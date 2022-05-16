В результате ракетного удара рашистов в Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, – прокуратура. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара оккупантов по Одесской области тяжело ранена 6-летняя девочка, ранения также получили трое взрослых. Разрушены здания баз отдыха и более 15 частных домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

"Утром 16 мая 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли очередной удар по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В результате ракетной атаки четверо мирных жителей получили множественные ранения, в частности 6-летняя девочка госпитализирована в больницу с тяжелыми ранениями, погибших нет", - говорится в сообщении.







В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, разрушены и повреждены здания двух баз отдыха, существенно разрушены более 15 частных домов.











"Любые военные объекты на данных территориях отсутствуют", - отмечают в прокуратуре.





Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).