Ответить
Розповідав батько мого друга. Їх возили за Лінію Маннергейма на, так собі мовити, екскурсію - це було вже після розвалу совка. Так ось, по ходу, тіх трупаків ніхто не збирав, вони і досі там знаходяться, заморожені. Казав, що нарахував приблизно три, декілька чотири ряди, один на одному. Тобто коли була атака і їх косили, вони вже падали мертві/поранені на своїх товаришів, так і мерли.... Жах...
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16.05.2022 15:22 Ответить
То він просто не в курсі, що кацапи то великою перемогою вважають
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16.05.2022 18:40 Ответить
 
 