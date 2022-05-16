Погибших гражданских в Мариуполе так много, что их хоронят в траншеях, - Казанский. ФОТО
На кладбище под Мариуполем множество свежих могил.
Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Свежие могилы на кладбище под Мариуполем. Погибших гражданских так много, что их хоронят в траншеях. Так выглядит "помощь людям Донбасса" от Путина", - прокомментировал Казанский.
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+42 Anotol
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Есть еще слова не помню какого президента США ,сказанные про какого то людоедного диктатора -что он сукин сын,но он наш сукин сын .
Так что все верно-басни про цивилизацию
Поставили перед собою мету - бути у ЄС і НАТО, виконали необхідні умови і отримали те, до чого прагнули.
Географічна, ресурсна, демографічна складові України несуть у собі доцільности більше, аніж перераховані вами країни але гальмом для цього руху стало і продовжує бути саме суспільство України з його переважаючою москальскою ментальністю бажання мати усе і багато, не роблячи нічого для цього самим і не пропонуючи нічого в замін.
Где ООН?
П с описую події по пам'яті, тому прошу пробачення якщо в чомусь помилився
аморально було дивитися "Сватів" і голосувати за зелену жабу на палочці!
ну і як до русскіх відноситися як до людей?
це просто якийсь інший вид - з двома руками і ногами.
люди таке робити не можуть
і не треба на путіна все скидати
так, він кончений диктатор з онкологією совісті
але стріляв не він
бомбив не він
ракети пускав не він
і з Маріуполя фізично не випускає людей теж не він
так, рішення приймає він у одну морду,
але не він виконавець
кожен з них злочинець - і хто наказує, і хто виконує, і хто підтримує вголос чи мовчанням
по різному, але винні вони УСІ
БОЖЕ, ВІДДАЙ РУССКІМ ТЕ, ЩО ВОНИ ЗАСЛУЖИЛИ
ТІЛЬКИ ТЕ. НЕ БІЛЬШЕ І НЕ МЕНШЕ
КОЖНОМУ.
амінь.
Головне тепер ніколи не забувати цих злочинів...
Невже Зе і Зе влада і в цьому випадку викрутяться що пустили кацапів
з Криму на Південь України і до Маріка ?
Це нереальний злочин проти України не тільки кацапів, але і тих хто їх
впустив в Україну. Думаю Зе і дЄрмак зараз ліхоралочно шукають
"стрєлочників" щоб звалити на них всю провину за Південь України і
ЗАЕС.