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Российский снаряд попал в Харьковской области в склад, вероятно, с аммиачной селитрой. Угрозы местному населению нет. ФОТО

По оперативной информации, сегодня днем российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Российский снаряд попал в Харьковской области в склад, вероятно, с аммиачной селитрой. Угрозы местному населению нет 01

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"Жители севера Донетчины видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет. Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы для населения этот взрыв не составляет. Населённые пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают", - говорится в сообщении.

Павел Кириленко отметил, что в настоящее время специалисты уже устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде. Ситуация под контролем.

взрыв (6820) Харьковщина (5577) Донецкая область (10119) Кириленко Павел (640)


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знищать всі міндобрива навмисно, це спланована акція на виснаження і підрив економіки, злам волі людей
чому Україні заборонено аналогічно відповідати
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16.05.2022 15:13 Ответить
Це вже котрий склад з селітрою знищено?
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16.05.2022 15:15 Ответить
Российские хакеры Killnet объявили кибератаку против стран, поддерживающих «нацистов и русофобов». В список вошли США, Британия, Германия, Италия, Польша, Румыния, Латвия, Эстония, Литва и Украина.
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16.05.2022 15:17 Ответить
Хакерская группировка "Анонимус" обьявила бессрочную войну России и лично путину, Ультимативно требует его отставки иначе положат всю рашу!!! Атакуют хакеры 57 стран..
И тебя тоже положат, титушка позорный!
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16.05.2022 16:24 Ответить
А чого український снаряд досі не влучив у склад з міндобривами на території бєлгородської області?
Путєн нападе?
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16.05.2022 15:27 Ответить
Руда хмара - діоксид азоту. Доволі отруйна хріновина, краще не дихати, щоб не уразити легені. Димеризована його молекула (все залежить лише від температури) - тетраоксид діазоту - окислювач в рідинно-реактивних двигунах стратегічних ракет. військова назва "аміл". А паливо в цих ракетах - несиметричний диметил гідразин, назва "гептил". Гептил токсичніший за "аміл", але й "аміл" - ще те щастя.
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16.05.2022 20:34 Ответить
 
 