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В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара оккупантов по Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, ранения также получили трое взрослых. Разрушены здания баз отдыха и более 15 частных домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 01

"Утром 16 мая 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли очередной удар по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В результате ракетной атаки четверо мирных жителей получили множественные ранения, в частности 6-летняя девочка госпитализирована в больницу с тяжелыми ранениями, погибших нет", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 02
В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 03
В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 04

В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, разрушены и повреждены здания двух баз отдыха, существенно разрушены более 15 частных домов.

В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 05

В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 06
В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 07
В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 08

"Любые военные объекты на данных территориях отсутствуют", - отмечают в прокуратуре.

В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 09
В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура 10

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Ну , що Василь?

Немає від тебе жодного коменту дій кацапів, чи все норм?
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16.05.2022 18:15 Ответить
А какашенков скаже, що там було 100500 найманців з Ліхтенштейну.
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16.05.2022 19:07 Ответить
Путлєр , щоб ти здох , окурок клятий😠
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16.05.2022 20:17 Ответить
То что эта тварь сдохнет, это точно, но только когда?
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16.05.2022 20:28 Ответить
 
 