Погибших гражданских в Мариуполе так много, что их хоронят в траншеях, - Казанский. ФОТО

На кладбище под Мариуполем множество свежих могил.

Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Свежие могилы на кладбище под Мариуполем. Погибших гражданских так много, что их хоронят в траншеях. Так выглядит "помощь людям Донбасса" от Путина", - прокомментировал Казанский.

Также читайте: Украина против принятия шестого пакета санкций без эмбарго на российскую нефть, - Кулеба