Россияне все выходные обстреливали Горскую громаду. Есть один погибший, 9 ранены, - Луганская ОВА. ФОТО

Горская громада Луганщины под постоянными обстрелами российских оккупантов. Разрушен жилой сектор, коммуникации отсутствуют.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ежедневно штурмуют села и городки Горской громады. Россияне пытаются прорваться в Тошковке, Екатериновке и Золотом. Вся громада страдает от артиллерийских обстрелов. Массовые разрушения жилого сектора, коммуникации отсутствуют. За выходные в результате обстрелов погиб один человек, девять ранены (их эвакуировали, все получили медпомощь)", - пишет Сергей Гайдай.

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Глава ОВА отмечает, что удалось эвакуировать семь человек, из них двое с ранениями. Завтра эвакуация должна продолжиться.

"Бои не прекращаются. Настойчиво прошу, кто остался - находитесь в укрытиях!", - подчеркнул Сергей Гайдай.